Israël annonce que la sortie d'habitants de Gaza par l'Egypte sera possible «dans les prochains jours»

Israël a annoncé mercredi que des habitants de la bande de Gaza pourraient quitter le territoire vers l'Egypte «dans les prochains jours», en application d'une mesure prévue par le plan de paix américain pour Gaza.

«Conformément à l'accord de cessez-le-feu et à une directive de l'échelon politique, le passage de Rafah ouvrira dans les prochains jours exclusivement pour la sortie des résidents de la bande de Gaza vers l'Egypte», a indiqué à l'AFP le Cogat, l'organisme du ministère de la Défense israélien supervisant les activités civiles dans les Territoires palestiniens.

Le Cogat a précisé que l'ouverture du point de passage se ferait en coordination avec l'Egypte et l'Union européenne. Sollicitée par l'AFP, la responsable de la mission européenne pour ce point de passage n'a pas répondu.

Source: AFP