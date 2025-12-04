Netanyahu nomme un proche sans expérience du renseignement à la tête du Mossad

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé jeudi la nomination à la tête du Mossad de son attaché militaire, un général étranger au monde du renseignement. Le général de division Roman Gofman doit succéder à l'actuel chef du service extérieur du renseignement israélien, David Barnea, dont le mandat de cinq ans s'achève en juin 2026, a annoncé le bureau de Netanyahu dans un communiqué.

Après avoir nommé un militaire issu du sionisme religieux à la tête du Shin Bet (Sécurité intérieure) en la personne du général de division David Zini, M. Netanyahu nomme encore un homme proche de ses idées nationalistes à la tête d'un service clef de l'appareil d'Etat.

Il a en commun avec le général Zini de ne pas être issu du service qu'il va diriger, mais sa nomination n'a pas suscité le tollé politique créé par celle du chef du Shin Bet, qui a pris ses fonctions en octobre.

Rare voix discordante, Uri Misgav, éditorialiste du quotidien de gauche Haaretz, a estimé que le général Gofman était "inapte à diriger le Mossad" à cause de son inexpérience dans le domaine du renseignement. Comme pour David Zini, ce qui a joué, c'est «sa loyauté» à Netanyahu, estime-t-il.

Source: AFP