Lors d'une interview, Sara Netanyahu a insinué qu'un opposant connaissait l'attaque du 7 octobre 2023 avant qu'elle ne survienne. L'opposition dénonce des accusations «mensongères» et «diffamatoires».

La femme de Netanyahu provoque un tollé avec une théorie complotiste

La femme de Netanyahu provoque un tollé avec une théorie complotiste

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Sara Netanyahu a accusé Yair Golan, chef du parti d'opposition «les Démocrates», d'avoir eu connaissance à l'avance de l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023. Ces déclarations, faites sur une chaîne proche du gouvernement, ont provoqué une vive polémique en Israël.

Le parti de Yair Golan a dénoncé des propos «vils et mensongers», tandis que d'autres opposants ont critiqué une «théorie folle» visant à attiser les tensions. 40% des Israéliens partagent l'idée d'une trahison interne.

L'attaque du Hamas a causé 1221 morts en Israël et 251 enlèvements. L'offensive israélienne à Gaza a tué plus de 73'000 personnes selon le ministère de la Santé palestinien, chiffres jugés fiables par l'ONU.

AFP Agence France-Presse

Sara Netanyahu, l'épouse du Premier ministre israélien, a laissé entendre qu'un chef de l'opposition avait eu connaissance du projet d'attaque du 7 octobre 2023, à quelques semaines des élections législatives qui s'annoncent particulièrement serrées. Lors d'une interview diffusée lundi soir sur la chaîne 14 proche du gouvernement, Sara Netanyahu s'en est prise à Yair Golan, un général de l'armée qui dirige le parti «les Démocrates», formation de gauche opposée à la coalition dirigée par son mari.

Yair Golan était «déjà habillé et prêt» à l'aube du 7 octobre 2023, «alors que d'autres ne savaient rien, y compris le Premier ministre», a-t-elle déclaré. Ces propos ont suscité une levée de boucliers dans l'opposition. Le parti de Yair Golan a vivement condamné sur son compte X des propos «vils et mensongers». «La diffusion de théories du complot contre le général Yaïr Golan et la diffamation de son héroïsme le 7 octobre franchissent une ligne rouge qui frise la folie», a ajouté le mouvement.

«Attiser la haine»

Gadi Eizenkot, dirigeant du parti Yashar et principal opposant au Premier ministre, a également fustigé sur X «la théorie folle et mensongère du complot de trahison» propagée selon lui par l'entourage de Netanyahu pour «attiser la haine et perpétuer» son pouvoir. Ces accusations font écho à des thèses complotistes récurrentes au sein d'une partie de la classe politique. Selon un sondage réalisé pour la chaîne 13 en août, 40% des Israéliens et 63% des électeurs de la coalition actuelle estiment qu'une trahison interne a conduit au massacre du 7 octobre 2023.

L'attaque sans précédent du groupe armé palestinien Hamas contre Israël a fait 1221 morts, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP. Le Hamas avait également enlevé 251 personnes, emmenées à Gaza. L'offensive lancée en représailles par Israël dans la bande de Gaza a fait plus de 73'000 morts, selon le ministère de la Santé du territoire palestinien, placé sous l'autorité du Hamas et dont les chiffres sont jugés fiables par l'ONU. Un cessez-le-feu précaire est en vigueur depuis octobre 2025.



