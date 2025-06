1/7 Voici à quoi ressemble la bombe anti-bunker. Photo: U.S. Air Force

Janine Enderli

Depuis vendredi, une nouvelle guerre a éclaté entre Israël et l'Iran. Les deux ennemis jurés s'affrontent mutuellement, de nouvelles vagues d'attaques étant sans cesse lancées. Les deux parties font état de victimes civiles.

Israël s'est donné pour mission de détruire le programme nucléaire iranien. La partie iranienne a confirmé des dommages sur les installations nucléaires de Natanz, Ispahan et Fordo. Deux dépôts pétroliers auraient également été bombardés. En raison de la menace israélienne, l'Iran tente actuellement de déplacer ses réserves d'uranium vers de nouveaux lieux.

Dans la mesure où le site nucléaire est souterrain, il est presque impossible pour les forces israéliennes de l'attaquer durablement. Pour détruire l'usine d'enrichissement d'uranium de Fordo – qui se trouverait entre 60 à 90 mètres sous la surface – il faut un puissant broyeur de bunker. Cela explique pourquoi l'installation est considérée comme quasiment indestructible.

Le problème: Israël ne dispose pour le moment que de broyeurs de bunker conventionnels de type GBU-28 et BLU-109. Or, il faut une bombe capable de faire exploser n'importe quel matériau. Il s'agit du GBU-57 Massive Ordnance Penetrator. Actuellement, seuls les Etats-Unis en possèdent un exemplaire. Si Washington ne s'engouffre pas dans la brèche et décide de ne pas livrer l'arme, l'opération israélienne pourrait être compromise. Les Etats-Unis ont refusé jusqu'à présent la livraison.

La bombe la plus puissante de l'arsenal occidental

La bombe GBU-57 est une arme de précision développée par les Etats-Unis. Cette bombe anti-bunker peut pratiquement tout détruire sur son passage. La GBU-57 pèse plus de 13 tonnes. Selon les experts occidentaux, elle est capable de briser certaines des installations militaires les plus fortifiées et les plus sensibles, en démolissant jusqu'à 60 mètres de béton et de roche moyennement dure. Elle est considérée comme l'une des armes les plus puissantes de l'arsenal de l'armée de l'air américaine.

Elle a été conçue dans le contexte de la guerre en Irak afin de pouvoir anéantir des matériaux extrêmement durs en une seule frappe. En effet, les bunkers étaient déjà considérés comme un problème à l'époque.

Obstacles pour une éventuelle livraison

La GBU-57 est constituée d'un corps allongé et de quatre surfaces de propulsion – dits ailerons en treillis. Son poids extrêmement lourd fournit l'énergie destructrice nécessaire.

Même si Washington dispose des moyens d'éliminer le site de Fordo, une éventuelle livraison ne signifie pas pour autant que c'est la solution miracle. Israël pourrait avoir du mal à utiliser la bombe. En effet, l'engin explosif ne peut être transporté que par des bombardiers stratégiques américains. Les systèmes de lancement devraient donc également être livrés. Jusqu'à présent, le gouvernement américain n'est pas prêt pour une livraison aussi importante. Le président américain Donald Trump est dans un dilemme interne, tiraillé entre l'envie d'aider Israël et le refus d'une intervention militaire à l'étranger.

A cela s'ajoute le fait que l'Iran peut également envoyer le combustible nucléaire dans des lieux secrets où il pourrait être transformé en arme, comme le craignent les experts nucléaires.