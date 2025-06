Welche Optionen hat Donald Trump im Iran-Israel-Konflikt? Foto: AFP

Chiara Schlenz Ausland-Redaktorin

Israel greift iranische Nuklearanlagen an, Teheran droht mit Vergeltung, und die USA befinden sich einmal mehr im Zentrum der Eskalation. Präsident Donald Trump (79) steht dabei vor einer schwierigen Entscheidung: Wie weit will – und kann – Washington in den Konflikt eingreifen?