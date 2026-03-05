Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé dans la nuit de samedi à dimanche la mort du Guide suprême Ali Khamenei dans l'opération américano-israélienne. La transition sera assurée par trois haut-responsables, dont le président.
Les Etats-Unis ont affirmé avoir tué 48 dirigeants iraniens, tandis que l'Iran en a confirmé six.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 1230 personnes en Iran selon l'agence officielle, de 102 au Liban, de 10 en Israël et de six soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait 13 morts.
Plus de 5200 touristes suisses sont encore bloqués au Moyen-Orient.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, les bourses ont plongé en ce début de semaine, tandis que les prix du pétrole et du gaz ont explosé.
Le trafic aérien est toujours fortement restreint au Moyen-Orient jeudi, après l'annulation de plus de 19'000 vols. De nombreux pays entament les évacuations de leurs ressortissants.
Trump veut «être impliqué» dans le choix du successeur de Khamenei
Donald Trump a dit jeudi qu'il «devait être impliqué» dans le choix du successeur du guide suprême iranien Ali Khamenei et fait savoir qu'il n'accepterait pas que son fils Mojtaba Khamenei prenne la relève, dans un entretien avec le site Axios.
«Le fils de Khamenei est un poids plume. Je dois être impliqué dans le choix, comme avec Delcy» Rodriguez, la dirigeante actuelle du Venezuela, a déclaré le président américain, en ajoutant: «Le fils de Khamenei n'est pas acceptable pour moi. Nous voulons quelqu'un qui apporte la paix et l'harmonie à l'Iran.»
Source: AFP
Le bilan des frappes israéliennes au Liban monte à 102 morts
Le bilan des frappes israéliennes sur le Liban depuis que le pays a été entraîné dans la guerre régionale lundi s'est élevé à 102 morts et 638 blessés, a annoncé jeudi le ministère libanais de la Santé.
Le ministère a indiqué dans un communiqué que ce bilan pourrait s'alourdir, les hôpitaux continuant d'accueillir des victimes. Le bilan précédent était de 77 morts.
Source: AFP
«Nous ne pouvions plus dormir»
Ils sont arrivés! Le vol spécial de Swiss en provenance d'Oman a atterri à Zurich jeudi. Selon Swiss, 211 passagers étaient à bord: 206 adultes et 5 bébés. Blick était sur place à Kloten et a recueilli les premières réactions des familles.
Sandra Strasser (58 ans), de Regensdorf, est aux anges. Son fils, Nunu Mtiraoui (29 ans), était bloqué à Dubaï à cause de la guerre. «Nous n'arrivions plus à dormir», a-t-elle confié. Il avait pris un vol pour Dubaï vendredi pour le week-end. Puis, samedi, ce fut le chaos. «Le vol a été annulé. Impossible de joindre qui que ce soit au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).» Mercredi, le jeune homme de 29 ans avait pris un taxi pour Oman. «Nous sommes tellement heureux qu'il arrive. Nous avons dû payer 1 100 francs suisses pour le billet d'avion.»
Brigitte (60 ans), originaire de Chiasso, attend elle aussi son fils et sa femme. «Ils étaient à Oman. Ils devaient y rester jusqu'à dimanche.» Ils sont de retour plus tôt. Le couple n'avait rien remarqué concernant la guerre en Iran, mais ils avaient peur. «Nous remercions Swiss pour l'organisation et le vol!»
Des milliers de citoyens suisses sont bloqués dans différents pays du Golfe suite à l'offensive américano-israélienne contre l'Iran. Environ 5200 personnes se sont inscrites sur l'application de gestion des voyages du DFAE.
Le président demande à Macron d'intervenir auprès d'Israël
Le président libanais Joseph Aoun a demandé jeudi à son homologue français Emmanuel Macron d'intervenir auprès d'Israël afin d'empêcher le bombardement de la banlieue sud de Beyrouth, après un ordre d'évacuation appelant les populations à quitter la zone.
Lors d'un entretien téléphonique, il a demandé à Macron «d'intervenir auprès d'Israël afin d'empêcher que la banlieue sud de Beyrouth ne soit ciblée» et d'apporter son aide «pour parvenir à un cessez-le-feu dans les plus brefs délais», selon un communiqué de la présidence libanaise.
En guerre contre le Hezbollah au Liban, l'armée israélienne a appelé jeudi les habitants de toute la banlieue sud de Beyrouth à évacuer «immédiatement» pour leur survie.
Source: AFP
Le Sri Lanka évacue l'équipage d'un navire de guerre iranien au large de ses côtes
Le Sri Lanka a évacué jeudi 208 membres d'équipage du second navire de guerre iranien s'étant approché de ses eaux territoriales, a annoncé le président Anura Kumara Dissanayake, au lendemain du torpillage d'une frégate iranienne par un sous-marin américain.
La marine srilankaise prendra aussi en charge le navire iranien, qu'elle acheminera jusqu'au port de Trincomalee (nord-est) de crainte qu'il ne soit visé par une attaque, a-t-il précisé.
Source: AFP
Moins d'annulations de vols jeudi, reprise visible aux Emirats
Une centaine d'avions commerciaux ont décollé des Emirats arabes unis jeudi, au sixième jour de la guerre au Moyen-Orient, marquée par une baisse des annulations de vols dans la région, selon des données d'une société spécialisée.
Cirium, spécialiste des données du secteur aérien, a décompté 87 vols ayant décollé de l'aéroport international de Dubaï (DXB) et 15 de celui d'Abou Dhabi, tandis que 60, dont un de Swiss, ont pu quitter Mascate, dans le pays voisin d'Oman. En revanche, les aéroports de Doha (Qatar), Manama (Bahreïn) et Koweït n'ont vu aucun mouvement.
A l'échelle de la région, Cirium a recensé un taux d'annulation des vols de 43,4% jeudi, après 61% mercredi et plus de 65% entre dimanche et mardi. Parmi les avions quittant Dubaï, qui était avant la guerre le deuxième aéroport du monde en nombre de passagers, figuraient plusieurs gros porteurs Airbus A380 d'Emirates, la compagnie emblématique du territoire. D'autres arrivaient de l'étranger, y compris de destinations lointaines comme Los Angeles (Etats-Unis).
Sur son site internet, le transporteur a indiqué exploiter «des horaires de vols réduits jusqu'à nouvel ordre» après «la réouverture limitée de l'espace aérien» des Emirats arabes unis. «Ces vols sont ouverts à la réservation, et nous accepterons les clients ayant réservé de manière anticipée en priorité», a ajouté Emirates, en prévenant que «les passagers en transit à Dubaï ne seront acceptés que si leur vol en correspondance n'est pas suspendu».
Source: AFP
Explosions à Abu Dhabi, les Emirats affirment répondre à une «menace de missile»
Des habitants de la capitale émiratie Abu Dhabi ont indiqué avoir entendu jeudi une série d'explosions violentes, les autorités précisant que la défense aérienne répondait à une «menace de missile» au sixième jour de la riposte de l'Iran sur le Golfe.
«Les systèmes de défense aérienne répondent actuellement à une menace de missil»", a indiqué l'Autorité nationale de gestion des crises et des catastrophes dans un communiqué publié sur X.
Des habitants d'Abu Dhabi ont témoigné d'un "barrage intense" et de violentes explosions.
Un ministre israélien menace la banlieue sud de Beyrouth de la même dévastation que Gaza
Un ministre israélien d'extrême droite a menacé jeudi la banlieue sud de Beyrouth, bastion du mouvement pro-iranien Hezbollah, de subir la même dévastation qu'Israël a infligée à Gaza dans ses représailles militaires contre le Hamas.
«Très bientôt, Dahiyeh (banlieue sud de Beyrouth, NDLR) ressemblera à Khan Younès», a déclaré le ministre des Finances Bezalel Smotrich, sur son compte Telegram, en référence à la grande ville du sud de la bande de Gaza dévastée par la guerre déclenchée par le Hamas le 7 octobre 2023.
En guerre contre le Hezbollah au Liban, l'armée israélienne a appelé jeudi les habitants de toute la banlieue sud de Beyrouth à évacuer «immédiatement» pour leur survie.
Source: AFP
Ormuz, le Golfe et le Golfe d'Oman désignés «zone d'opération de guerre» par le secteur maritime
Le détroit d'Ormuz, le Golfe et le Golfe d'Oman ont été classés jeudi «zone d'opérations de guerre» par le secteur maritime après une réunion entre syndicats et employeurs mondiaux, accordant aux marins des droits renforcés, dont celui de demander une repatriation aux frais de l'armateur.
Cette désignation répond à «l'ampleur des perturbations et des risques auxquels sont confrontés les équipages civils dans la région», ont expliqué les deux parties dans un communiqué commun, évoquant «des centaines» de navires bloqués dans le Golfe.
Source: AFP
Le Royaume-Uni déploie quatre avions de combat au Qatar
Le Royaume-Uni déploie quatre avions de combat Typhoon au Qatar afin de renforcer ses «opérations défensives» au Moyen-Orient, a annoncé jeudi le Premier ministre britannique Keir Starmer.
«Nous envoyons quatre avions Typhoon supplémentaires rejoindre notre escadron au Qatar afin de renforcer nos opérations défensives dans ce pays et dans toute la région», a déclaré Keir Starmer lors d'une conférence de presse, sans préciser le nombre de Typhoon britanniques déjà présents au Moyen-Orient.
Source: AFP
France, Italie et Grèce vont «coordonner» l'envoi de moyens militaires en Méditerranée
La France, l'Italie et la Grèce vont «coordonner l'envoi de moyens militaires à Chypre et en Méditerranée orientale» décidé après le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient, a annoncé jeudi l'entourage d'Emmanuel Macron. Le président français a «pris l'initiative d'appeler la Première ministre italienne, Giorgia Meloni, et le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis», a précisé cette source.
«Ils se sont accordés pour coordonner l'envoi de moyens militaires à Chypre et en Méditerranée orientale et à travailler de concert en vue de garantir la liberté de navigation en mer rouge», a-t-on encore ajouté.
Emmanuel Macron a annoncé mardi le déploiement du porte-avions Charles-de-Gaulle en Méditerranée, ainsi que l'envoi à Chypre de la frégate multimissions Languedoc et de moyens anti-aériens. Athènes a envoyé lundi deux frégates et des avions F16 à Chypre.
Le ministre italien de la Défense a annoncé jeudi que l'Italie allait dépêcher dans les prochains jours, avec l'Espagne, la France et les Pays-Bas des moyens navals pour défendre Chypre après une attaque de drone contre une base britannique situé sur l'île.
Source: AFP
L'ambassade britannique «retire» une partie de son personnel de Bahreïn
L'ambassade britannique à Manama a annoncé jeudi qu'elle retirait une partie de son personnel de Bahreïn, au sixième jour de la campagne de représailles iraniennes dans les pays du Golfe.
«Le Royaume-Uni a pris la décision par précaution de retirer temporairement certains membres du personnel de l'ambassade et leur dépendants de Bahreïn», a indiqué l'ambassade dans un message sur Instagram. «La situation est grave et on ne s'attend pas à ce que cela s'arrête dans les jours à venir"» a-t-elle ajouté.
Source: AFP
L'UE et les pays du Golfe exigent que l'Iran cesse ses attaques
Les pays de l'Union européenne et du Golfe ont exigé jeudi dans une déclaration commune que l'Iran cesse ses «attaques injustifiables» au Moyen-Orient, qui menacent la «sécurité mondiale».
«Les ministres ont fermement condamné les attaques iraniennes injustifiables contre les pays du CCG (Conseil de coopération du Golfe), qui menacent la sécurité régionale et mondiale, et ont appelé l'Iran à cesser immédiatement ses attaques», a précisé ce texte, publié à l'issue d'une réunion en visioconférence des ministres des Affaires étrangères de l'UE et des pays membres du CGG (Bahrein, Arabie saoudite, Qatar, Emirats arabes unis, Koweit et Oman).
Source: AFP