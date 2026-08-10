Les cours du pétrole bondissent de 5% avec les inquiétudes sur le détroit d'Ormuz
Les cours du pétrole ont flambé de 5% lundi, poussés par les inquiétudes du marché face aux conditions divergentes formulées par les Etats-Unis et l'Iran pour assurer un déblocage du détroit d'Ormuz.
Le baril de Brent de la mer du Nord, qui fait référence, a pris 4,99% à 87,72 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate a gagné 5,05% à 82,13 dollars
Source: AFP
Trump va réclamer lui aussi des «compensations» à l'Iran
Donald Trump a déclaré lundi sur son réseau Truth Social que les Etats-Unis allaient réclamer des "compensations" pour des actions menées par l'Iran ces dernières années contre ses adversaires à l'étranger ou contre des manifestants sur son sol.
Le président américain a assuré que cette demande serait faite «fermement» dans toute négociation, en réponse à une exigence de longue date des autorités iraniennes, qui conditionnent tout accord sur le détroit d'Ormuz au versement de réparations américaines.
Source: AFP
Le guide suprême nomme un général des Gardiens comme le chef des forces armées
Le guide suprême iranien, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, a nommé un général des Gardiens de la Révolution, Ali Abdollahi, chef d'état-major des forces armées iraniennes, a annoncé lundi son bureau dans un communiqué.
Cet officier des Gardiens de la Révolution, la puissante armée idéologique de la République islamique, commandait auparavant le quartier général central Khatam al-Anbiya, une structure interarmées de premier plan chargée de superviser et de coordonner les opérations militaires.
Source: AFP
Les Iraniens sont «des joueurs d'échec professionnels», répond Téhéran à Trump
Les Iraniens sont «des joueurs d'échec professionnels», a taclé lundi le porte-parole de la diplomatie, répondant au président américain Donald Trump qui avait comparé la veille le conflit à «une partie d'échecs».
Le président américain a tenté de balayer dimanche les critiques quant à sa gestion du conflit face aux revendications drastiques du pouvoir iranien, rompu depuis des années à l'art de la négociation, dans une interview au média Axios. «Ça va s'arranger. Ça finit toujours par s'arranger», a-t-il dit. «C'est comme une partie d'échecs».
Esmaïl Baghaï a quant à lui ajouté: «Vous ne devez pas espérer ne pas vous salir quand vous vous battez avec des cochons. Après tout, cela fait parfois partie du combat qui vous est imposé». Il a repris devant les journalistes le message répété ces derniers jours par les autorités iraniennes: il n'y a pas de «négociation directe» en cours avec Washington, seulement des «échanges de messages» via des intermédiaires, et les discussions ne pourront reprendre que lorsque les Etats-Unis cesseront leurs «violations» du protocole d'accord.
Source: AFP
L'accord de défense Arabie saoudite-Pakistan-Turquie n'inquiète pas l'Iran
L'accord de défense mutuelle conclu entre l'Arabie saoudite, le Pakistan et la Turquie la semaine dernière montre «un changement de perception» dans la région vis-à-vis des Etats-Unis, a affirmé lundi la diplomatie iranienne, estimant «ne pas avoir de raison de s'inquiéter».
«Les pays de la région se sont rendus compte que la sécurité n'est pas à une marchandise qui s'achète auprès de ceux qui font de fausses promesses», a déclaré le porte-parole Esmaïl Baghaï lors de son point presse hebdomadaire, en référence aux Etats-Unis, allié des pays signataires du pacte.
Source: AFP
Trump minimise les exigences de l'Iran
Le président américain Donald Trump a laissé entendre dimanche qu'il était prêt à laisser la pression économique s'intensifier contre l'Iran, semblant ainsi renoncer à ordonner de nouvelles frappes militaires alors même que Téhéran formule des exigences fermes.
«On reste discrets», a déclaré Trump, selon le média en ligne Axios, qui a indiqué s'être entretenu avec lui lors d'un bref échange téléphonique. «Nous ne faisons que semi-négocier avec eux. Nous nous contentons d'observer l'Iran, avec son inflation galopante et le fait qu'il n'a plus d'argent», a-t-il dit selon Axios, adoptant un ton clairement mesuré.
Source: AFP
Quatre membres des forces gouvernementales tués au Yémen
Des attaques des rebelles houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, ont tué dimanche au moins quatre membres des forces gouvernementales, et fait une vingtaine de blessés dans le pays, ont indiqué dimanche deux sources militaires à l'AFP.
Les frappes ont notamment visé la ville portuaire de Mokha, sur la mer Rouge, et Khokha, au sud de la ville portuaire de Hodeida, ont indiqué ces sources, après que les Houthis ont revendiqué des attaques sur des troupes et équipements militaires de «l'ennemi saoudien».
Source: AFP
Pour l'Iran, Ormuz est «désormais un théâtre de guerre»
L'Iran maintiendra son blocage du détroit d'Ormuz jusqu'à ce que les Etats-Unis acceptent «toutes» ses conditions, ont déclaré dimanche les Gardiens de la Révolution, puissante force armée iranienne, selon la télévision d'Etat.
«Notre stratégie actuelle est de maintenir ce détroit fermé jusqu'à ce que l'ennemi accepte toutes nos conditions», a déclaré le porte-parole des Gardiens, Hossein Mohebi, cité par la télévision d'État, ajoutant que cette route maritime stratégique est «désormais en réalité un théâtre de guerre pour nous et pas seulement une voie navigable».
Source: AFP
Les Houthis affirment avoir frappé une raffinerie saoudienne
Les rebelles houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, ont déclaré dimanche avoir frappé une installation pétrolière sur la côte saoudienne de la mer Rouge, dans une nouvelle attaque contre Ryad qui soutient le gouvernement yéménite.
Le porte-parole militaire du groupe, Yahya Saree, a affirmé que les Houthis avaient «réussi à cibler la raffinerie d'Aramco», le géant pétrolier saoudien, «à Jazan avec un drone», par une frappe «précise». Les autorités saoudiennes avaient indiqué un peu plus tôt qu'un incendie avait été maîtrisé sur le site, sans en préciser la cause.
Source: AFP
Téhéran pose ses conditions à toute réouverture du détroit d'Ormuz
Un haut responsable iranien a posé samedi des conditions drastiques à remplir par les Etats-Unis avant tout déblocage du détroit d'Ormuz, douchant les espoirs de réouverture de ce passage stratégique au coeur de la guerre au Moyen-Orient.
Les déclarations du secrétaire du conseil suprême de sécurité nationale, Mohammad Bagher Zolghadr, tranchent avec les progrès annoncés ces derniers jours dans les discussions entre l'Iran et Oman concernant la future gestion du détroit.
«Tant que les Etats-Unis ne changeront pas de comportement, le détroit d'Ormuz restera fermé», a-t-il averti, cité par les médias iraniens, énumérant une série de conditions.
Parmi ces mesures, l'Iran exige notamment de Washington qu'il «mette fin définitivement à la guerre et à l'agression» contre lui et ses alliés et lève le blocus imposé à ses ports. Il réclame également la levée des sanctions américaines, la libération de ses avoirs gelés et «l'indemnisation intégrale» des dommages causés par la guerre.
Source: ATS