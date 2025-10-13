Pour Trump, «c'est l'aube historique d'un nouveau Moyen-Orient»
Le président américain Donald Trump a évoqué lundi l'«aube historique d'un nouveau Moyen-Orient» lors d'un discours à la Knesset, le Parlement israélien, pour marquer la libération d'otages et un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.
«Après tant d'années de guerre et de dangers incessants, le ciel est aujourd'hui calme, les armes et les sirènes se sont tues, le soleil se lève sur une terre sainte enfin en paix. Une terre et une région qui, si Dieu le veut, vivront en paix pour l'éternité», a déclaré Trump.
«Ce n'est pas seulement la fin d'une guerre, c'est la fin d'une ère de terreur et de mort (...) Et le début d'une grande concorde et d'une harmonie durable pour Israël et toutes les nations de ce qui sera bientôt une région véritablement magnifique. J'en suis profondément convaincu: c'est l'aube historique d'un nouveau Moyen-Orient», a-t-il ajouté.
La fin d'un «long cauchemar»
«Depuis le 7-Octobre jusqu'à cette semaine, Israël a été un pays en guerre (...)», a-t-il lancé devant le Parlement israélien, «une période très dure. Des années pendant lesquelles pour tant de familles dans ce pays, il n'y a pas eu un seul jour de paix véritable».
«Mais maintenant finalement, le long et douloureux cauchemar est fini, pas seulement pour les Israéliens mais aussi pour les Palestiniens, et pour beaucoup d'autres.»
Source: AFP
Donald Trump prend la parole devant le Parlement israélien, interrompu par des politiciens de gauche
Avec près d’une heure et demie de retard, Donald Trump est finalement apparu devant le gouvernement israélien pour prononcer son discours. Selon Sky News, ce contretemps serait dû à des entretiens prolongés avec d’anciens otages et leurs familles. Le président américain a été accueilli à la Knesset par de longues minutes d’applaudissements.
«Le meilleur ami qu'Israël ait jamais eu»
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a qualifié Donald Trump de «meilleur ami qu'Israël ait jamais eu à la Maison Blanche». «Aucun président américain n'en a fait plus pour Israël» que Trump, a-t-il ajouté, et sur ce point, aucun de ses prédécesseurs ne «s'en approche, il n'y a aucune compétition».
Son discours interrompu par un député
Le discours du président américain devant les députés israéliens à Jérusalem a été brièvement interrompu par l'expulsion de l'un d'entre eux.
«Eh bien c'était efficace», a déclaré Donald Trump après l'expulsion rapide du perturbateur, Ofer Cassif, député du parti communiste Hadash, par le service d'ordre de la Knesset, qui avait brandi une pancarte insultant le président américain.
La Croix-Rouge confirme avoir récupéré les 13 derniers otages
Les treize derniers otages encore en vie ont été remis au Comité international de la Croix-Rouge et se dirigent désormais vers les forces israéliennes. Selon les premières informations, ils seraient «en bonne santé».
Il ne s’agit plus que d’une question de temps avant que Matan Zangauker (25 ans), Ariel (28 ans) et David Cunio (35 ans), Eviatar David (24 ans), Avinatan Or (32 ans), Bar Kuperstein (23 ans), Eitan Horn (39 ans), Rom Braslavski (21 ans), Josef-Haïm Ohana (25 ans), Elkana Bohbot (36 ans), Nimrod Cohen (37 ans), Segev Kalfon (27 ans) et Maxim Herkin (37 ans) puissent enfin retrouver leurs familles.
Des bus arrivent à Khan Younès dans le sud de la bande de Gaza
Des bus, transportant des prisonniers palestiniens, arrivent lundi à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, selon des journalistes de l'AFP sur place.
Aux fenêtres des bus, des hommes portant le pull en molleton gris des services pénitentiaires israéliens se pressent pour saluer la foule compacte venue les accueillir, a constaté un journaliste vidéo de l'AFP.
Trump conclut son discours: «J'aime Israël et je suis à vos côtés jusqu'au bout»
Trump achève son long discours avec des mots favorables à Israël: «J'aime Israël et je suis à vos côtés jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse les Etats-Unis d'Amérique et que Dieu bénisse le Moyen-Orient.»
Il suggère même une amnistie pour Benjamin Netanyahu, empêtré avec la justice
Il doit maintenant se rendre en Egypte au plus vite, car il est très en retard. Il est escorté hors de la salle sous un tonnerre d'applaudissements.
Trump appelle les Palestiniens à «se détourner pour toujours du terrorisme»
Donald Trump a appelé les Palestiniens à «se détourner pour toujours de la voie du terrorisme» et à rejeter parmi leurs compatriotes les forces qu'il a qualifiées de «malveillantes».
«Les Palestiniens sont face à un choix qui ne pourrait pas être plus clair», a jugé Donald Trump. «C'est leur chance de changer. Pour toujours, de s'éloigner de la voie du terrorisme et de la violence, il est impératif d'exclure les forces malveillantes de haine qui sont parmi eux», a-t-il dit, se disant certain «que cela va arriver».
Source: AFP
Trump tend la main à l'Iran, estimant que faire la paix avec eux serait «formidable»
Le président américain Donald Trump a suggéré lundi que ce serait «formidable» de faire la paix avec l'Iran, quelques mois après son soutien aux bombardements par Israël de sites nucléaires iraniens au cours d'une brève guerre en juin.
«De l'avis de tous (...), ils ont pris un gros coup, non? (...) Ils l'ont reçu d'un côté, de l'autre, et ce serait formidable si nous pouvions conclure un accord avec eux», a déclaré Donald Trump devant le Parlement israélien. «Seriez-vous contents avec ça? Est-ce que ce ne serait pas une bonne chose? Parce que selon moi, ils le veulent, ils sont fatigués», a-t-il ajouté.
«Nous sommes prêts» à un accord «quand vous le serez», a lancé le président américain aux Iraniens.
Source: AFP
Netanyahu entrevoit de nouveaux traités avec des pays arabes ou musulmans grâce à Trump
Israël entrevoit la possibilité d'une conclusion rapide de nouveaux traités de paix entre Israël et des pays arabes ou musulmans grâce à Donald Trump, a déclaré lundi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dans un discours au Parlement en présence du président américain.
«Sous votre direction, nous pouvons forger de nouveaux traités de paix avec les pays arabes de la région et les pays musulmans au-delà» et «je crois qu'avec le leadership du président Trump, cela se produira beaucoup plus vite que certains le pensent», a déclaré Netanyahu en faisant référence aux accords d'Abraham ayant permis sous le premier mandat de Trump un rapprochement entre Israël et plusieurs pays arabes.
«En tant que Premier ministre d'Israël, je tends la main à ceux qui recherchent la paix avec nous. Personne ne désire plus la paix que le peuple d'Israël», a ajouté Netanyahu à la tribune du Parlement israélien, à Jérusalem.
Source: AFP
Trump remercie le monde arabe pour son implication dans ce «triomphe incroyable pour Israël et le monde»
Le président américain Donald Trump a remercié les médiateurs du monde arabe et musulman lundi pour leur aide dans la conclusion d'un cessez-le-feu à Gaza et la libération des otages par le Hamas, saluant un «triomphe incroyable pour Israël et le monde».
«Laissez-moi exprimer ma profonde reconnaissance pour tous ceux des pays du monde arabe et musulman qui se sont associés pour presser le Hamas de libérer les otages et les renvoyer chez eux», a déclaré le président Trump au Parlement israélien. «Nous avons reçu beaucoup d'aide, de l'aide de beaucoup de gens auxquels vous ne penseriez pas et je tiens à les remercier chaleureusement pour ça. C'est un triomphe incroyable pour Israël et le monde d'avoir toutes ces nations travaillant ensemble comme partenaires de la paix.»
Source: AFP
Les bus transportant des prisonniers palestiniens quittent les prisons israéliennes
Après la sortie de la bande de Gaza des derniers otages encore en vie, le transfert des prisonniers palestiniens a commencé. Le Hamas a confirmé que le premier des 38 bus prévus était déjà arrivé dans la bande de Gaza.
Le président Trump souhaite rendre visite à des ex-otages de Gaza
Selon le «Times of Israel», l'hôpital Sheba Medical Center a été sollicité pour savoir s’il serait possible que le président américain Donald Trump, 79 ans, effectue une visite sur place. Il souhaiterait rencontrer la famille Berman: les jumeaux Ziv et Gali, âgés de 27 ans, avaient été libérés lors de la première vague de libérations d’otages et rapatriés en Israël.
Des vidéos montrent les anciens otages arrivant à l’hôpital à bord d’un hélicoptère, entourés de fortes mesures de sécurité destinées à les protéger des regards.
Premières images des otages libérés
Quelques heures à peine après la libération des sept premiers otages, les premières photos ont commencé à circuler. On y voit notamment les anciens captifs Alon Ohel et Gali Berman.
Dans un message émouvant publié sur X, la famille d’Eitan Mor a partagé sa première photo de famille depuis deux ans.https://x.com/AvivaKlompas/status/1977641858382885306
«Notre cher Eitan, comme nous t’avons attendu! Comme nous avons espéré te revoir après ces deux longues années. Nous t’avions vu pour la dernière fois un jour de Hoschana Rabba, il y a deux ans, et aujourd’hui nous te reprenons enfin dans nos bras», écrit la famille dans son message.
Une famille parle enfin avec un otage
Des vidéos diffusées sur X montrent la mère et la compagne de Matan Zangauker en train de lui parler au téléphone pour la première fois. Pour les otages, il s’agirait du tout premier contact avec leurs proches depuis deux ans de captivité, au cours desquels ils avaient été totalement coupés du monde extérieur.
Ces images, largement diffusées par le Hamas, servent à des fins de propagande: le mouvement islamiste cherche à s’y présenter sous un jour «humain». Sur certaines séquences, on aperçoit d’ailleurs des membres du Hamas en arrière-plan.
Le groupe avait déjà été accusé, lors de précédentes libérations d’otages, d’instrumentaliser ces moments à des fins médiatiques. C’est pourquoi les libérations prévues aujourd’hui doivent se dérouler sans cérémonie publique ni présence de journalistes.
«Vous rentrez à la maison – vous rentrez tous à la maison», a lancé en larmes Einav Zangauker, la mère de Matan, citée par le «Times of Israel». «La guerre est finie.»
Matan Zangauker fait partie des treize otages dont la libération est encore attendue dans le sud de la bande de Gaza.