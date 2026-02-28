Depuis la Floride, Trump a révélé samedi une offensive militaire de grande ampleur contre l'Iran. Le président vise à détruire les missiles iraniens et exhorte le peuple iranien à prendre le pouvoir.

AFP Agence France-Presse

Donald Trump a annoncé samedi que les Etats-Unis avaient lancé des «opérations de combat majeures» contre l'Iran et appelé le peuple iranien à «s'emparer» du pouvoir. Dans un message vidéo diffusé sur sa plateforme Truth social, le président américain, qui passe le week-end en Floride, a esquissé les objectifs de l'opération: «Nous allons détruire leurs missiles et raser leur industrie de missiles.»

«Nous allons réduire à néant leur marine», a-t-il ajouté, coiffé d'une casquette blanche siglée USA et s'exprimant derrière un pupitre portant le sceau présidentiel américain, avec en fond des drapeaux et un rideau de couleur bleu marine. «Notre objectif est de défendre le peuple américain en éliminant des menaces imminentes venues du régime iranien», a-t-il justifié.

Au peuple iranien, le dirigeant républicain a lancé: «L'heure de votre liberté est à portée de main!» «Lorsque nous aurons fini, emparez-vous du pouvoir», a-t-il encore dit aux Iraniens, en affirmant: «ce sera probablement votre seule chance en plusieurs générations.» Donald Trump les a avertis que l'opération en cours serait de grande ampleur: «Restez à l'abri. Ne quittez pas vos maisons. Il est très dangereux de sortir. Des bombes vont tomber partout».

«Mort certaine»

A l'intention des Américains, le président, qui n'a pas mentionné dans sa déclaration une quelconque autorisation du Congrès pour l'opération en cours, a averti: «De courageux héros américains pourraient laisser leurs vies et nous pourrions avoir des pertes.» «Ils n'auront jamais d'arme nucléaire», a-t-il encore dit à propos des dirigeants iraniens, assurant que Téhéran avait «rejeté toutes les occasions» de renoncer à la bombe atomique dans les discussions menées avec les Etats-Unis.

Selon lui, l'Iran tentait de «reconstruire» son programme nucléaire, visé par des frappes américaines l'an dernier, et voulait «développer des missiles à longue portée» qui auraient été à terme capable d'atteindre le territoire américain. «Aux membres des Gardiens de la révolution islamique, aux forces armées, et à toute la police, je dis aujourd'hui que vous devez déposer les armes et avoir une immunité totale ou, dans le cas contraire, faire face à une mort certaine», a menacé le milliardaire de 79 ans.

Donald Trump a jugé que l'Iran s'était rendu coupable de «terrorisme de masse» à plusieurs reprises depuis la révolution islamique de 1979 et a asséné: «Nous ne le tolérerons plus». Le président américain semblait préparer les esprits des Américains à une opération militaire contre l'Iran depuis quelques jours, en parallèle du processus diplomatique.

Ses émissaires ont tenu jeudi des pourparlers indirects avec l'Iran à Genève. L'armée américaine avait amassé depuis plusieurs semaines des moyens militaires très importants dans le Golfe.