13:39 heures

Pour Trump, «c'est l'aube historique d'un nouveau Moyen-Orient»

Le président américain Donald Trump a évoqué lundi l'«aube historique d'un nouveau Moyen-Orient» lors d'un discours à la Knesset, le Parlement israélien, pour marquer la libération d'otages et un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Photo: Getty Images

«Après tant d'années de guerre et de dangers incessants, le ciel est aujourd'hui calme, les armes et les sirènes se sont tues, le soleil se lève sur une terre sainte enfin en paix. Une terre et une région qui, si Dieu le veut, vivront en paix pour l'éternité», a déclaré Trump.

«Ce n'est pas seulement la fin d'une guerre, c'est la fin d'une ère de terreur et de mort (...) Et le début d'une grande concorde et d'une harmonie durable pour Israël et toutes les nations de ce qui sera bientôt une région véritablement magnifique. J'en suis profondément convaincu: c'est l'aube historique d'un nouveau Moyen-Orient», a-t-il ajouté.

La fin d'un «long cauchemar»

«Depuis le 7-Octobre jusqu'à cette semaine, Israël a été un pays en guerre (...)», a-t-il lancé devant le Parlement israélien, «une période très dure. Des années pendant lesquelles pour tant de familles dans ce pays, il n'y a pas eu un seul jour de paix véritable».

«Mais maintenant finalement, le long et douloureux cauchemar est fini, pas seulement pour les Israéliens mais aussi pour les Palestiniens, et pour beaucoup d'autres.»

Source: AFP