Grâce présidentielle pour Benjamin Netanyahu? Le président israélien temporise

Le président israélien, Isaac Herzog, a indiqué qu'il ne se laisserait guider que par l'intérêt de l'État et de la société pour statuer sur une éventuelle grâce au Premier ministre Benjamin Netanyahu, actuellement jugé dans plusieurs affaires de corruption. Il a assuré que cette question serait traitée avec la plus grande rigueur.

La demande de grâce, déposée dimanche par Benjamin Netanyahu, a été formulée alors que ses procès se poursuivent et qu’aucun verdict n’a encore été rendu. Le Premier ministre, qui nie toute faute, affirme vouloir apaiser les divisions que ses démêlés judiciaires provoquent dans le pays. Il bénéficie par ailleurs du soutien du président américain Donald Trump, qui a appelé Isaac Herzog à lui accorder ce geste.

La perspective d’une grâce présidentielle suscite un vif débat en Israël. Isaac Herzog a reconnu que le sujet «secoue» la société et alimente une discussion nationale. Son bureau a précisé qu’il examinerait la requête avec «responsabilité et sérieux».

La demande est soutenue par la majorité mais fortement critiquée par l’opposition. Son chef, Yaïr Lapid, a exhorté le président à ne pas accorder de grâce à Benjamin Netanyahu tant que celui-ci n’aura ni reconnu sa culpabilité, ni exprimé de remords, ni quitté la vie politique.

