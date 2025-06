Israël fournit des armes à un clan opposé au Hamas à Gaza

Israël admet armer une tribu opposée au Hamas à Gaza, affirmant que cela sert ses objectifs de guerre et sauve des vies de soldats. Le Premier ministre Netanyahu confirme cette stratégie, qui suscite de vives inquiétudes.

Photo: IMAGO/UPI Photo

AFP Agence France-Presse

Les autorités israéliennes reconnaissent soutenir et armer un clan palestinien opposé au Hamas dans la bande de Gaza, affirmant que cela sert leurs «buts de guerre» et «sauve des vies de soldats» engagés dans l'offensive contre le mouvement islamiste dans le territoire palestinien.

«Oui», a répondu vendredi lors d'une conférence de presse le général de brigade Effie Defrin, porte-parole de l'armée israélienne, à la question de savoir si son institution était «favorable» à ce que des armes soient fournis à des milices dans la bande de Gaza. «Nous agissons de diverses manières contre le gouvernement du Hamas», dont l'«effondrement» est un des «buts de guerre», a ajouté l'officier: «Pour y parvenir, nous avons recours à une gamme de méthodes (mais) je ne peux pas en dire plus».

La veille, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, avait confirmé des déclarations d'un député, Avigdor Lieberman, ex-ministre de la Défense, ayant révélé à la chaîne publique israélienne Kan que le gouvernement «donnait des armes à un groupe de criminels et de malfaiteurs».

Selon des médias israéliens et palestiniens, ce groupe rassemble des membres d'une tribu bédouine dirigée par Yasser Abou Chabab. Le Conseil européen pour les relations internationales (ECFR) décrit M. Abou Chabab comme le chef d'un «gang criminel opérant dans la région de Rafah (ville à cheval entre la bande de Gaza et l'Egypte, NDLR) et accusé de piller les camions d'aide» humanitaire à Gaza.

Une tribu bédouine impliquée dans des activités criminelles

«Qu'est-ce que Lieberman a divulgué? Que des sources de sécurité ont activé un clan de Gaza qui s'oppose au Hamas? Qu'y a-t-il de mal à cela?», a lancé M. Netanyahu dans une vidéo publiée sur son compte X jeudi. «Il n'y a que du bon, a-t-il ajouté, cela sauve des vies de soldats israéliens» dans la bande de Gaza, où Israël combat le Hamas depuis son attaque sans précédent sur le sol israélien le 7 octobre 2023, qui a déclenché la guerre.

Michael Milshtein, expert en affaires palestiniennes au Centre Moshe Dayan de Tel-Aviv, a déclaré à l'AFP que le clan Abou Chabab faisait partie d'une tribu bédouine qui vivait dans la péninsule égyptienne du Sinaï. Selon lui, certains membres de la tribu sont impliqués dans «toutes sortes d'activités criminelles, le trafic de drogue et d'autres choses de ce genre». M. Abou Chabab a passé du temps en prison à Gaza et les chefs du clan l'ont récemment dénoncé comme un «collaborateur et un gangster» israélien, dit-il.

«Il semble que le Shabak (acronyme en hébreu de l'Agence de la sécurité intérieure, également connue comme le Shin Bet) ou l'armée ont pensé que c'était une excellente idée de transformer cette milice, ce gang en fait, en un mandataire, de lui donner des armes et de l'argent et de le mettre à l'abri des opérations de l'armée», a ajouté M. Milshtein. Il a ajouté que le Hamas avait tué quatre membres du gang il y a quelques jours seulement. Selon l'ECFR, M. Abou Chabab «aurait été précédemment emprisonné par le Hamas pour trafic de drogue. Son frère aurait été tué par le Hamas lors d'une opération de répression contre les attaques du groupe contre les convois d'aide de l'ONU».

Avant d'imposer début mars un blocus total de deux mois et demi à la bande de Gaza, très partiellement allégé dans la deuxième moitié de mai, Israël a régulièrement accusé le Hamas de piller ou détourner l'aide humanitaire qui entrait dans le petit territoire dévasté par la guerre. Réagissant aux révélations israéliennes sur le clan Abou Chabab, le Hamas a déclaré que ce groupe avait «choisi la voie de trahison et du vol» et appelé les civils à s'opposer à lui.

Le Hamas, qui a pris le pouvoir à Gaza en 2007, affirme disposer de preuves d'une «coordination claire entre ces bandes de pillards, les collaborateurs de l'occupation (Israël, NDLR) et l'armée ennemie elle-même dans le pillage de l'aide et la fabrication de crises humanitaires qui aggravent les souffrances» des Palestiniens. Pour M. Milshtein, la décision d'armer un groupe comme Abou Chabab relève plus du «fantasme» que d'une «stratégie». «J'espère vraiment que cela ne se terminera pas par une catastrophe», dit-il.