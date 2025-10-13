Pour Trump, «c'est l'aube historique d'un nouveau Moyen-Orient»
Le président américain Donald Trump a évoqué lundi l'«aube historique d'un nouveau Moyen-Orient» lors d'un discours à la Knesset, le Parlement israélien, pour marquer la libération d'otages et un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.
«Après tant d'années de guerre et de dangers incessants, le ciel est aujourd'hui calme, les armes et les sirènes se sont tues, le soleil se lève sur une terre sainte enfin en paix. Une terre et une région qui, si Dieu le veut, vivront en paix pour l'éternité», a déclaré Trump.
«Ce n'est pas seulement la fin d'une guerre, c'est la fin d'une ère de terreur et de mort (...) Et le début d'une grande concorde et d'une harmonie durable pour Israël et toutes les nations de ce qui sera bientôt une région véritablement magnifique. J'en suis profondément convaincu: c'est l'aube historique d'un nouveau Moyen-Orient», a-t-il ajouté.
La fin d'un «long cauchemar»
«Depuis le 7-Octobre jusqu'à cette semaine, Israël a été un pays en guerre (...)», a-t-il lancé devant le Parlement israélien, «une période très dure. Des années pendant lesquelles pour tant de familles dans ce pays, il n'y a pas eu un seul jour de paix véritable».
«Mais maintenant finalement, le long et douloureux cauchemar est fini, pas seulement pour les Israéliens mais aussi pour les Palestiniens, et pour beaucoup d'autres.»
Donald Trump prend la parole devant le Parlement israélien, interrompu par des politiciens de gauche
Avec près d’une heure et demie de retard, Donald Trump est finalement apparu devant le gouvernement israélien pour prononcer son discours. Selon Sky News, ce contretemps serait dû à des entretiens prolongés avec d’anciens otages et leurs familles. Le président américain a été accueilli à la Knesset par de longues minutes d’applaudissements.
«Le meilleur ami qu'Israël ait jamais eu»
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a qualifié Donald Trump de «meilleur ami qu'Israël ait jamais eu à la Maison Blanche». «Aucun président américain n'en a fait plus pour Israël» que Trump, a-t-il ajouté, et sur ce point, aucun de ses prédécesseurs ne «s'en approche, il n'y a aucune compétition».
Son discours interrompu par des députés
Le discours du président américain devant les députés israéliens à Jérusalem a été brièvement interrompu par l'expulsion de l'un d'entre eux.
«Eh bien c'était efficace», a déclaré Donald Trump après l'expulsion rapide du perturbateur, Ofer Cassif, député du parti communiste Hadash, par le service d'ordre de la Knesset, qui avait brandi une pancarte insultant le président américain.
La Croix-Rouge confirme avoir récupéré les 13 derniers otages
Les treize derniers otages encore en vie ont été remis au Comité international de la Croix-Rouge et se dirigent désormais vers les forces israéliennes. Selon les premières informations, ils seraient «en bonne santé».
Il ne s’agit plus que d’une question de temps avant que Matan Zangauker (25 ans), Ariel (28 ans) et David Cunio (35 ans), Eviatar David (24 ans), Avinatan Or (32 ans), Bar Kuperstein (23 ans), Eitan Horn (39 ans), Rom Braslavski (21 ans), Josef-Haïm Ohana (25 ans), Elkana Bohbot (36 ans), Nimrod Cohen (37 ans), Segev Kalfon (27 ans) et Maxim Herkin (37 ans) puissent enfin retrouver leurs familles.
Trump remercie le monde arabe pour son implication dans ce «triomphe incroyable pour Israël et le monde»
Le président américain Donald Trump a remercié les médiateurs du monde arabe et musulman lundi pour leur aide dans la conclusion d'un cessez-le-feu à Gaza et la libération des otages par le Hamas, saluant un «triomphe incroyable pour Israël et le monde».
«Laissez-moi exprimer ma profonde reconnaissance pour tous ceux des pays du monde arabe et musulman qui se sont associés pour presser le Hamas de libérer les otages et les renvoyer chez eux», a déclaré le président Trump au Parlement israélien. «Nous avons reçu beaucoup d'aide, de l'aide de beaucoup de gens auxquels vous ne penseriez pas et je tiens à les remercier chaleureusement pour ça. C'est un triomphe incroyable pour Israël et le monde d'avoir toutes ces nations travaillant ensemble comme partenaires de la paix.»
Les bus transportant des prisonniers palestiniens quittent les prisons israéliennes
Après la sortie de la bande de Gaza des derniers otages encore en vie, le transfert des prisonniers palestiniens a commencé. Le Hamas a confirmé que le premier des 38 bus prévus était déjà arrivé dans la bande de Gaza.
Le président Trump souhaite rendre visite à des ex-otages de Gaza
Selon le «Times of Israel», l'hôpital Sheba Medical Center a été sollicité pour savoir s’il serait possible que le président américain Donald Trump, 79 ans, effectue une visite sur place. Il souhaiterait rencontrer la famille Berman: les jumeaux Ziv et Gali, âgés de 27 ans, avaient été libérés lors de la première vague de libérations d’otages et rapatriés en Israël.
Des vidéos montrent les anciens otages arrivant à l’hôpital à bord d’un hélicoptère, entourés de fortes mesures de sécurité destinées à les protéger des regards.
Premières images des otages libérés
Quelques heures à peine après la libération des sept premiers otages, les premières photos ont commencé à circuler. On y voit notamment les anciens captifs Alon Ohel et Gali Berman.
Dans un message émouvant publié sur X, la famille d’Eitan Mor a partagé sa première photo de famille depuis deux ans.https://x.com/AvivaKlompas/status/1977641858382885306
«Notre cher Eitan, comme nous t’avons attendu! Comme nous avons espéré te revoir après ces deux longues années. Nous t’avions vu pour la dernière fois un jour de Hoschana Rabba, il y a deux ans, et aujourd’hui nous te reprenons enfin dans nos bras», écrit la famille dans son message.
Une famille parle enfin avec un otage
Des vidéos diffusées sur X montrent la mère et la compagne de Matan Zangauker en train de lui parler au téléphone pour la première fois. Pour les otages, il s’agirait du tout premier contact avec leurs proches depuis deux ans de captivité, au cours desquels ils avaient été totalement coupés du monde extérieur.
Ces images, largement diffusées par le Hamas, servent à des fins de propagande: le mouvement islamiste cherche à s’y présenter sous un jour «humain». Sur certaines séquences, on aperçoit d’ailleurs des membres du Hamas en arrière-plan.
Le groupe avait déjà été accusé, lors de précédentes libérations d’otages, d’instrumentaliser ces moments à des fins médiatiques. C’est pourquoi les libérations prévues aujourd’hui doivent se dérouler sans cérémonie publique ni présence de journalistes.
«Vous rentrez à la maison – vous rentrez tous à la maison», a lancé en larmes Einav Zangauker, la mère de Matan, citée par le «Times of Israel». «La guerre est finie.»
Matan Zangauker fait partie des treize otages dont la libération est encore attendue dans le sud de la bande de Gaza.
La libération des 13 derniers otages encore en vie est sur le point de commencer
Dans le sud de la bande de Gaza, les treize derniers otages encore vivants devraient être libérés sous peu, rapporte la chaîne arabe Al-Arabi. Cette opération marquerait la fin de la captivité de tous les otages détenus par le Hamas.
Un convoi du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est en route vers un point de rendez-vous dans le sud de la bande de Gaza pour les récupérer après la libération d'un premier groupe de sept captifs.
Donald Trump est arrivé en Israël
Donald Trump a atterri à l’aéroport Ben-Gourion de Tel-Aviv et est descendu de l’Air Force One. Avant son arrivée, le président américain a suivi en direct depuis l’avion la libération des premiers otages.
Sur le tarmac, Benjamin Netanyahu l’a accueilli en personne sur le tapis rouge.
Les prisonniers palestiniens sont placés dans des bus
C’est désormais à Israël de tenir sa part de l’accord. Selon le «Times of Israel», 1966 prisonniers palestiniens détenus en Israël ont été placés dans des bus.
Parmi eux figurent 250 détenus qualifiés de terroristes, incarcérés à la prison d’Ofer, en Cisjordanie, et qui ne seront libérés qu’après la remise des otages israéliens par le Hamas à Gaza. D’après des médias arabes, des équipes du Croissant-Rouge palestinien sont entrées dans l’établissement pour transférer un détenu malade, dont la libération est prévue pour aujourd’hui.
Les 1718 autres prisonniers, arrêtés dans le cadre de la guerre à Gaza, doivent être libérés du centre de détention de Ketziot, dans le sud d'Israël. Ils seront reconduits vers la bande de Gaza, probablement à l'hôpital Nasser, où, selon des images de Reuters, des membres armés de la branche militaire du Hamas se trouvent aux côtés d’un nombre croissant de civils déplacés.
La Croix-Rouge participe également au rapatriement des dépouilles
Sept otages ont déjà été remis au Comité international de la Croix-Rouge (CICR), et treize autres devraient suivre. «Le Comité international de la Croix-Rouge a lancé une opération en plusieurs étapes pour faciliter la libération et le transfert d’otages et de détenus dans le cadre d’un accord de trêve entre Israël et le Hamas», a indiqué l’organisation.
Le CICR sera également impliqué dans le rapatriement des dépouilles des otages décédés. «Le CICR facilitera aussi la restitution des corps afin que les familles puissent enterrer leurs proches dans la dignité», a-t-il précisé.
L’organisation rappelle son rôle strictement neutre de médiateur, sans participation aux négociations sur la libération des otages. Elle souligne que la responsabilité d’assurer la sécurité et le respect des personnes concernées incombe aux parties elles-mêmes. Par respect pour les victimes et leurs proches, le CICR ne publiera ni photos des personnes libérées ni vidéos des transferts.
Les premiers otages libérés!
Un premier groupe de sept otages a été libéré par le Hamas et remis à la Croix-Rouge, rapportent lundi plusieurs médias israéliens, dont le quotidien Haaretz. L'armée israélienne a confirmé l'information.
Treize autres otages devraient être libérés plus tard dans la journée. La branche armée du Hamas a publié un peu plus tôt les noms des 20 otages israéliens vivants retenus à Gaza dont la libération est attendue dans la journée.
La nouvelle de la première libération de ces personnes a suscité la liesse sur la place en Israël.
Première étape du plan présenté par le président américain pour faire taire les armes, le retour en Israël des 48 otages, vivants ou morts, doit s'accompagner de la libération par Israël de 250 détenus pour des "raisons de sécurité" - dont de nombreux condamnés pour des attentats meurtriers anti-israéliens, et de 1700 Palestiniens arrêtés à Gaza depuis octobre 2023.
