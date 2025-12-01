Netanyahu invité par Donald Trump à la Maison Blanche

Benjamin Netanyahu dit avoir été invité par Trump «prochainement» à la Maison Blanche

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé lundi avoir été invité par le président américain Donald Trump «prochainement» à la Maison Blanche, lors d'un entretien téléphonique entre les deux hommes.

Benjamin Netanyahu «s'est entretenu il y a peu de temps avec le président des Etats-Unis, Donald Trump», indique un communiqué de son bureau précisant que Donald Trump l'a invité «à le rencontrer à la Maison Blanche prochainement».

«Les deux dirigeants ont souligné, au cours de leur échange, l'importance d'un désarmement du Hamas et de la démilitarisation de la bande de Gaza et leur engagement en ce sens, et ont discuté de l'élargissement des accords de paix», ajoute le communiqué sans plus de détails.

Source: AFP