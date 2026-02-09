Trump reçoit Netanyahu, qui demande une pression américaine maximale sur l'Iran
Donald Trump reçoit mercredi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui veut le convaincre d'exercer une pression maximale sur l'Iran. Avant cette rencontre, la septième depuis son retour au pouvoir il y a un an, le président américain envoie des signaux mouvants, entre espoirs d'accord et menaces militaires contre Téhéran.
«Il faut inclure dans toute négociation (entre l'Iran et les Etats-Unis) la limitation des missiles balistiques et le gel du soutien à l'axe iranien», c'est-à-dire aux groupes armés liés à Téhéran dans la région, a souligné Benjamin Netanyahu, qui présente depuis vingt ans la République islamique comme une menace existentielle pour son pays, avant son départ pour les Etats-Unis.
La question des missiles est une ligne rouge pour Israël, distant d'environ 2.000 kilomètres de l'Iran. Benjamin Netanyahu répète depuis des années que l'action militaire est le seul moyen de résoudre une fois pour toute la question nucléaire iranienne.
Le Premier ministre israélien, menacé d'élections anticipées, espère peut-être aussi glaner un peu de capital politique en s'affichant avec Donald Trump, très populaire en Israël. «Je préférerais trouver un accord. Il faut que ce soit un bon accord, pas d'arme nucléaire, pas de missiles, pas de ci, pas de ça», a dit le président américain mardi sur Fox Business.
Source: AFP
Le président israélien espère que les discussions avec les USA affaibliront «l'empire du mal» iranien
Le président israélien Isaac Herzog a dit mercredi espérer que la rencontre entre Benjamin Netanyahu et Donald Trump prévue mercredi à Washington permette de lutter contre «l'empire du mal» que représente selon lui l'Iran.
Isaac Herzog souhaite au Premier ministre israélien ainsi qu'au président américain «du succès», aussi bien «pour apporter la paix» que pour discuter de «la prochaine phase (du plan de paix de Donald Trump, ndlr) à Gaza qui est importante pour nous tous, dont j'espère qu'elle nous apportera à nous tous un avenir meilleur», a-t-il déclaré depuis Canberra, en Australie, où il effectue un déplacement.
Source: AFP
Un responsable iranien rencontre le sultan d'Oman dans le cadre des discussions avec les USA
Le secrétaire de la plus haute instance de sécurité en Iran, Ali Larijani, s'est entretenu mardi avec le sultan d'Oman, Haitham ben Tariq, selon l'agence de presse omanaise. Le sultanat a accueilli de récents pourparlers entre Téhéran et Washington.
Les deux hommes ont discuté «des derniers développements dans les négociations entre l'Iran et les Etats-Unis et des moyens de parvenir à un accord équilibré et juste entre les deux parties», a indiqué l'agence ONA.
Ils ont également «souligné l'importance de revenir à la table des discussions et des négociations afin de rapprocher les points de vue et de résoudre les différends par des moyens pacifiques», a-t-elle ajouté. Ali Larijani devait également rencontrer le chef de la diplomatie omanaise, Badr al-Busaidi.
Le porte-parole du ministère iranien des affaires étrangères, Esmaeil Baqaei, a indiqué qu'il se rendrait aussi au Qatar, sans préciser la date de sa visite.
Source: AFP
Parallèlement aux tractations diplomatiques, l'Iran accentue la répression
Nouvelle arrestation dans le camp réformateur et condamnation de Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix: l'Iran intensifie la répression à l'intérieur du pays, tout en maintenant la voie diplomatique ouverte avec les Etats-Unis.
Face aux inquiétudes sur son programme nucléaire, la République islamique s'est dite disposée lundi à une possible «dilution» de son stock d'uranium hautement enrichi - à condition que soient levées «toutes les sanctions» internationales visant le pays.
Malgré la reprise des pourparlers vendredi à Oman, le ton reste ferme et la «méfiance profonde» envers les Etats-Unis, a averti le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi.
Cependant, lors d'entretiens téléphoniques avec ses homologues de Turquie, d'Egypte et d'Arabie saoudite, il a estimé que ces pourparlers étaient «un bon début», selon la télévision d'Etat.
Source: AFP
Khamenei appelle les Iraniens à faire preuve de «résilience» face aux pressions étrangères
Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a appelé lundi ses compatriotes à faire preuve de «résilience» à l'occasion de l'anniversaire de la Révolution islamique sur fond de tensions avec les Etats-Unis.
Depuis 1979, «les puissances étrangères ont toujours cherché à rétablir la situation antérieure», a déclaré Ali Khamenei, en référence à leur influence sous la dynastie Pahlavi, alliée clé des Etats-Unis, et chassée du pouvoir par la Révolution.
«La puissance d'une nation ne réside pas tant dans ses missiles et ses avions que dans la volonté et la résilience de son peuple», a souligné le dirigeant, ajoutant: «Montrez-le à nouveau et déjouez les plans de l'ennemi».
Source: AFP
Le chef du Conseil de sécurité nationale iranien ira mardi à Oman pour les pourparlers avec les USA
Le secrétaire de la plus haute instance de sécurité en Iran, Ali Larijani, se rendra mardi à Oman, pays qui sert de médiation entre Téhéran et Washington pour les pourparlers sur le nucléaire, a-t-il annoncé.
A la tête d'une délégation, Ali Larijani «rencontrera de hauts responsables du sultanat d'Oman et discutera des derniers développements régionaux et internationaux, ainsi que de la coopération bilatérale à différents niveaux», selon un communiqué publié lundi sur son compte Telegram.
L'Iran et les Etats-Unis ont renoué vendredi le dialogue à Oman, pour la première fois depuis la guerre de 12 jours déclenchée en juin par Israël et à laquelle s'était jointe brièvement l'armée américaine.
Source: AFP
Un porte-parole du camp réformateur arrêté par le régime
Les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique d'Iran, ont arrêté le porte-parole du Front des réformateurs, la principale coalition du camp réformiste, Javad Emam, ont rapporté lundi des médias iraniens.
«Des agents des Gardiens de la Révolution se sont rendus au domicile de Javad Emam (...) aux premières heures de la matinée» dimanche puis «l'ont arrêté», écrit le quotidien réformateur Shargh ainsi que l'agence de presse Fars.
Javad Emam a été en 2009 l'un des responsables de campagne de Mir Hossein Moussavi, figure de l'opposition iranienne et ancien Premier ministre, assigné à résidence depuis 2011.
Son arrestation s'ajoute à celles dimanche de trois autres personnalités du camp réformateur.
Source: AFP
La pression militaire américaine «n'effraie pas» l'Iran, affirme son chef de la diplomatie
Le déploiement militaire américain dans le Golfe «ne nous effraie pas», a déclaré dimanche le chef de la diplomatie iranienne, deux jours après des pourparlers sur le nucléaire avec Washington qui maintient la pression sur Téhéran.
«Leur déploiement militaire dans la région ne nous effraie pas», a dit Abbas Araghchi, au lendemain de la visite de l’émissaire de Donald Trump pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff (accompagné de Jared Kushner), sur le porte-avions américain Abraham Lincoln, dans la région du Golfe.
«Nous sommes un peuple de diplomatie, nous sommes aussi un peuple de guerre mais cela ne signifie pas que nous recherchons la guerre», a ajouté M. Araghchi lors d’un forum à Téhéran.
Nucléaire: l'Iran ne renoncera pas à l'enrichissement même en cas de "guerre"
L'Iran ne renoncera pas à l'enrichissement d'uranium, objet de contentieux avec les Etats-Unis, «même si une guerre nous est imposée», a déclaré dimanche le chef de la diplomatie iranienne, deux jours après des pourparlers sur le nucléaire avec Washington.
«L'Iran a payé un prix très lourd pour son programme nucléaire pacifique et pour l'enrichissement d'uranium», a souligné Abbas Araghchi lors d'un forum à Téhéran.
«Pourquoi insistons-nous autant sur l'enrichissement (d'uranium) et nous refusons d'y renoncer même si une guerre nous est imposée? Parce que personne n'a le droit de dicter notre conduite», a insisté le diplomate, qui a échangé à Oman vendredi avec l'émissaire américain Steve Witkoff.
Netanyahu et Trump se rencontreront mercredi pour discuter de l'Iran
Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, rencontrera le président américain Donald Trump mercredi à Washington pour «discuter des négociations avec l'Iran», ont annoncé samedi ses services.
Netanyahu «estime qu'il faut inclure dans toute négociation la limitation des missiles balistiques et le gel du soutien à l'axe iranien», une référence aux groupes armés alliés de l'Iran dans la région, selon le communiqué.
Même si l'Iran est l'ennemi commun des Etats-Unis et d'Israël, la ligne israélienne est plus intransigeante que celle de Washington qui semble maintenant donner une chance aux négociations, soulignent des experts.
L'Iran et les Etats-Unis ont prévu une nouvelle session de pourparlers, en début de semaine prochaine selon Donald Trump, après des discussions à Oman vendredi.
Source: AFP
L'émissaire de Trump pour le Moyen-Orient s'est rendu ce samedi au bord du porte-avions Abraham Lincoln
L'émissaire de Donald Trump pour le Moyen-Orient s'est rendu samedi à bord du porte-avions américain Abraham Lincoln, dans la région du Golfe, au lendemain de pourparlers avec l'Iran qui doivent reprendre prochainement.
«Aujourd'hui, l'amiral Brad Cooper, chef du Commandement central des forces navales américaines, Jared Kushner et moi-même avons rencontré les courageux marins et Marines à bord de l'USS Abraham Lincoln (...) qui assurent notre sécurité et défendent le message de paix et de force du président Trump», a écrit sur X Steve Witkoff.
Donald Trump a multiplié les menaces d'intervention militaire en Iran. Dans ce contexte, les Etats-Unis ont déployé un important dispositif militaire dans la région du Golfe, où se trouve le porte-avions Abraham Lincoln.
Le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) a aussi fait état de la visite samedi de Steve Witkoff, soulignant sur X que la présence des forces militaires était nécessaire pour préserver «la sécurité et la stabilité» dans la région.
Source: AFP