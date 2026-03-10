Entrée en vigueur des sanctions de la Suisse contre l'Iran

La Suisse a pris de nouvelles sanctions contre l'Iran. Reprises de l'ONU et en partie de l'UE, elles devaient entrer en vigueur mardi soir. Le Département de l'économie (DEFR) a modifié plusieurs ordonnances en ce sens. La liste des biens touchés par ces mesures a été complétée. Les mesures ont été adoptées en raison des activités nucléaires de l'Iran, de la livraison par ce pays de drones et de missiles à la Russie et des violations des droits humains, précise le DEFR.

Le Conseil fédéral avait déjà repris en 2007 les sanctions décidées par l'ONU contre Téhéran, et en 2011 celles de l'UE. Ces mesures avaient été assouplies par l'UE et l'ONU en 2016, après l'entrée en vigueur de l'accord sur le nucléaire iranien. Les Etats-Unis avaient décidé unilatéralement de se retirer de cet accord en 2018, lors du premier mandat à la présidence de Donald Trump.

Le 12 décembre dernier, le Conseil fédéral a décidé de mettre en œuvre les dernières résolutions de l'ONU et de rétablir les sanctions contre l'Iran au niveau où elles se trouvaient avant 2015. La Suisse introduit de nouvelles mesures dans le domaine des matières premières. Son objectif est d’éviter que son territoire soit utilisé pour contourner les sanctions édictées par l’UE, notamment en lien avec les activités de l’Iran pertinentes en matière de prolifération.

Source: AFP