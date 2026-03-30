Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême. Il n'est jamais apparu en public depuis et son état de santé reste flou.
Les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, tandis qu'Israël vise des cibles du Hezbollah au Liban. De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.
Au Yémen, les rebelles houtis se sont engagés dans la guerre en fin-mars, après avoir lancé des missiles en direction d'Israël.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3461 personnes en Iran, parmi lesquelles 1551 civils, dont 236 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de 1238 personnes au Liban, dont 124 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
Face à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, le prix du pétrole flambe. Les 32 pays membres de l'AIE ont massivement débloqué des réserves stratégiques de pétrole pour calmer les marchés. Désormais, les Houtis menacent de bloquer un autre passage statégique du commerce mondial: le détroit de Bab el-Mandeb.
Le Parlement israélien adopte une hausse massive du budget de la défense
Le Parlement israélien a approuvé tôt lundi le budget 2026, qui accroît massivement les ressources allouées à la défense, au moment où le pays est engagé dans une guerre sur plusieurs fronts.
«Dans le cadre de l'actualisation du budget, et compte tenu de l'opération 'Lion rugissant', plus de 30 milliards de shekels (plus de 7,6 milliards de francs suisses) ont été ajoutés au budget du ministère de la Défense, le portant à plus de 142 milliards de shekels», a indiqué le Parlement dans un communiqué.
Les députés de la Knesset ont validé le budget par 62 voix pour et 55 contre. Le budget total des dépenses proposé pour 2026 s'élève à environ 850 milliards de shekels israéliens, soit environ 215 milliards de francs suisses.
Source: AFP
Un Casque bleu de la Finul tué par une explosion dans le sud du Liban
La Force intérimaire des Nations Unies au Liban (Finul) a annoncé tôt lundi que l'explosion d'un projectile d'origine inconnue avait tué un Casque bleu dans le sud du Liban.
«Un Casque bleu a été tué tragiquement tué hier soir lorsqu'un projectile a explosé sur une position de la Finul près d'Adchit Al Qusayr», dans le sud du Liban où des affrontements ont lieu entre Israël et le mouvement pro-iranien Hezbollah, et «un autre a été grièvement blessé», a écrit la force de l'Onu dans un communiqué.
«Nous ne connaissons pas l'origine du projectile. Nous avons ouvert une enquête pour déterminer toutes les circonstances» de l'explosion, a ajouté la Finul.
Source: AFP
Les Etats-Unis et Israël ont causé des dégâts considérables à une centrale nucléaire iranienne
Les Etats-Unis et Israël ont attaqué la centrale nucléaire de Chondab ce vendredi. Des informations confirmées ce dimanche par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Comme le dit l'AIEA dans un post sur X, la centrale a été gravement endommagée, étant hors service.
L'Arabie saoudite dit avoir intercepté cinq missiles visant l'est du pays
Le ministère saoudien de la Défense a annoncé tôt lundi l'interception de cinq missiles balistiques qui se dirigeaient vers l'est du pays.
«Cinq missiles balistiques ont été détectés et interceptés alors qu'ils se dirigeaient vers la province de l'est» de l'Arabie saoudite, a annoncé le ministère dans un communiqué, sans préciser l'origine des projectiles.
Source: AFP
L'Iran frappe une usine de dessalement au Koweït, un mort
L'Iran a attaqué une usine de dessalement au Koweït, qui génère aussi de l'électricité, et tué un ressortissant indien, a annoncé tôt lundi le gouvernement koweïtien.
«Un bâtiment de service d'une usine de dessalement de l'eau générant de l'électricité a été attaqué dans le cadre de l'agression iranienne contre l'Etat du Koweït, provoquant la mort d'un travailleur indien et des dégâts matériels importants», a écrit le ministère koweïtien de l'Electricité et de l'Eau sur le réseau social X.
Source: AFP
Le baril de WTI franchit à nouveau les 100 dollars, le Brent autour de 115 dollars
Les cours du pétrole ont ouvert en nette hausse lundi, le baril de WTI franchissant à nouveau la barre symbolique des 100 dollars, tandis que celui de Brent dépassait les 115 dollars, en l'absence d'apaisement au Moyen-Orient. Le baril de West Texas Intermediate, référence américaine, pour livraison en mai, progressait de 3,50% à 103,13 dollars quelques minutes après l'ouverture des marchés asiatiques.
Quant au baril de Brent de la mer du Nord, il gagnait 2,98% à 115,93 dollars. La guerre au Moyen-Orient, déclenchée le 28 février par une attaque américano-israélienne contre Téhéran, ne montre aucun signe d'accalmie.
L'Iran bloque toujours le détroit d'Ormuz, voie stratégique par laquelle transite un cinquième du pétrole mondial, provoquant un choc énergétique majeur. De Bangkok à Berlin, de Tokyo à Paris, les gouvernements multiplient les mesures d'urgence pour tenter de contenir la flambée des prix.
Cette crise énergétique pourrait encore être aggravée par l'entrée en guerre des rebelles houthis du Yémen, alliés de l'Iran, qui ont annoncé avoir mené deux attaques samedi contre Israël. Depuis leurs positions stratégiques, ils ont la possibilité d'entraver la circulation du détroit de Bab el-Mandeb, l'un des couloirs maritimes les plus empruntés au monde.
Source: AFP
Le Premier ministre britannique va réunir plusieurs acteurs du monde économique
Le Premier ministre britannique Keir Starmer va réunir lundi des acteurs majeurs du monde économique, dont ceux de l'énergie, et des responsables gouvernementaux afin de discuter des conséquences de la guerre en Iran, a annoncé dimanche Downing Street.
Parmi les participants à cette table ronde, des représentants des géants pétroliers Shell et BP, l'armateur Maersk, les banques HSBC et Goldman Sachs, et la Lloyd's de Londres, place de marché mondiale de l'assurance. Elle se déroulera à Downing Street, la résidence du Premier ministre.
Depuis le début du conflit, déclenché le 28 février par des frappes israélo-américaines sur l'Iran, la quasi-paralysie par Téhéran du détroit d'Ormuz, par où transite en temps normal un cinquième de la production de pétrole mondiale mais aussi du gaz naturel liquéfié, a entraîné une forte hausse du prix des hydrocarbures, avec un impact économique mondial.
Plusieurs pays, dont la France et le Royaume-Uni, ont déployé des moyens militaires dans la région pour mener des opérations d'interception de frappes iraniennes. Londres autorise en outre les Etats-Unis à utiliser certaines de ses bases militaires pour mener des opérations «défensives» contre l'Iran.
Au cours de cette table ronde, le Commandant des opérations maritimes «présentera la situation en matière de sécurité maritime dans le détroit d'Ormuz ainsi que dans l'ensemble du Moyen-Orient», précise le communiqué. Le dirigeant travailliste compte réaffirmer «que la meilleure façon de réduire l'impact de la guerre sur le coût de la vie est la désescalade, toujours selon le communiqué.
Source: AFP
«Vive le shah!»: un millier de personnes rassemblées à l'appel de Pahlavi à Washington
Plus d'un millier de personnes ont manifesté dimanche à l'appel de Reza Pahlavi, fils exilé du shah iranien, dans la capitale américaine Washington et acclamé le président Donald Trump ainsi que son opération «Fureur épique» en Iran.
Des membres de la diaspora iranienne venus de New York, du Canada, ou de Washington et ses alentours agitaient des drapeaux américains et iraniens au bruit de slogans tels que «Javid Shah» (vive le shah, ndlr), «USA, USA», ou encore «Merci, merci président Trump», sur la pelouse du National Mall, non loin de la Maison Blanche.
Chansons en farsi, enregistrements de Donald Trump ou YMCA, l'un des tubes de campagne du président américain, ont rythmé le rassemblement ensoleillé constitué de chiens, poussettes et manifestants venus en famille. Naz Riz, casquette rouge «Make Iran Great Again» et drapeau iranien sur le dos, ne parle pas de «guerre» en Iran, mais d'«opération de secours» coordonnée par Israël et les Etats-Unis.
«Je souhaite voir d'autres pays y prendre part, parce qu'ils (le pouvoir iranien) sont partout, ce sont des cafards», dit la cinquantenaire, qui a quitté son pays d'origine il y a presque 30 ans. Selon elle, Reza Pahlavi est la «meilleure option» pour assurer une transition démocratique dans le pays. Et face aux «criminels» qui constituent le gouvernement actuel, le fils du shah est un homme qui «sait ce qu'est la démocratie», assure-t-elle.
Source: AFP
Israël dit frapper des cibles «du régime terroriste iranien» à travers Téhéran
L'armée israélienne a annoncé dimanche soir mener des frappes contre diverses cibles liées au pouvoir iranien à travers Téhéran. «L'armée israélienne frappe actuellement des cibles du régime terroriste iranien à Téhéran», a-t-elle indiqué dans un court communiqué.
Depuis minuit, l'armée a par ailleurs fait état de sept tirs de missiles iraniens vers Israël.
Source: AFP
Le Pakistan annonce des pourparlers entre l'Iran et les Etats-Unis
Le Pakistan a annoncé qu’il accueillerait dans les prochains jours des discussions entre les États-Unis et l’Iran. «Le Pakistan se réjouit vivement que l’Iran comme les Etats-Unis aient exprimé leur confiance dans son rôle de médiateur», a déclaré dimanche le ministre des Affaires étrangères, Ishaq Dar, lors d’une allocution télévisée.
Ces échanges doivent intervenir après une réunion de hauts diplomates de la Turquie, de l’Egypte et de l’Arabie saoudite à Islamabad, rapporte l’agence de presse Associated Press. Le gouvernement pakistanais n’a toutefois fourni aucun détail sur les modalités de ces discussions, ni précisé si elles se tiendraient de manière directe ou indirecte.
Nouveau bilan: 1238 morts au Liban et plus d'un million de déplacés
Les frappes israéliennes sur le Liban ont tué 1238 personnes depuis le début de la guerre entre Israël et le Hezbollah pro-iranien le 2 mars, dont 124 enfants, a annoncé dimanche le ministère de la Santé.
Rien que samedi et dimanche, 49 personnes ont été tuées, selon le ministère. Parmi elles, dix secouristes et trois journalistes.
Plus d'un million de personnes ont par ailleurs été déplacées à cause des bombardements et des ordres d'expulsion de l'armée israélienne.
Source: AFP
Sommé de quitter le Liban, l'ambassadeur iranien refuse d'écouter les ordres
L'ambassadeur de l'Iran au Liban ne se pliera pas à l'ordre d'expulsion des autorités libanaises qui lui avaient donné jusqu'à dimanche pour quitter le pays, a annoncé une source diplomatique iranienne à l'AFP.
Mohammad Reza Raeuf Sheibani «ne quittera pas le Liban, conformément à la volonté du président (du Parlement) Nabih Berri et du Hezbollah», a précisé cette source qui a souhaité conserver l'anonymat. Le mouvement chiite pro-iranien Hezbollah avait appelé Beyrouth à revenir sur sa décision d'expulser l'ambassadeur, accusé d'ingérence sur le territoire libanais.
L'ordre d'expulsion intervient dans le cadre des pressions des autorités libanaises sur le Hezbollah et son parrain iranien.
Source: AFP
Au Koweït, dix militaires blessés dans une attaque d'un de leur camp
Dix militaires koweïtiens ont été blessés dans une attaque contre un site des forces armées de la petite monarchie du Golfe, a déclaré l'armée koweïtienne dans un communiqué dimanche.
«Au cours des dernières 24 heures, les forces armées ont détecté 14 missiles balistiques et 12 drones hostiles dans l'espace aérien koweïtien», ont déclaré les forces armées.
L'une de ces attaques a visé un camp des forces armées «blessant 10 membres des forces armées qui reçoivent les soins nécessaires, et provoquant des dégâts matériels sur le site», selon la même source.
Source: AFP