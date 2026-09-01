En bref
- Sara Netanyahu a accusé Yair Golan, chef du parti d'opposition «les Démocrates», d'avoir eu connaissance à l'avance de l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023. Ces déclarations, faites sur une chaîne proche du gouvernement, ont provoqué une vive polémique en Israël.
- Le parti de Yair Golan a dénoncé des propos «vils et mensongers», tandis que d'autres opposants ont critiqué une «théorie folle» visant à attiser les tensions. 40% des Israéliens partagent l'idée d'une trahison interne.
- L'attaque du Hamas a causé 1221 morts en Israël et 251 enlèvements. L'offensive israélienne à Gaza a tué plus de 73'000 personnes selon le ministère de la Santé palestinien, chiffres jugés fiables par l'ONU.
Sara Netanyahu, l'épouse du Premier ministre israélien, a laissé entendre qu'un chef de l'opposition avait eu connaissance du projet d'attaque du 7 octobre 2023, à quelques semaines des élections législatives qui s'annoncent particulièrement serrées. Lors d'une interview diffusée lundi soir sur la chaîne 14 proche du gouvernement, Sara Netanyahu s'en est prise à Yair Golan, un général de l'armée qui dirige le parti «les Démocrates», formation de gauche opposée à la coalition dirigée par son mari.
Yair Golan était «déjà habillé et prêt» à l'aube du 7 octobre 2023, «alors que d'autres ne savaient rien, y compris le Premier ministre», a-t-elle déclaré. Ces propos ont suscité une levée de boucliers dans l'opposition. Le parti de Yair Golan a vivement condamné sur son compte X des propos «vils et mensongers». «La diffusion de théories du complot contre le général Yaïr Golan et la diffamation de son héroïsme le 7 octobre franchissent une ligne rouge qui frise la folie», a ajouté le mouvement.
«Attiser la haine»
Gadi Eizenkot, dirigeant du parti Yashar et principal opposant au Premier ministre, a également fustigé sur X «la théorie folle et mensongère du complot de trahison» propagée selon lui par l'entourage de Netanyahu pour «attiser la haine et perpétuer» son pouvoir. Ces accusations font écho à des thèses complotistes récurrentes au sein d'une partie de la classe politique. Selon un sondage réalisé pour la chaîne 13 en août, 40% des Israéliens et 63% des électeurs de la coalition actuelle estiment qu'une trahison interne a conduit au massacre du 7 octobre 2023.
L'attaque sans précédent du groupe armé palestinien Hamas contre Israël a fait 1221 morts, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP. Le Hamas avait également enlevé 251 personnes, emmenées à Gaza. L'offensive lancée en représailles par Israël dans la bande de Gaza a fait plus de 73'000 morts, selon le ministère de la Santé du territoire palestinien, placé sous l'autorité du Hamas et dont les chiffres sont jugés fiables par l'ONU. Un cessez-le-feu précaire est en vigueur depuis octobre 2025.