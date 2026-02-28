L'Iran riposte aux attaques américaines et israéliennes

L'armée israélienne dit avoir détecté des tirs de missiles d'Iran vers Israël
Les sirènes d'alerte antiaériennes ont retenti samedi matin dans plusieurs régions d'Israël, a annoncé l'armée après avoir déclaré qu'elle avait détecté des tirs de missiles d'Iran vers Israël.
«Il y a peu, les sirènes ont retenti dans plusieurs régions du pays après l'identification de missiles lancés d'Iran vers Israël», a déclaré l'armée dans un communiqué.
Les autorités israéliennes ont appelé la population, via des messages envoyés sur les téléphones portables, à se préparer à aller aux abris.
Plusieurs fortes explosions ont ensuite été entendues à Jérusalem peu après que des sirènes aient retenti, ont rapporté des journalistes de l'AFP. Les sirènes ont retenti à deux reprises , à quelques minutes d'intervalle.
«Nous vous avions prévenus.» L'Iran prépare une riposte aux attaques d'Israël et des États‑Unis.
L'Iran a réagi fermement au début des attaques menées par Israël et son allié, les Etats‑Unis. «Nous vous avions prévenus. Vous vous êtes engagés sur une voie dont l'issue ne dépend plus de vous», a déclaré Ebrahim Azizi, chef de la Commission nationale de sécurité.
Israël avait lancé une «frappe préventive» contre son ennemi juré peu de temps auparavant, «afin d'éliminer les menaces qui pèsent sur Israël», comme l'a affirmé le ministre de la Défense, Israel Katz.
D'après des témoins oculaires à Téhéran, la résidence du Guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, figurait parmi les cibles. Ce dernier aurait cependant réussi à se mettre à l'abri. Le président iranien, Massoud Peškian, avait menacé d'une «guerre totale» si Ali Khamenei était attaqué.
Un responsable iranien a également déclaré à Reuters que Téhéran préparait une riposte aux attaques menées par les États‑Unis et Israël et que les contre‑attaques seraient dévastatrices.
Trump confirme les attaques contre l'Iran
Le président américain Donald Trump a déclaré samedi dans une vidéo publiée sur Truth Social que les attaques conjointes américano‑israéliennes contre l'Iran visaient à «éliminer les menaces immédiates du régime iranien».
«L’armée américaine a récemment lancé une importante opération militaire en Iran. Notre objectif est de défendre le peuple américain en éliminant les menaces posées par le régime iranien», a-t-il ajouté.
Il a également promis de «détruire» les capacités balistiques de l'Iran et d'«anéantir» la marine iranienne. Il a par ailleurs affirmé que l'Iran développait des missiles à longue portée qui menaçaient les États‑Unis et d'autres pays. «L'Iran ne pourra jamais posséder l'arme nucléaire», a rétorqué le président américain.
Il a également a averti qu'il «pourrait y avoir des victimes» américaines dans l'attaque en cours contre l'Iran. «Les vies de courageux héros américains pourraient être perdues et nous pourrions avoir des victimes», a informé le président américain dans un message vidéo.
Israël annonce avoir lancé une «frappe préventive» sur l'Iran
Le ministère de la Défense israélien a annoncé samedi matin avoir lancé une «frappe préventive» sur l'Iran alors que les sirènes d'alerte retentissent à Jérusalem et que les habitants du pays sont prévenus sur leurs téléphones d'une «alerte extrêmement grave».
«L'Etat d'Israël a lancé une frappe préventive contre l'Iran. Le ministre de la Défense Israël Katz a déclaré un état d'urgence spécial et immédiat dans tout le pays», indique un communiqué de son ministère.
«Fureur épique», nom officiel de l'opération américaine en Iran
«Fureur épique»: le Pentagone a dévoilé samedi sur X le nom officiel de l'opération militaire américaine de grande ampleur déclenchée en Iran. «OPERATION FUREUR EPIQUE», peut-on lire sur le compte du ministère, avec un drapeau américain.
Le président Donald Trump avait annoncé auparavant dans un message vidéo une opération «majeure» contre l'Iran, en appelant le peuple iranien à «s'emparer» du pouvoir.
Air France annule samedi ses vols vers Tel-Aviv et Beyrouth
Air France a annoncé samedi avoir annulé ses vols à destination de Tel-Aviv et Beyrouth et «communiquera ultérieurement» sur son programme de vol des prochains jours, alors que les Etats-Unis et Israël ont lancé des frappes sur l'Iran.
«En raison de la situation sécuritaire à destination, la compagnie a décidé d'annuler ses vols prévus le 28 février de/vers Tel Aviv et de/vers Beyrouth», a déclaré Air France à l'AFP.
Les Houthis annoncent la reprise des attaques
Les Houthis, soutenus par l'Iran au Yémen, ont décidé de reprendre leurs attaques de missiles et de drones contre les voies maritimes et Israël en soutien à l'Iran, ont déclaré deux hauts responsables houthis à l'Associated Press. Une déclaration officielle de la direction houthie est toujours attendue.
Selon une source interne, la première attaque pourrait avoir lieu dès samedi soir. Les rebelles avaient suspendu leurs attaques contre la voie maritime dans le cadre d'un accord avec l'administration Trump, qui avait également mis fin aux frappes aériennes américaines contre les Houthis.
Suite au cessez-le-feu conclu en octobre, qui avait permis de réduire les principaux combats dans la bande de Gaza, ils avaient également cessé leurs attaques contre Israël.
Des explosions entendues à Manama, capitale du Bahreïn
Des journalistes de l'AFP signalent des explosions à Manama, la capitale du Bahreïn. Plus tôt, le ministère bahreïni de l'Intérieur avait émis une alerte d'urgence, exhortant les citoyens à se mettre à l'abri dans le lieu sûr le plus proche. Le Bahreïn abrite plusieurs bases militaires américaines.
L'agence de presse iranienne Tasnim a rapporté des frappes de missiles iraniens contre une base américaine en Iran. Selon Reuters, de la fumée s'élevait près de la base américaine après l'attaque.
L'Union africaine appelle à une «désescalade urgente»
L'Union africaine (UA) a appelé samedi à une «désescalade urgente» pour éviter «d'aggraver l'instabilité mondiale», après que les Etats-Unis et Israël ont lancé des frappes sur l'Iran, où des explosions ont été entendues dans plusieurs villes.
Le président de la Commission de l'UA, Mahamoud Ali Youssouf, a appelé à la «retenue, à la désescalade urgente et à un dialogue soutenu», selon un communiqué transmis à l'AFP, tout en exhortant «toutes les parties à agir conformément au droit international».
Netanyahu appelle au changement de régime en Iran
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu (76 ans) a appelé à un changement de régime en Iran dans un message vidéo diffusé samedi matin. Il s’agissait de sa première déclaration publique depuis le début des nouvelles attaques américano-israéliennes contre le pays.
Netanyahu a exhorté «toutes les composantes du peuple iranien» à «se libérer du joug de la tyrannie et à instaurer un Iran libre et pacifique». Il a ajouté: «Notre action commune permettra au courageux peuple iranien de prendre son destin en main.»
Le Premier ministre israélien a également remercié le président américain Donald Trump pour «son leadership historique». «Il ne faut pas permettre à ce régime terroriste meurtrier d’acquérir des armes nucléaires qui lui permettraient de menacer l’humanité entière», a-t-il poursuivi.
L’Iran frappé par des cyberattaques, sites d’information paralysés
Selon l'agence de presse Fars, l'Iran a été la cible de cyberattaques massives. Plusieurs agences de presse nationales et plateformes clés ont été touchées et subissent d'importantes perturbations, notamment les sites web des agences IRNA et ISNA. L'agence Fars est étroitement liée aux Gardiens de la révolution.
Nombre d'Iraniens évitent les médias d'État et, lorsqu'ils ont accès à Internet, s'informent plutôt sur les sites de l'opposition étrangère ou via les réseaux sociaux tels qu’Instagram ou Telegram.
La mairie de Jérusalem ferme les écoles et les bureaux jusqu'à lundi 18H00 GMT
La mairie de Jérusalem a annoncé samedi la fermeture des écoles et des bureaux dans la ville jusqu'à lundi 18H00 GMT, après le lancement de frappes israéliennes et américaines sur l'Iran.
«Après évaluation de la situation par le commandement central et le lancement de frappes préventives contre l'Iran, il a été décidé de changer les consignes et de passer d'une pleine activité à une activité essentielle à travers le pays», a déclaré la municipalité dans un communiqué.
«Il n'y aura aucune activité éducative, aucun rassemblement et pas de travail, sauf pour les travailleurs considérés comme essentiels», à partir de samedi à 06H00 GMT jusqu'à lundi 18H00 GMT, a ajouté la mairie en précisant que «tous les abris publics de la ville sont ouverts».
La «victoire finale» est proche en Iran, dit le fils du chah
Le fils du dernier Shah, Reza Pahlavi, s'adresse au peuple iranien dans un message vidéo. Ces dernières semaines, il s'est positionné comme un successeur démocratique potentiel au dirigeant Ali Khamenei.
Samedi, il a déclaré que les attaques américaines contre l'Iran constituaient une «intervention humanitaire» visant «la République islamique, son appareil répressif et sa machine à tuer». «Le moment de descendre à nouveau dans la rue approche», a-t-il poursuivi. Pahlavi a réaffirmé sa conviction quant à l’effondrement du régime des mollahs.
Il a ensuite adressé un message à ses compatriotes: «En ces heures et ces jours cruciaux, nous devons plus que jamais garder en vue notre objectif ultime : la reconquête de l’Iran.»
Il demande à la population civile de rester chez elle pour le moment, tout en demeurant vigilante et prête à une «intervention finale» dans les rues. «Nous sommes tout proche de la victoire finale», conclut-il dans son message vidéo.
L'ambassade des Etats-Unis au Qatar ordonne le confinement de son personnel
L'ambassade des Etats-Unis au Qatar a ordonné samedi à son personnel de se mettre à l'abri et a appelé les citoyens américains dans le pays à en faire autant, après le lancement de frappes israéliennes contre l'Iran.
«L'ambassade des Etats-Unis au Qatar a mis en place un confinement pour l'ensemble de son personnel», écrit-elle sur son site internet. «Nous recommandons à tous les Américains d'en faire autant jusqu'à nouvel ordre», ajoute-t-elle, les exhortant à «trouver un endroit sûr à leur domicile ou dans un autre bâtiment sécurisé».