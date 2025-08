Benjamin Netanyahu s'apprête à transmettre de nouvelles instructions à l'armée israélienne. Photo: IMAGO/JACK GUEZ

Johannes Hillig et AFP

Le conflit au Proche-Orient pourrait bientôt prendre un nouveau tournant radical. Selon les médias israéliens, le chef du gouvernement israélien Benjamin Netanyahu s'est prononcé pour une «occupation complète de la bande de Gaza».

Benjamin Netanyahu veut donner dans le courant de la semaine de nouveaux ordres à l'armée pour la guerre contre le Hamas islamiste radical dans la bande de Gaza. «Je convoquerai le cabinet cette semaine pour donner des instructions à l'armée israélienne sur la manière d'atteindre nos trois objectifs de guerre», a déclaré Benjamin Netanyahu lundi lors d'une réunion du cabinet.

«Nous sommes au milieu d'une guerre intense dans laquelle nous avons obtenu des succès historiques très importants, a poursuivi le Premier ministre. Nous devons rester unis et combattre ensemble pour atteindre nos objectifs de guerre: vaincre l'ennemi, libérer nos otages et faire en sorte que la bande de Gaza ne soit plus une menace pour Israël.»

Le Hamas ne doit plus représenter une menace stratégique pour Israël

Auparavant, des centaines d'ex-officiers de sécurité israéliens, dont d'anciens chefs des services de renseignement, avaient appelé le président américain Donald Trump à augmenter la pression sur Benjamin Netanyahu pour mettre fin à la guerre de Gaza. «C'est notre évaluation professionnelle que le Hamas ne représente plus une menace stratégique pour Israël», ont-ils déclaré dans la lettre publiée dans la nuit de dimanche à lundi. Les 550 signataires ont demandé à Trump d'inciter Netanyahu à conclure un cessez-le-feu.

La guerre dans la bande de Gaza avait été déclenchée par la grande attaque du Hamas islamiste contre Israël le 7 octobre 2023. Selon les chiffres israéliens, plus de 1210 personnes ont été tuées et 251 ont été emmenées en otage dans la bande de Gaza.

En réaction à cette attaque, Israël mène depuis lors une action militaire massive dans la bande côtière. Selon les autorités du Hamas, qui ne peuvent être confirmées de manière indépendante, plus de 60'400 personnes ont été tuées jusqu'à présent.