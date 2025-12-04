Netanyahu nomme un proche sans expérience du renseignement à la tête du Mossad
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé jeudi la nomination à la tête du Mossad de son attaché militaire, un général étranger au monde du renseignement. Le général de division Roman Gofman doit succéder à l'actuel chef du service extérieur du renseignement israélien, David Barnea, dont le mandat de cinq ans s'achève en juin 2026, a annoncé le bureau de Netanyahu dans un communiqué.
Après avoir nommé un militaire issu du sionisme religieux à la tête du Shin Bet (Sécurité intérieure) en la personne du général de division David Zini, M. Netanyahu nomme encore un homme proche de ses idées nationalistes à la tête d'un service clef de l'appareil d'Etat.
Il a en commun avec le général Zini de ne pas être issu du service qu'il va diriger, mais sa nomination n'a pas suscité le tollé politique créé par celle du chef du Shin Bet, qui a pris ses fonctions en octobre.
Rare voix discordante, Uri Misgav, éditorialiste du quotidien de gauche Haaretz, a estimé que le général Gofman était "inapte à diriger le Mossad" à cause de son inexpérience dans le domaine du renseignement. Comme pour David Zini, ce qui a joué, c'est «sa loyauté» à Netanyahu, estime-t-il.
Source: AFP
Israël attend la dépouille de son dernier otage à Gaza
Israël attendait jeudi le retour de la dépouille de son dernier otage dans la bande de Gaza, un jeune policier israélien tué dans les combats du 7 octobre 2023.
La dépouille de Sudthisak Rinthalak, un ouvrier agricole âgé de 43 ans au moment de sa mort, a été remise mercredi à Israël par des groupes armés palestiniens, avant d'être identifiée.
Après ce retour, les autorités israéliennes ont promis d'œuvrer «sans relâche» pour obtenir celui du dernier otage mort, le policier Ran Gvili.
Source: AFP
La dépouille de l'avant-dernier otage détenu à Gaza serait un Thaïlandais
L'armée israélienne a annoncé jeudi avoir identifié la dépouille de l'avant-dernier otage qui était détenu à Gaza, un ressortissant thaïlandais.
«A la suite de l'achèvement du processus d'identification, (...) des représentants de l'armée israélienne et du ministère des Affaires étrangères ont informé la famille de Sudthisak Rinthalak que son corps a été rapatrié pour l'inhumation», a-t-elle indiqué sur Telegram.
Sudthisak Rinthalak, citoyen thaïlandais, a été tué le 7 octobre 2023, et son corps a été emporté vers la bande de Gaza où il était détenu par l'organisation du Jihad islamique, selon le communiqué de l'armée israélienne. L'ouvrier agricole avait 42 ans au moment de sa mort, précise-t-il.
Source: AFP
Netanyahu dit qu'il se rendra à New York malgré les menaces de Mamdani
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré mercredi qu'il prévoyait toujours de se rendre à New York malgré les menaces du maire élu Zohran Mamdani de l'arrêter conformément à un mandat d'arrêt délivré par la Cour pénale internationale.
«Oui, je viendrai à New York», a déclaré Netanyahu lors d'une interview par vidéo avec le forum Dealbook du New York Times, sans évoquer d'événement ou de date en particulier pour un tel déplacement.
Lorsqu'on lui a demandé s'il chercherait à s'entretenir avec Zohran Mamdani, Benjamin Netanyahu a répondu: «S'il change d'avis et reconnaît notre droit d'exister, cela constituera une bonne occasion d'entamer le dialogue».
Source: AFP
Cinq Palestiniens tués à Gaza dans un raid israélien
Cinq Palestiniens dont deux enfants ont été tués mercredi soir dans le sud de la bande de Gaza lors d'un raid israélien, selon un hôpital local. Dans un communiqué, l'armée israélienne a affirmé avoir «frappé un terroriste du Hamas» «en réponse» à des affrontements ayant blessé cinq de ses soldats.
Les ambulances palestiniennes ont récupéré cinq corps, dont ceux de deux enfants âgés de 8 et 10 ans, «et plusieurs blessés, à la suite d'un bombardement israélien», a indiqué dans un communiqué l'hôpital de campagne koweïtien situé dans la zone d'Al-Mawassi, à Khan Younès. Les autres victimes sont âgées de 30, 36 et 46 ans, selon la même source.
Source: AFP
Israël annonce avoir reçu la dépouille d'un otage de Gaza
Israël a annoncé mercredi avoir reçu la dépouille d'un otage par l'intermédiaire du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), selon un communiqué du bureau du Premier ministre benjamin Netanyahu.
«Israël a reçu, par l'intermédiaire de la Croix-Rouge, le cercueil d'un otage mort, remis aux force de l'armée et du Shin Bet (sécurité intérieure, NDLR) à l'intérieur de la bande de Gaza», est-il indiqué dans le communiqué.
L'armée israélienne a ensuite précisé que le cercueil, remis par le CICR à des soldats dans la bande de Gaza, avait été transféré en Israël et était en route vers l'Institut national de médecine légale, à Tel-Aviv, pour une autopsie devant permettre d'identifier la dépouille. La branche armée du Hamas avait annoncé plus tôt qu'elle restituerait, avec son allié du Jihad islamique, le corps d'un otage à 17H00 locales (15H00 GMT).
Source: AFP
Le Hamas et le Jihad vont faire parvenir à Israël un nouvel échantillon prélevé sur un corps
Des sources au sein des mouvements palestiniens du Hamas et du Jihad islamique ont affirmé mercredi à l'AFP qu'un nouvel échantillon prélevé sur un corps exhumé dans la bande de Gaza serait transféré dans la journée à Israël.
Les branches armées de ces deux organisations, considérées comme terroristes par de nombreux pays, menaient des recherches à Beit Lahia, dans le nord du territoire palestinien, et ont «trouvé des restes qui appartiennent potentiellement au corps d'un prisonnier israélien», a expliqué la source du Hamas. «Aujourd'hui, un échantillon du corps sera envoyé à la partie israélienne via la Croix-Rouge», a ajouté la source du Jihad islamique. Israël a annoncé plus tôt mercredi que les restes qui lui avaient été remis la veille n'étaient pas ceux d'un des deux otages encore retenus dans la bande de Gaza.
Source: AFP
Israël annonce que la sortie d'habitants de Gaza par l'Egypte sera possible «dans les prochains jours»
Israël a annoncé mercredi que des habitants de la bande de Gaza pourraient quitter le territoire vers l'Egypte «dans les prochains jours», en application d'une mesure prévue par le plan de paix américain pour Gaza.
«Conformément à l'accord de cessez-le-feu et à une directive de l'échelon politique, le passage de Rafah ouvrira dans les prochains jours exclusivement pour la sortie des résidents de la bande de Gaza vers l'Egypte», a indiqué à l'AFP le Cogat, l'organisme du ministère de la Défense israélien supervisant les activités civiles dans les Territoires palestiniens.
Le Cogat a précisé que l'ouverture du point de passage se ferait en coordination avec l'Egypte et l'Union européenne. Sollicitée par l'AFP, la responsable de la mission européenne pour ce point de passage n'a pas répondu.
Source: AFP
Israël annonce que les restes restitués mardi ne sont pas ceux d'un otage de Gaza
Israël a annoncé mercredi que les restes qui lui ont été remis la veille n'étaient pas ceux d'un des deux otages encore retenus dans la bande de Gaza. «A l'issue du processus d'identification mené au Centre national de médecine médico-légale, il a été déterminé que les éléments apportés hier pour examen depuis la bande de Gaza ne sont liés à aucun des otages», indique un communiqué du bureau du Premier ministre, Benjamin Netanyahu.
La police israélienne avait annoncé mardi avoir reçu les restes présumés d'un des deux derniers otages retenus dans la bande de Gaza, qui devaient être examinés par des médecins légistes pour être identifiés. «Israël a reçu, par l'intermédiaire de la Croix-Rouge, des éléments trouvés dans la bande de Gaza», avait indiqué de son côté le bureau du Premier ministre.
Sans dire clairement qu'il s'agissait des restes d'un des deux derniers otages (un Israélien et un Thaïlandais), il avait toutefois précisé que les autorités étaient en contact avec leurs proches. «Une mise à jour a été transmise aux familles des deux otages décédés», a-t-il annoncé mercredi.
Source: AFP
La police israélienne annonce avoir reçu les restes présumés de l'un des deux derniers otages de Gaza
La police israélienne a annoncé mardi avoir reçu les restes présumés d'un des deux derniers otages de Gaza, qui doivent être examinés dans l'après-midi par l'Institut médico-légal de Tel-Aviv en vue d'une identification.
«Les forces de police [...] accompagnent actuellement avec respect la dépouille de l'otage mort vers l'Institut national de médecine légale», indique un bref communiqué de la police.
«Israël a reçu, par l'intermédiaire de la Croix-Rouge, des éléments trouvés dans la bande de Gaza», a indiqué de son côté le Bureau du Premier ministre israélien, sans dire clairement qu'il s'agissait des restes d'un des deux derniers otages (un Israélien et un Thaïlandais), mais précisant que les autorités étaient en contact avec leurs proches.
Source: AFP