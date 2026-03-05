«Nous ne pouvions plus dormir»

Ils sont arrivés! Le vol spécial de Swiss en provenance d'Oman a atterri à Zurich jeudi. Selon Swiss, 211 passagers étaient à bord: 206 adultes et 5 bébés. Blick était sur place à Kloten et a recueilli les premières réactions des familles.

Sandra Strasser (58 ans), de Regensdorf, est aux anges. Son fils, Nunu Mtiraoui (29 ans), était bloqué à Dubaï à cause de la guerre. «Nous n'arrivions plus à dormir», a-t-elle confié. Il avait pris un vol pour Dubaï vendredi pour le week-end. Puis, samedi, ce fut le chaos. «Le vol a été annulé. Impossible de joindre qui que ce soit au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).» Mercredi, le jeune homme de 29 ans avait pris un taxi pour Oman. «Nous sommes tellement heureux qu'il arrive. Nous avons dû payer 1 100 francs suisses pour le billet d'avion.»

Brigitte (60 ans), originaire de Chiasso, attend elle aussi son fils et sa femme. «Ils étaient à Oman. Ils devaient y rester jusqu'à dimanche.» Ils sont de retour plus tôt. Le couple n'avait rien remarqué concernant la guerre en Iran, mais ils avaient peur. «Nous remercions Swiss pour l'organisation et le vol!»

Des milliers de citoyens suisses sont bloqués dans différents pays du Golfe suite à l'offensive américano-israélienne contre l'Iran. Environ 5200 personnes se sont inscrites sur l'application de gestion des voyages du DFAE.