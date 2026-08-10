Les Iraniens sont «des joueurs d'échec professionnels», répond Téhéran à Trump

Les Iraniens sont «des joueurs d'échec professionnels», a taclé lundi le porte-parole de la diplomatie, répondant au président américain Donald Trump qui avait comparé la veille le conflit à «une partie d'échecs».

Le président américain a tenté de balayer dimanche les critiques quant à sa gestion du conflit face aux revendications drastiques du pouvoir iranien, rompu depuis des années à l'art de la négociation, dans une interview au média Axios. «Ça va s'arranger. Ça finit toujours par s'arranger», a-t-il dit. «C'est comme une partie d'échecs».

Esmaïl Baghaï a quant à lui ajouté: «Vous ne devez pas espérer ne pas vous salir quand vous vous battez avec des cochons. Après tout, cela fait parfois partie du combat qui vous est imposé». Il a repris devant les journalistes le message répété ces derniers jours par les autorités iraniennes: il n'y a pas de «négociation directe» en cours avec Washington, seulement des «échanges de messages» via des intermédiaires, et les discussions ne pourront reprendre que lorsque les Etats-Unis cesseront leurs «violations» du protocole d'accord.

Source: AFP