DE
FR
La place des Otages exulte après l'annonce de libérations
0:51
Scènes de liesses à Tel-Aviv:La place des Otages exulte après l'annonce de libérations

Trump s'adresse au Parlement israélien
«C'est l'aube historique d'un nouveau Moyen-Orient»

Le président américain Donald Trump a proposé le 29 septembre 2025 un large plan de paix pour Gaza. Une première phase de l'accord a été signée en Egypte par le Hamas et Israël. Tous les otages israéliens doivent être libérés ce lundi. Suivez notre live.
Publié: 09:57 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 9 minutes
Partager
il y a 17 minutes

Pour Trump, «c'est l'aube historique d'un nouveau Moyen-Orient»

Le président américain Donald Trump a évoqué lundi l'«aube historique d'un nouveau Moyen-Orient» lors d'un discours à la Knesset, le Parlement israélien, pour marquer la libération d'otages et un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Photo: Getty Images

«Après tant d'années de guerre et de dangers incessants, le ciel est aujourd'hui calme, les armes et les sirènes se sont tues, le soleil se lève sur une terre sainte enfin en paix. Une terre et une région qui, si Dieu le veut, vivront en paix pour l'éternité», a déclaré Trump.

«Ce n'est pas seulement la fin d'une guerre, c'est la fin d'une ère de terreur et de mort (...) Et le début d'une grande concorde et d'une harmonie durable pour Israël et toutes les nations de ce qui sera bientôt une région véritablement magnifique. J'en suis profondément convaincu: c'est l'aube historique d'un nouveau Moyen-Orient», a-t-il ajouté.

La fin d'un «long cauchemar»

«Depuis le 7-Octobre jusqu'à cette semaine, Israël a été un pays en guerre (...)», a-t-il lancé devant le Parlement israélien, «une période très dure. Des années pendant lesquelles pour tant de familles dans ce pays, il n'y a pas eu un seul jour de paix véritable». 

«Mais maintenant finalement, le long et douloureux cauchemar est fini, pas seulement pour les Israéliens mais aussi pour les Palestiniens, et pour beaucoup d'autres.»

Source: AFP

12:29 heures

Donald Trump prend la parole devant le Parlement israélien, interrompu par des politiciens de gauche

Avec près d’une heure et demie de retard, Donald Trump est finalement apparu devant le gouvernement israélien pour prononcer son discours. Selon Sky News, ce contretemps serait dû à des entretiens prolongés avec d’anciens otages et leurs familles. Le président américain a été accueilli à la Knesset par de longues minutes d’applaudissements.

Photo: AFP

«Le meilleur ami qu'Israël ait jamais eu»

Photo: keystone-sda.ch

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a qualifié Donald Trump de «meilleur ami qu'Israël ait jamais eu à la Maison Blanche». «Aucun président américain n'en a fait plus pour Israël» que Trump, a-t-il ajouté, et sur ce point, aucun de ses prédécesseurs ne «s'en approche, il n'y a aucune compétition».

Son discours interrompu par des députés

Le discours du président américain devant les députés israéliens à Jérusalem a été brièvement interrompu par l'expulsion de l'un d'entre eux.

«Eh bien c'était efficace», a déclaré Donald Trump après l'expulsion rapide du perturbateur, Ofer Cassif, député du parti communiste Hadash, par le service d'ordre de la Knesset, qui avait brandi une pancarte insultant le président américain.

09:59 heures

La Croix-Rouge confirme avoir récupéré les 13 derniers otages

Les treize derniers otages encore en vie ont été remis au Comité international de la Croix-Rouge et se dirigent désormais vers les forces israéliennes. Selon les premières informations, ils seraient «en bonne santé».

Il ne s’agit plus que d’une question de temps avant que Matan Zangauker (25 ans), Ariel (28 ans) et David Cunio (35 ans), Eviatar David (24 ans), Avinatan Or (32 ans), Bar Kuperstein (23 ans), Eitan Horn (39 ans), Rom Braslavski (21 ans), Josef-Haïm Ohana (25 ans), Elkana Bohbot (36 ans), Nimrod Cohen (37 ans), Segev Kalfon (27 ans) et Maxim Herkin (37 ans) puissent enfin retrouver leurs familles.

il y a 5 minutes

Trump remercie le monde arabe pour son implication dans ce «triomphe incroyable pour Israël et le monde»

Le président américain Donald Trump a remercié les médiateurs du monde arabe et musulman lundi pour leur aide dans la conclusion d'un cessez-le-feu à Gaza et la libération des otages par le Hamas, saluant un «triomphe incroyable pour Israël et le monde». 

«Laissez-moi exprimer ma profonde reconnaissance pour tous ceux des pays du monde arabe et musulman qui se sont associés pour presser le Hamas de libérer les otages et les renvoyer chez eux», a déclaré le président Trump au Parlement israélien. «Nous avons reçu beaucoup d'aide, de l'aide de beaucoup de gens auxquels vous ne penseriez pas et je tiens à les remercier chaleureusement pour ça. C'est un triomphe incroyable pour Israël et le monde d'avoir toutes ces nations travaillant ensemble comme partenaires de la paix.»

Source: AFP

12:20 heures

Les bus transportant des prisonniers palestiniens quittent les prisons israéliennes

Après la sortie de la bande de Gaza des derniers otages encore en vie, le transfert des prisonniers palestiniens a commencé. Le Hamas a confirmé que le premier des 38 bus prévus était déjà arrivé dans la bande de Gaza.

12:19 heures

Le président Trump souhaite rendre visite à des ex-otages de Gaza

Selon le «Times of Israel», l'hôpital Sheba Medical Center a été sollicité pour savoir s’il serait possible que le président américain Donald Trump, 79 ans, effectue une visite sur place. Il souhaiterait rencontrer la famille Berman: les jumeaux Ziv et Gali, âgés de 27 ans, avaient été libérés lors de la première vague de libérations d’otages et rapatriés en Israël.

Photo: keystone-sda.ch

Des vidéos montrent les anciens otages arrivant à l’hôpital à bord d’un hélicoptère, entourés de fortes mesures de sécurité destinées à les protéger des regards.

09:47 heures

Premières images des otages libérés

Quelques heures à peine après la libération des sept premiers otages, les premières photos ont commencé à circuler. On y voit notamment les anciens captifs Alon Ohel et Gali Berman.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Dans un message émouvant publié sur X, la famille d’Eitan Mor a partagé sa première photo de famille depuis deux ans.https://x.com/AvivaKlompas/status/1977641858382885306

«Notre cher Eitan, comme nous t’avons attendu! Comme nous avons espéré te revoir après ces deux longues années. Nous t’avions vu pour la dernière fois un jour de Hoschana Rabba, il y a deux ans, et aujourd’hui nous te reprenons enfin dans nos bras», écrit la famille dans son message.

09:46 heures

Une famille parle enfin avec un otage

Des vidéos diffusées sur X montrent la mère et la compagne de Matan Zangauker en train de lui parler au téléphone pour la première fois. Pour les otages, il s’agirait du tout premier contact avec leurs proches depuis deux ans de captivité, au cours desquels ils avaient été totalement coupés du monde extérieur.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Ces images, largement diffusées par le Hamas, servent à des fins de propagande: le mouvement islamiste cherche à s’y présenter sous un jour «humain». Sur certaines séquences, on aperçoit d’ailleurs des membres du Hamas en arrière-plan.

Le groupe avait déjà été accusé, lors de précédentes libérations d’otages, d’instrumentaliser ces moments à des fins médiatiques. C’est pourquoi les libérations prévues aujourd’hui doivent se dérouler sans cérémonie publique ni présence de journalistes.

«Vous rentrez à la maison – vous rentrez tous à la maison», a lancé en larmes Einav Zangauker, la mère de Matan, citée par le «Times of Israel». «La guerre est finie.»

Matan Zangauker fait partie des treize otages dont la libération est encore attendue dans le sud de la bande de Gaza.

09:42 heures

La libération des 13 derniers otages encore en vie est sur le point de commencer

Dans le sud de la bande de Gaza, les treize derniers otages encore vivants devraient être libérés sous peu, rapporte la chaîne arabe Al-Arabi. Cette opération marquerait la fin de la captivité de tous les otages détenus par le Hamas. 

Un convoi du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est en route vers un point de rendez-vous dans le sud de la bande de Gaza pour les récupérer après la libération d'un premier groupe de sept captifs.

09:02 heures

Donald Trump est arrivé en Israël

Donald Trump a atterri à l’aéroport Ben-Gourion de Tel-Aviv et est descendu de l’Air Force One. Avant son arrivée, le président américain a suivi en direct depuis l’avion la libération des premiers otages.

Trump arrive en Israël pour la libération des otages
1:16
Accueilli par Netanyahu:Trump arrive en Israël pour la libération des otages

Sur le tarmac, Benjamin Netanyahu l’a accueilli en personne sur le tapis rouge.

08:26 heures

Les prisonniers palestiniens sont placés dans des bus

C’est désormais à Israël de tenir sa part de l’accord. Selon le «Times of Israel», 1966 prisonniers palestiniens détenus en Israël ont été placés dans des bus.

Près de 2000 prisonniers palestiniens sont libérés des prisons israéliennes.
Photo: keystone-sda.ch

Parmi eux figurent 250 détenus qualifiés de terroristes, incarcérés à la prison d’Ofer, en Cisjordanie, et qui ne seront libérés qu’après la remise des otages israéliens par le Hamas à Gaza. D’après des médias arabes, des équipes du Croissant-Rouge palestinien sont entrées dans l’établissement pour transférer un détenu malade, dont la libération est prévue pour aujourd’hui.

Les 1718 autres prisonniers, arrêtés dans le cadre de la guerre à Gaza, doivent être libérés du centre de détention de Ketziot, dans le sud d'Israël. Ils seront reconduits vers la bande de Gaza, probablement à l'hôpital Nasser, où, selon des images de Reuters, des membres armés de la branche militaire du Hamas se trouvent aux côtés d’un nombre croissant de civils déplacés.

08:08 heures

La Croix-Rouge participe également au rapatriement des dépouilles

Sept otages ont déjà été remis au Comité international de la Croix-Rouge (CICR), et treize autres devraient suivre. «Le Comité international de la Croix-Rouge a lancé une opération en plusieurs étapes pour faciliter la libération et le transfert d’otages et de détenus dans le cadre d’un accord de trêve entre Israël et le Hamas», a indiqué l’organisation.

Les soldats israéliens et le personnel hospitalier préparent tout pour les soins médicaux des personnes libérées
Photo: keystone-sda.ch

Le CICR sera également impliqué dans le rapatriement des dépouilles des otages décédés. «Le CICR facilitera aussi la restitution des corps afin que les familles puissent enterrer leurs proches dans la dignité», a-t-il précisé.

L’organisation rappelle son rôle strictement neutre de médiateur, sans participation aux négociations sur la libération des otages. Elle souligne que la responsabilité d’assurer la sécurité et le respect des personnes concernées incombe aux parties elles-mêmes. Par respect pour les victimes et leurs proches, le CICR ne publiera ni photos des personnes libérées ni vidéos des transferts.

07:17 heures

Les premiers otages libérés!

Un premier groupe de sept otages a été libéré par le Hamas et remis à la Croix-Rouge, rapportent lundi plusieurs médias israéliens, dont le quotidien Haaretz. L'armée israélienne a confirmé l'information.

Treize autres otages devraient être libérés plus tard dans la journée. La branche armée du Hamas a publié un peu plus tôt les noms des 20 otages israéliens vivants retenus à Gaza dont la libération est attendue dans la journée.

Ces 7 hommes ont été libérés.

La nouvelle de la première libération de ces personnes a suscité la liesse sur la place en Israël.

Photo: AFP

Première étape du plan présenté par le président américain pour faire taire les armes, le retour en Israël des 48 otages, vivants ou morts, doit s'accompagner de la libération par Israël de 250 détenus pour des "raisons de sécurité" - dont de nombreux condamnés pour des attentats meurtriers anti-israéliens, et de 1700 Palestiniens arrêtés à Gaza depuis octobre 2023.

Source: ATS

Découvrez nos contenus sponsorisés
Sourire, c’est bon pour la santé!
Présenté par
Sourire, c’est bon pour la santé!
5 bonnes raisons de sourire davantage
Sourire, c’est bon pour la santé!
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
Avec vidéo
Présenté par
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
15 bons plans secrets
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
Anticiper sa prévoyance permet de garantir les prestations de vieillesse et de réaliser ses rêves.
Présenté par
Sept conseils pour optimiser votre prévoyance
Planifier tôt pour économiser
Sept conseils pour optimiser votre prévoyance
Une nouvelle façon d'économiser
Présenté par
Une nouvelle façon d'économiser
Les ETF, une alternative à l'épargne?
Une nouvelle façon d'économiser
5 idées pour un automne inoubliable
Présenté par
5 idées pour un automne inoubliable
Des sommets aux grottes, voici les incontournables de la saison
5 idées pour un automne inoubliable
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Présenté par
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Étude sur la santé
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Présenté par
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Découvrir, expérimenter, déguster
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus