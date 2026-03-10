Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême. Il succède à son père Ali Khamenei, mort assassiné le 28 février lors de la première attaque américano israélienne.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 1250 personnes en Iran, selon le Croissant-rouge iranien, de 486 morts au Liban, selon le ministère libanais de la Santé, de 11 morts en Israël et de six soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait 13 morts.
Tandis que les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, Israël a étendu la guerre Liban, bastion du Hezbollah.
De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.
Les compagnies Swiss et Edelweiss s'affairent à rapatrier les ressortants suisses bloqués au Moyen-Orient. Selon le DFAE, 3349 voyageurs suisses étaient toujours bloqués au Moyen-Orient, dimanche 8 mars.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, les bourses ont plongé: le prix du pétrole a frôlé les 120 dollars le baril et le gaz européen s'est envolé de 30%.
Trump dit qu'une enquête est en cours sur la frappe sur une école, qu'il avait d'abord attribuée à l'Iran
Donald Trump a déclaré lundi qu'une enquête était «en cours» concernant la frappe au premier jour de la guerre sur une école en Iran, qui a fait plus de 150 morts selon Téhéran, après avoir affirmé que les autorités iraniennes étaient responsables de ce bombardement.
Interrogé lors d'une conférence de presse sur le fait qu'une enquête du «New York Times» pointait la responsabilité d'un missile Tomahawk, de fabrication américaine, dans la frappe sur cette école de Minab, le président américain a répondu: «Je n'ai pas vu ça et je vais vous dire, le Tomahawk – qui est l'une des armes les plus puissantes en circulation – est vendu et utilisé par d'autres pays et que ce soit l'Iran – qui a aussi certains Tomahawks, ils souhaiteraient en avoir plus - (...) ou quelqu'un d'autre, le fait est qu'un Tomahawk est très générique et vendu à d'autres pays, mais une enquête est en cours.»
Pressé quelques minutes plus tard par une nouvelle question sur le sujet, Donald Trump a déclaré: «Je n'en sais pas suffisamment là-dessus. Mais quel que soit le résultat du rapport, je m'en accommoderai», a-t-il ajouté.
Une nouvelle vidéo mise en ligne dimanche par l'agence de presse semi-officielle iranienne Mehr et authentifiée par le «New York Times» montre un missile de croisière Tomahawk frappant une base navale près d'une école dans la ville de Minab le 28 février. L'armée américaine est la seule force impliquée dans le conflit à utiliser des missiles Tomahawk, a souligné le «New York Times».
Source: AFP
Israël frappe un lance-missiles iranien en réponse à un tir de barrage
Israël a annoncé mardi avoir frappé un lance-missiles iranien peu après un tir de barrage mené depuis l'Iran et qui avait déclenché des sirènes d'alerte en Israël.
L'armée israélienne avait dit plus tôt chercher à «intercepter la menace», qui avait conduit au déclenchement de sirènes d'alerte aérienne dans plusieurs parties d'Israël, contraignant leurs habitants à se rendre aux abris. Le Magen David Adom, équivalent israélien de la Croix-Rouge, n'a pas fait état de victimes.
L'armée israélienne a ensuite indiqué qu'elle «avait frappé le lance-missiles qui avait tiré (...) en direction de l'Etat d'Israël il y a peu de temps». Lundi soir, avant la dernière attaque iranienne, Israël avait annoncé le lancement d'une nouvelle «vague de frappes de grande ampleur» sur Téhéran.
Source: AFP
La Syrie dénonce des tirs du Hezbollah libanais vers son territoire
La Syrie a dénoncé dans la nuit de lundi à mardi des tirs d'artillerie effectués vers son territoire par le Hezbollah depuis le Liban, en pleine guerre entre Israël et le mouvement chiite libanais soutenu par l'Iran.
«Des obus d'artillerie tirés depuis le territoire libanais ont atterri en territoire syrien près de la ville de Serghaya, à l'ouest de Damas. Les milices du Hezbollah ont tiré ces obus sur des positions de l'armée arabe syrienne près de Serghaya», a indiqué le commandement de l'armée syrienne citée par l'agence Sana.
«Nous avons constaté l'arrivée de renforts du Hezbollah à la frontière syro-libanaise et nous suivons et évaluons la situation», a-t-il poursuivi. «Nous sommes en contact avec l'armée libanaise et étudions les options appropriées pour prendre les mesures nécessaires. L'armée arabe syrienne ne tolérera aucune agression contre la Syrie», a-t-il ajouté.
De violents combats ont eu lieu ces derniers jours dans l'est du Liban, dans des zones contrôlées par le Hezbollah près de la frontière syrienne, entre le mouvement pro-iranien et des commandos héliportés de l'armée israélienne.
Source: AFP
Les Gardiens de la Révolution affirment qu'ils «décideront de la fin de la guerre»
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont affirmé lundi qu'ils «décideront de la fin de la guerre», en réponse à Donald Trump qui avait déclaré que la guerre contre l'Iran allait «se terminer bientôt».
«C'est nous qui déciderons de la fin de la guerre», a déclaré le porte-parole des Gardiens dans un communiqué publié par plusieurs médias iraniens. «L'équation et le futur statut de la région est désormais entre les mains de nos forces armées. Les forces américaines ne mettront pas fin à la guerre», a ajouté le porte-parole.
Source: AFP
Le consulat des Emirats au kurdistan irakien attaqué par un drone
Les Emirats arabes unis ont annoncé mardi matin que leur consulat général au Kurdistan irakien avait été la cible d'une attaque de drone. Cette attaque «constitue une dangereuse escalade et une menace pour la sécurité et la stabilité régionales», a estimé le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.
Des dégâts matériels ont été constatés, mais aucune victime n'est à déplorer, selon la même source. «Cibler des missions et des locaux diplomatiques représente une violation flagrante de toutes les règles et lois internationales», a ajouté le ministère des Affaires étrangères.
Le ministère ne précise pas le lieu de lancement du drone et appelle les autorités locales à «enquêter sur les circonstances de cette attaque afin d'identifier les responsables».
Source: AFP
Un mort et des blessés dans une attaque iranienne à Bahreïn
Le ministère de l'Intérieur du Bahreïn a annoncé tôt mardi matin qu'une attaque iranienne sur une zone résidentielle, dans la capitale Manama, avait fait un mort et plusieurs blessés.
«Les premières informations indiquent qu'une personne a été tuée et que d'autres ont été blessées lors d'une attaque flagrante de l'Iran visant un immeuble résidentiel dans la capitale», a déclaré le ministère sur le réseau social X.
Source: AFP
Trump dit qu'il va lever certaines sanctions sur le pétrole
Donald Trump a annoncé lundi qu'il allait lever certaines sanctions sur le pétrole «afin de réduire les prix», au moment où le prix du baril a bondi en raison de la guerre contre l'Iran.
«Nous allons aussi lever certaines sanctions liées au pétrole pour réduire les prix. Nous avons des sanctions sur certains pays. Nous allons lever ces sanctions jusqu'à ce que ça s'arrange. Après, qui sait? Peut-être que nous n'aurons pas à les remettre. Il y aura tellement de paix», a déclaré le président américain lors d'une conférence de presse en Floride, après avoir eu un coup de fil avec le président russe, Vladimir Poutine.
Source: AFP
L'Australie accorde l'asile à cinq footballeuses iraniennes qui avaient refusé de chanter l'hymne
L'Australie a accordé l'asile à cinq joueuses d'une équipe de football féminin qui se trouvaient en déplacement dans ce pays, de crainte qu'elles ne soient persécutées à leur retour, a déclaré le ministre de l'Intérieur Tony Burke mardi.
«Elles peuvent rester en Australie, elles sont en sécurité ici et il faut qu'elles se sentent comme chez elles», a-t-il déclaré devant des journalistes. Les joueuses avaient refusé de chanter l'hymne de l'Iran lors d'un tournoi en Australie la semaine dernière.
Source: AFP
L'Australie va déployer un avion de reconnaissance dans le Golfe pour protéger les civils
Le Premier ministre australien Anthony Albanese a annoncé mardi matin que son pays allait déployer un avion de reconnaissance dans le Golfe afin d'aider à protéger les civils.
Un avion Boeing E-7A Wedgetail équipé de systèmes radar et des personnels des forces de défense chargés de le soutenir seront envoyés pour une période initiale de quatre semaines afin d'aider à «protéger et sécuriser l'espace aérien au-dessus du Golfe», a déclaré Anthony Albanese lors d'une conférence de presse.
L'Australie prévoit également de fournir des missiles air-air avancés à moyenne portée aux Émirats arabes unis «en réponse à une demande», a indiqué le Premier ministre.
Source: AFP
Appel téléphonique entre les présidents iranien et turc après l'interception d'un missile en Turquie
Le président iranien, Massoud Pezeshkian, a proposé lundi à son homologue turc la création d'une «équipe conjointe» pour enquêter sur les «prétendues attaques de missiles iraniens» contre la Turquie, au cours d'un entretien téléphonique, selon les médias iraniens.
L'Iran «est prêt à mettre en place une équipe conjointe pour examiner les allégations des pays et régimes hostiles à l'Iran», afin de lever «le malentendu» concernant «ces prétendues attaques de missiles», a affirmé le président iranien, cités par plusieurs médias iraniens, après que la Turquie a annoncé dans la matinée l'interception par l'OTAN d'un missile iranien dans son espace aérien.
Massoud Pezeshkian a aussi accusé les Etats-Unis et Israël de vouloir «semer la discorde» entre l'Iran et ses voisins avec ce type «d'allégations».
Source: AFP
Des avions militaires britanniques en opération au Moyen-Orient et aux Émirats arabes unis
Des avions militaires britanniques ont commencé des «sorties aériennes défensive» en soutien aux Emirats arabes unis (EAU) et ont abattu des drones ailleurs au Moyen-Orient, a annoncé lundi le ministère de la Défense.
Cette opération intervient alors que la réponse britannique au conflit au Moyen-Orient fait l'objet de vives critiques, notamment de la part du président américain et du gouvernement chypriote.
Davantage de bombardiers américains B-52 ont atterri lundi sur la base de la Royal Air Force (RAF) de Fairford, dans le sud-ouest de l'Angleterre, a constaté l'AFP.
Source: AFP