L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême. Il succède à son père Ali Khamenei, mort assassiné le 28 février lors de la première attaque américano israélienne.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 1250 personnes en Iran, selon le Croissant-rouge iranien, de 486 morts au Liban, selon le ministère libanais de la Santé, de 11 morts en Israël et de sept soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait 13 morts.
Tandis que les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, Israël a étendu la guerre Liban, bastion du Hezbollah.
De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.
Les compagnies Swiss et Edelweiss s'affairent à rapatrier les ressortants suisses bloqués au Moyen-Orient. Selon le DFAE, 3349 voyageurs suisses étaient toujours bloqués au Moyen-Orient, dimanche 8 mars.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, les bourses ont plongé: le prix du pétrole a frôlé les 120 dollars le baril et le gaz européen s'est envolé de 30%.
Une nouvelle série d'explosions entendues à Téhéran
De nouvelles explosions ont été entendues mardi soir par des journalistes de l'AFP à Téhéran, au onzième jour de frappes d'Israël et des Etats-Unis sur l'Iran.
Ces détonations ont retenti dans le nord et l'ouest de la capitale iranienne, déjà secouée par des explosions plus tôt dans la journée. Les cibles visées n'étaient pas connues dans l'immédiat.
Trump promet le pire à l'Iran si le détroit d'Ormuz est miné
Donald Trump a prévenu mardi qu'il y aurait d'importantes conséquences militaires si l'Iran se décidait à miner le détroit d'Ormuz, par lequel 20% de la production mondiale de pétrole et de gaz naturel liquéfié (GNL) transite en temps normal.
«Si pour une raison quelconque des mines ont été posées et qu'elles ne sont pas retirées immédiatement, les conséquences militaires pour l'Iran seront sans précédent», a mis en garde le président américain dans un message publié sur sa plateforme Truth Social.
Cafouillage à la Maison Blanche: la Marine américaine n'a pas escorté de pétrolier à travers le détroit d'Ormuz
La Marine américaine n'a escorté aucun navire dans le détroit d'Ormuz, a déclaré mardi la porte-parole de la Maison Blanche, contredisant une publication – depuis supprimée – du ministre de l'Energie.
«Je peux confirmer que la Marine américaine n'a escorté aucun pétrolier ni aucun navire à l'heure actuelle» dans le détroit d'Ormuz, passage stratégique pour le commerce mondial de pétrole, a dit lors d'une conférence de presse Karoline Leavitt.
Quelques minutes plus tôt, Chris Wright, ministre de l'Energie, avait publié puis supprimé un message annonçant une première escorte. Les cours du pétrole s'étaient enfoncés dans la foulée.
L'Iran appelle l'ONU à «condamner explicitement l'agression» d'Israël et des USA
Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a appelé mardi l'ONU à «condamner explicitement l'agression» d'Israël et des Etats-Unis, ont rapporté les agences Tasnim et Mehr.
Lors d'une conversation téléphonique avec le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres, Abbas Araghchi a «souligné les vives attentes du gouvernement et du peuple iraniens» envers l'organisation internationale, afin qu'elle «adopte des positions plus fermes et plus responsables en condamnant explicitement» l'attaque israélo-américaine, selon les deux médias.
Environ 140 militaires américains blessés dans la guerre en Iran
Environ 140 militaires américains ont été blessés depuis le début de la guerre en Iran, a annoncé mardi le Pentagone.
«La grande majorité de ces blessures étaient légères, et 108 (militaires) ont déjà repris du service», a déclaré le porte-parole du Pentagone, Sean Parnell, dans un communiqué.
«Huit militaires sont toujours considérés comme gravement blessés et reçoivent les meilleurs soins médicaux possibles», a-t-il ajouté.
Quatre diplomates iraniens ont été tués dans la frappe de dimanche sur un hôtel à Beyrouth
La mission iranienne à l'ONU a accusé mardi Israël d'avoir «assassiné» quatre de ses diplomates en poste au Liban lors d'une frappe dimanche contre un hôtel à Beyrouth.
«L'assassinat ciblé de quatre diplomates iraniens alors qu'ils exerçaient les fonctions de représentants officiels d'un Etat membre souverain sur le territoire d'un autre Etat souverain constitue un acte terroriste grave et une sérieuse violation du droit international», écrit la mission iranienne dans une lettre au chef de l'ONU, Antonio Guterres.
L'armée israélienne, qui a revendiqué cette frappe, a dit avoir tué quatre membres des Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique, ainsi qu'une cinquième personne, membre du Hezbollah libanais pro-iranien.
Le pétrole accélère sa chute et recule de plus de 15%
Les cours du pétrole ont creusé leur pertes mardi après l'annonce de l'escorte d'un premier pétrolier par la Marine américaine à travers le détroit d'Ormuz, jusque-là bloqué en raison de la guerre au Moyen-Orient.
Vers 17H15 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord plongeait de 15,03% à 84,09 dollars et celui de West Texas Intermediate chutait de 15,46% à 80,12 dollars.
Les cours étaient déjà en baisse depuis le début de la séance après avoir flambé ces derniers jours, atteignant jusqu'à 119 dollars le baril.
Le Liban enregistre près de 760'000 déplacés par la guerre
Le gouvernement libanais a déclaré mardi que «près de 760'000 déplacés» ont été enregistrés depuis le début de la guerre entre Israël et le Hezbollah au Liban le 2 mars, dont 122'600 accueillis dans des centres aménagés par l'Etat.
Dans son dernier bilan publié mardi, l'organisme de gestion des catastrophes faisait état d'un total de 759'300 déplacés s'étant enregistrés sur un site web du ministère des Affaires sociales. La veille, le bilan recensait plus de 667'000 personnes déplacées par les frappes israéliennes.
L'Iran ne veut rien lâcher: il promet de répliquer «oeil pour oeil, dent pour dent»
Le président du Parlement iranien, l'influent Mohammad Bagher Ghalibaf, a averti mardi que toute attaque contre les infrastructures de l'Iran entraînerait une réplique de même calibre au onzième jour de la guerre déclenchée par des frappes israélo-américaines.
«Que l'ennemi sache que, quoi qu'il fasse, il y aura assurément une riposte proportionnée et immédiate», a écrit sur X M. Ghalibaf, un ancien militaire.
«Aujourd'hui, nous nous battons oeil pour oeil, dent pour dent, sans compromis ni exception» et «s'ils s'en prennent aux infrastructures, nous les ciblerons» également en représailles, a-t-il ajouté.
Fermeture de l'une des plus grandes raffineries au monde à cause d'une attaque
La raffinerie de Ruwais aux Emirats arabes unis, l'une des plus grandes au monde, a suspendu mardi sa production après une attaque de drone dans la zone, selon une source proche du dossier, dans un contexte d'inquiétude des monarchies pétrolières du Golfe.
Le site de Ruwais, opéré par la compagnie nationale Adnoc, a dû interrompre ses activités par «précaution», a indiqué à l'AFP une source proche du dossier. Les autorités avaient auparavant annoncé un incendie dans la zone industrielle, sans préciser où exactement.
«Alors que nous étions sur le point de partir, nous avons vu des traînées de flammes s'élever du complexe, accompagnées de bruits forts ressemblant à des explosions», a raconté sous couvert d'anonymat un chauffeur, venu chercher le personnel évacuant la raffinerie.
Entrée en vigueur des sanctions de la Suisse contre l'Iran
La Suisse a pris de nouvelles sanctions contre l'Iran. Reprises de l'ONU et en partie de l'UE, elles devaient entrer en vigueur mardi soir. Le Département de l'économie (DEFR) a modifié plusieurs ordonnances en ce sens. La liste des biens touchés par ces mesures a été complétée. Les mesures ont été adoptées en raison des activités nucléaires de l'Iran, de la livraison par ce pays de drones et de missiles à la Russie et des violations des droits humains, précise le DEFR.
Le Conseil fédéral avait déjà repris en 2007 les sanctions décidées par l'ONU contre Téhéran, et en 2011 celles de l'UE. Ces mesures avaient été assouplies par l'UE et l'ONU en 2016, après l'entrée en vigueur de l'accord sur le nucléaire iranien. Les Etats-Unis avaient décidé unilatéralement de se retirer de cet accord en 2018, lors du premier mandat à la présidence de Donald Trump.
Le 12 décembre dernier, le Conseil fédéral a décidé de mettre en œuvre les dernières résolutions de l'ONU et de rétablir les sanctions contre l'Iran au niveau où elles se trouvaient avant 2015. La Suisse introduit de nouvelles mesures dans le domaine des matières premières. Son objectif est d’éviter que son territoire soit utilisé pour contourner les sanctions édictées par l’UE, notamment en lien avec les activités de l’Iran pertinentes en matière de prolifération.
Menacé par les USA, l'Iran affirme ne pas avoir «peur» des «menaces vides» de Trump
L'Iran n'a «pas peur» des «menaces vides» de Donald Trump, a déclaré mardi le chef du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, en réponse au président américain qui a juré de frapper «plus fort» si Téhéran bloquait l'acheminement de pétrole dans la région.
«L'Iran n'a pas peur de vos menaces vides. Des plus puissants que vous ont essayé d'éliminer la nation iranienne et n'ont pas réussi. Faites attention à ne pas être éliminé vous-même!», a écrit Ali Larijani sur X.
Plusieurs fortes explosions entendues à Doha
Plusieurs fortes explosions ont été entendues mardi à Doha, capitale du Qatar, ont rapporté des journalistes de l'AFP, l'Iran poursuivant ses attaques de représailles contre ses voisins du Golfe abritant des bases militaires américaines.
Dans un communiqué publié sur X, le ministère de la Défense a dit avoir «intercepté une attaque de missile». Le ministère de l'Intérieur a de son côté fait état d'un «niveau de menace sécuritaire élevé», appelant les habitants à rester chez eux et à s'éloigner des fenêtres.
