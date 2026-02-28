L'Iran riposte aux attaques américaines et israéliennes

L'armée israélienne dit avoir détecté des tirs de missiles d'Iran vers Israël

Les sirènes d'alerte antiaériennes ont retenti samedi matin dans plusieurs régions d'Israël, a annoncé l'armée après avoir déclaré qu'elle avait détecté des tirs de missiles d'Iran vers Israël.

«Il y a peu, les sirènes ont retenti dans plusieurs régions du pays après l'identification de missiles lancés d'Iran vers Israël», a déclaré l'armée dans un communiqué.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Les autorités israéliennes ont appelé la population, via des messages envoyés sur les téléphones portables, à se préparer à aller aux abris.

Plusieurs fortes explosions ont ensuite été entendues à Jérusalem peu après que des sirènes aient retenti, ont rapporté des journalistes de l'AFP. Les sirènes ont retenti à deux reprises , à quelques minutes d'intervalle.

Source: AFP