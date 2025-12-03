Netanyahu dit qu'il se rendra à New York malgré les menaces de Mamdani

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré mercredi qu'il prévoyait toujours de se rendre à New York malgré les menaces du maire élu Zohran Mamdani de l'arrêter conformément à un mandat d'arrêt délivré par la Cour pénale internationale.

«Oui, je viendrai à New York», a déclaré Netanyahu lors d'une interview par vidéo avec le forum Dealbook du New York Times, sans évoquer d'événement ou de date en particulier pour un tel déplacement.

Lorsqu'on lui a demandé s'il chercherait à s'entretenir avec Zohran Mamdani, Benjamin Netanyahu a répondu: «S'il change d'avis et reconnaît notre droit d'exister, cela constituera une bonne occasion d'entamer le dialogue».

Source: AFP