Netanyahu dit qu'il se rendra à New York malgré les menaces de Mamdani
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré mercredi qu'il prévoyait toujours de se rendre à New York malgré les menaces du maire élu Zohran Mamdani de l'arrêter conformément à un mandat d'arrêt délivré par la Cour pénale internationale.
«Oui, je viendrai à New York», a déclaré Netanyahu lors d'une interview par vidéo avec le forum Dealbook du New York Times, sans évoquer d'événement ou de date en particulier pour un tel déplacement.
Lorsqu'on lui a demandé s'il chercherait à s'entretenir avec Zohran Mamdani, Benjamin Netanyahu a répondu: «S'il change d'avis et reconnaît notre droit d'exister, cela constituera une bonne occasion d'entamer le dialogue».
Source: AFP
Cinq Palestiniens tués à Gaza dans un raid israélien
Cinq Palestiniens dont deux enfants ont été tués mercredi soir dans le sud de la bande de Gaza lors d'un raid israélien, selon un hôpital local. Dans un communiqué, l'armée israélienne a affirmé avoir «frappé un terroriste du Hamas» «en réponse» à des affrontements ayant blessé cinq de ses soldats.
Les ambulances palestiniennes ont récupéré cinq corps, dont ceux de deux enfants âgés de 8 et 10 ans, «et plusieurs blessés, à la suite d'un bombardement israélien», a indiqué dans un communiqué l'hôpital de campagne koweïtien situé dans la zone d'Al-Mawassi, à Khan Younès. Les autres victimes sont âgées de 30, 36 et 46 ans, selon la même source.
Source: AFP
Israël annonce avoir reçu la dépouille d'un otage de Gaza
Israël a annoncé mercredi avoir reçu la dépouille d'un otage par l'intermédiaire du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), selon un communiqué du bureau du Premier ministre benjamin Netanyahu.
«Israël a reçu, par l'intermédiaire de la Croix-Rouge, le cercueil d'un otage mort, remis aux force de l'armée et du Shin Bet (sécurité intérieure, NDLR) à l'intérieur de la bande de Gaza», est-il indiqué dans le communiqué.
L'armée israélienne a ensuite précisé que le cercueil, remis par le CICR à des soldats dans la bande de Gaza, avait été transféré en Israël et était en route vers l'Institut national de médecine légale, à Tel-Aviv, pour une autopsie devant permettre d'identifier la dépouille. La branche armée du Hamas avait annoncé plus tôt qu'elle restituerait, avec son allié du Jihad islamique, le corps d'un otage à 17H00 locales (15H00 GMT).
Source: AFP
Le Hamas et le Jihad vont faire parvenir à Israël un nouvel échantillon prélevé sur un corps
Des sources au sein des mouvements palestiniens du Hamas et du Jihad islamique ont affirmé mercredi à l'AFP qu'un nouvel échantillon prélevé sur un corps exhumé dans la bande de Gaza serait transféré dans la journée à Israël.
Les branches armées de ces deux organisations, considérées comme terroristes par de nombreux pays, menaient des recherches à Beit Lahia, dans le nord du territoire palestinien, et ont «trouvé des restes qui appartiennent potentiellement au corps d'un prisonnier israélien», a expliqué la source du Hamas. «Aujourd'hui, un échantillon du corps sera envoyé à la partie israélienne via la Croix-Rouge», a ajouté la source du Jihad islamique. Israël a annoncé plus tôt mercredi que les restes qui lui avaient été remis la veille n'étaient pas ceux d'un des deux otages encore retenus dans la bande de Gaza.
Source: AFP
Israël annonce que la sortie d'habitants de Gaza par l'Egypte sera possible «dans les prochains jours»
Israël a annoncé mercredi que des habitants de la bande de Gaza pourraient quitter le territoire vers l'Egypte «dans les prochains jours», en application d'une mesure prévue par le plan de paix américain pour Gaza.
«Conformément à l'accord de cessez-le-feu et à une directive de l'échelon politique, le passage de Rafah ouvrira dans les prochains jours exclusivement pour la sortie des résidents de la bande de Gaza vers l'Egypte», a indiqué à l'AFP le Cogat, l'organisme du ministère de la Défense israélien supervisant les activités civiles dans les Territoires palestiniens.
Le Cogat a précisé que l'ouverture du point de passage se ferait en coordination avec l'Egypte et l'Union européenne. Sollicitée par l'AFP, la responsable de la mission européenne pour ce point de passage n'a pas répondu.
Source: AFP
Israël annonce que les restes restitués mardi ne sont pas ceux d'un otage de Gaza
Israël a annoncé mercredi que les restes qui lui ont été remis la veille n'étaient pas ceux d'un des deux otages encore retenus dans la bande de Gaza. «A l'issue du processus d'identification mené au Centre national de médecine médico-légale, il a été déterminé que les éléments apportés hier pour examen depuis la bande de Gaza ne sont liés à aucun des otages», indique un communiqué du bureau du Premier ministre, Benjamin Netanyahu.
La police israélienne avait annoncé mardi avoir reçu les restes présumés d'un des deux derniers otages retenus dans la bande de Gaza, qui devaient être examinés par des médecins légistes pour être identifiés. «Israël a reçu, par l'intermédiaire de la Croix-Rouge, des éléments trouvés dans la bande de Gaza», avait indiqué de son côté le bureau du Premier ministre.
Sans dire clairement qu'il s'agissait des restes d'un des deux derniers otages (un Israélien et un Thaïlandais), il avait toutefois précisé que les autorités étaient en contact avec leurs proches. «Une mise à jour a été transmise aux familles des deux otages décédés», a-t-il annoncé mercredi.
Source: AFP
La police israélienne annonce avoir reçu les restes présumés de l'un des deux derniers otages de Gaza
La police israélienne a annoncé mardi avoir reçu les restes présumés d'un des deux derniers otages de Gaza, qui doivent être examinés dans l'après-midi par l'Institut médico-légal de Tel-Aviv en vue d'une identification.
«Les forces de police [...] accompagnent actuellement avec respect la dépouille de l'otage mort vers l'Institut national de médecine légale», indique un bref communiqué de la police.
«Israël a reçu, par l'intermédiaire de la Croix-Rouge, des éléments trouvés dans la bande de Gaza», a indiqué de son côté le Bureau du Premier ministre israélien, sans dire clairement qu'il s'agissait des restes d'un des deux derniers otages (un Israélien et un Thaïlandais), mais précisant que les autorités étaient en contact avec leurs proches.
Source: AFP
L'armée israélienne annonce avoir tué deux Palestiniens de 17 et 18 ans
L'armée israélienne a annoncé mardi matin avoir tué deux personnes ayant selon elle attaqué des soldats dans deux incidents survenus en Cisjordanie et identifiés par l'Autorité palestinienne comme des Palestiniens âgés de 17 et 18 ans.
La première attaque a eu lieu lundi soir près de Hébron, dans le sud de ce territoire occupé par Israël depuis 1967, où une soldate a été légèrement blessée par une voiture bélier, selon un communiqué militaire.
Après une chasse à l'homme de plusieurs heures, le conducteur a été abattu lors d'une «tentative d'interpellation» au cours de laquelle «il a tenté de s'enfuir en mettant en danger les forces, qui ont riposté par des tirs», ajoute le communiqué.
L'armée israélienne n'ayant pas restitué sa dépouille, l'Autorité palestinienne a indiqué sans plus de détail avoir été informée par Israël de la mort de Mohammad Tariq Muhammad al-Zaghir, 17 ans, tué par des soldats israéliens «dans la ville de Hébron». La seconde attaque s'est produite près de Ramallah, dans le centre de la Cisjordanie, selon l'armée israélienne.
Source: AFP
Benjamin Netanyahu dit avoir été invité par Trump «prochainement» à la Maison Blanche
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé lundi avoir été invité par le président américain Donald Trump «prochainement» à la Maison Blanche, lors d'un entretien téléphonique entre les deux hommes.
Benjamin Netanyahu «s'est entretenu il y a peu de temps avec le président des Etats-Unis, Donald Trump», indique un communiqué de son bureau précisant que Donald Trump l'a invité «à le rencontrer à la Maison Blanche prochainement».
«Les deux dirigeants ont souligné, au cours de leur échange, l'importance d'un désarmement du Hamas et de la démilitarisation de la bande de Gaza et leur engagement en ce sens, et ont discuté de l'élargissement des accords de paix», ajoute le communiqué sans plus de détails.
Source: AFP
Grâce présidentielle pour Benjamin Netanyahu? Le président israélien temporise
Le président israélien, Isaac Herzog, a indiqué qu'il ne se laisserait guider que par l'intérêt de l'État et de la société pour statuer sur une éventuelle grâce au Premier ministre Benjamin Netanyahu, actuellement jugé dans plusieurs affaires de corruption. Il a assuré que cette question serait traitée avec la plus grande rigueur.
La demande de grâce, déposée dimanche par Benjamin Netanyahu, a été formulée alors que ses procès se poursuivent et qu’aucun verdict n’a encore été rendu. Le Premier ministre, qui nie toute faute, affirme vouloir apaiser les divisions que ses démêlés judiciaires provoquent dans le pays. Il bénéficie par ailleurs du soutien du président américain Donald Trump, qui a appelé Isaac Herzog à lui accorder ce geste.
La perspective d’une grâce présidentielle suscite un vif débat en Israël. Isaac Herzog a reconnu que le sujet «secoue» la société et alimente une discussion nationale. Son bureau a précisé qu’il examinerait la requête avec «responsabilité et sérieux».
La demande est soutenue par la majorité mais fortement critiquée par l’opposition. Son chef, Yaïr Lapid, a exhorté le président à ne pas accorder de grâce à Benjamin Netanyahu tant que celui-ci n’aura ni reconnu sa culpabilité, ni exprimé de remords, ni quitté la vie politique.
Source: AFP