Le Parlement israélien adopte une hausse massive du budget de la défense

Le Parlement israélien a approuvé tôt lundi le budget 2026, qui accroît massivement les ressources allouées à la défense, au moment où le pays est engagé dans une guerre sur plusieurs fronts.

«Dans le cadre de l'actualisation du budget, et compte tenu de l'opération 'Lion rugissant', plus de 30 milliards de shekels (plus de 7,6 milliards de francs suisses) ont été ajoutés au budget du ministère de la Défense, le portant à plus de 142 milliards de shekels», a indiqué le Parlement dans un communiqué.

Les députés de la Knesset ont validé le budget par 62 voix pour et 55 contre. Le budget total des dépenses proposé pour 2026 s'élève à environ 850 milliards de shekels israéliens, soit environ 215 milliards de francs suisses.

Source: AFP