Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême. Il n'est jamais apparu en public depuis et son état de santé reste flou.
Les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, tandis qu'Israël vise des cibles du Hezbollah au Liban. De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.
Au Yémen, les rebelles houtis se sont engagés dans la guerre en fin-mars, après avoir lancé des missiles en direction d'Israël.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3461 personnes en Iran, parmi lesquelles 1551 civils, dont 236 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de 1238 personnes au Liban, dont 124 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
Face à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, le prix du pétrole flambe. Les 32 pays membres de l'AIE ont massivement débloqué des réserves stratégiques de pétrole pour calmer les marchés. Désormais, les Houtis menacent de bloquer un autre passage statégique du commerce mondial: le détroit de Bab el-Mandeb.
Trump repousse encore son ultimatum
Donald Trump a semblé dimanche à nouveau repousser de 24 heures supplémentaires son ultimatum envers l'Iran, fixé à présent à «mardi 20h» heure de Washington (mercredi à 2h du matin en Suisse), dans un court message sur sa plateforme Truth Social.
Source: AFP
L'Iran frappe un immeuble résidentiel à Haïfa, dans le nord d'Israël
Un immeuble résidentiel de sept étages a été touché dimanche par un impact direct de missile iranien à Haïfa, faisant au moins quatre blessés, dont un grave, ont annoncé l'armée et les secours israéliens.
De son côté, le Magen David Adom (MDA), équivalent israélien de la Croix-Rouge, a fait état d'un octogénaire extrait des décombres et gravement blessé. Deux femmes âgées de 77 ans et 38 ans ainsi qu'un bébé de 10 mois ont été plus légèrement blessés par des éclats et le souffle de l'impact, a précisé MDA.
«Nous avons réussi à déplacer de gros blocs de béton avec nos mains et à extraire des décombres un homme de 82 ans, grièvement blessé mais conscient», a raconté un secouriste, ajoutant que l'homme a été transporté à l'hôpital.
Source: AFP
«Ouvrez le Putain de détroit, bande de tarés»: Trump pète un câble sur Truth
Le président américain Donald Trump a menacé dimanche, dans un message sur les réseaux sociaux truffé d'insultes, de frapper les centrales énergétiques et les ponts en Iran mardi si le détroit d'Ormuz n'est pas rouvert d'ici là.
A la suite de l'ultimatum de 48h qu'il a donné samedi, le président américain a averti sur son réseau Truth Social que «Mardi sera en Iran le Jour des Centrales Energétiques et le Jour des Ponts, réunis en un seul. Il n'y aura rien de comparable!!!».
«Ouvrez le Putain de Détroit, espèce de tarés, ou vous vivrez en Enfer - VOUS ALLEZ VOIR!», a écrit Trump, en ajoutant: «Gloire à Allah».
Source: AFP
Une frappe israélienne vise un appartement d'une ville à l'est de Beyrouth
Une frappe aérienne israélienne a visé dimanche un appartement d'un immeuble d'habitation à Aïn Saadeh, une ville à l'est de Beyrouth, située dans les collines surplombant la capitale, a indiqué l'Agence nationale d'informations (Ani).
Ce secteur avait jusqu'à présent été épargné par les combats entre le Hezbollah et Israël, qui a intensifié dimanche ses frappes sur le sud de la capitale, faisant notamment quatre morts dans une frappe tombée en face du principal hôpital public du pays.
Source: AFP
Depuis le sud du Liban, le chef d'état-major israélien promet d'«intensifier» les opérations contre le Hezbollah
Le chef d'état major israélien Eyal Zamir s'est rendu dimanche dans le sud du Liban, où opèrent ses troupes, et a promis d«intensifier» les opérations contre le Hezbollah, selon un communiqué militaire.
«Le chef d'Etat major, le lieutenant-général Eyal Zamir, a effectué aujourd'hui (dimanche) une tournée dans la région de Ras el-Bayada, le point le plus au nord du sud du Liban où des soldats israéliens opèrent actuellement», indique le communiqué. «Les dégâts infligés au Hezbollah vont s'intensifier», a-t-il déclaré à ses troupes.
Source: AFP
L'Iran répond à Trump que «toute la région va brûler» par sa faute
Le puissant président du Parlement iranien, Mohammad Ghalibaf a averti dimanche le président américain Donald Trump que toute la région allait «brûler» en raison de ses actions.
«Vos actions imprudentes entraînent les Etats-Unis dans un véritable ENFER pour chaque famille, et toute notre région va brûler parce que vous insistez pour suivre les ordres de Netanyahu», a écrit Mohammad Bagher Ghalibaf dans un message publié sur X.
Source: AFP
Lavrov appelle les Etats-Unis à abandonner le «langage des ultimatums»
Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a dit dimanche vouloir que les Etats-Unis «abandonnent le langage des ultimatums» pour faciliter un «retour aux négociations», lors d'un appel téléphonique avec son homologue iranien Abbas Araghchi.
«La partie russe a exprimé l'espoir que les efforts entrepris par un certain nombre de pays pour désamorcer les tensions autour de l'Iran aboutiront, (...) ce qui serait facilité par l'abandon par les Etats-Unis du langage des ultimatums et le retour des négociations», a indiqué le ministère russe dans un communiqué sur cet entretien entre Sergueï Lavrov et Abbas Araghchi.
Les deux ministres ont également appelé à cesser les «attaques inconsidérées et illégales contre les installations d'infrastructures civiles», dont la centrale nucléaire de Bouchehr dans laquelle travaillent des employés russes.
Source: AFP
Pékin veut œuvrer avec Moscou pour une désescalade au Moyen-Orient
Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a déclaré que son pays souhaitait travailler avec la Russie en vue d'une désescalade de la guerre au Moyen-Orient. Lors d'une conversation téléphonique initiée par Sergueï Lavrov, Wang Yi lui a déclaré que «la Chine et la Russie doivent faire respecter l'équité sur les grandes questions de principe».
«La Chine souhaite poursuivre sa coopération avec la Russie au Conseil de sécurité de l'ONU, à communiquer rapidement sur les questions majeures et à déployer des efforts en vue d'une désescalade et du maintien de la paix et de la stabilité régionales, et de la sécurité mondiale», a souligné Wang Yi, selon les médias officiels chinois.
Source: AFP
Les Emirats estiment que l'Iran se tire une balle dans le pied
La «stratégie» de l'Iran, qui vise régulièrement ses voisins du Golfe depuis le début de la guerre, risque d'accentuer l'influence d'Israël dans la région, selon un haut-responsable émirati.
«La stratégie iranienne va en réalité consolider le rôle des Etats-Unis, pas le réduire, et nous allons aussi voir l'influence d'Israël s'accentuer dans le Golfe, pas s'amoindrir», a affirmé le conseiller présidentiel Anwar Gargash dans un briefing aux médias.
Il a aussi répété que les Emirats arabes unis étaient prêts à «se joindre à tout effort» mené par les Etats-Unis ou la communauté internationale pour rouvrir le détroit d'Ormuz, alors que Donald Trump a donné jusqu'à mardi à l'Iran pour débloquer ce passage stratégique.
Source: AFP
Les Emirats rapportent un «incident» dans un port visé par une attaque
Les Emirats arabes unis ont rapporté dimanche un «incident» dans le port de Khor Fakkan, sur la côte est du pays, non loin de l'entrée du détroit d'Ormuz, a indiqué l'agence officielle WAM.
Selon les autorités, il n'y a pas de victimes. L'agence maritime britanique UKMTO a elle aussi fait état d'un incident, parlant de «projectiles inconnus» tombés à «proximité immédiate» d'un porte-conteneurs qui était à quai en train de charger.
Quatre personnes ont été blessées par la chute de débris résultant de l'interception du projectile, non identifié par les autorités. La personne gravement blessée est de nationalité népalaise, les trois autres souffrant de blessures qualifiées de "modérées à légères" sont de nationalité pakistanaise. L'incident a provoqué un incendie, qui a été maîtrisé selon la même source.
Source: AFP
Les réparations des installations énergétiques vont «prendre longtemps», estime l'Opep+
L'OPEP+ a averti dimanche que la remise en état des installations énergétiques endommagées lors des récentes attaques était «coûteuse» et prendrait «beaucoup de temps», ce qui pourrait affecter l'approvisionnement mondial en pétrole durablement encore.
L'Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés (OPEP+) a aussi souligné «l'importance cruciale de la protection des voies maritimes internationales afin de garantir la circulation ininterrompue de l'énergie», dans communiqué publié dimanche à l'issue d'une réunion de certains membres, dont l'Arabie saoudite et la Russie.
Source: AFP
Zelensky à Damas pour discuter de la «situation sécuritaire dans la région»
Le président ukrainien Volodymyr Zelesnky est arrivé à Damas en Syrie pour des discussions avec son homologue syrien Ahmed Al-Chareh, a indiqué dimanche un haut responsable à l'AFP.
L'avion de Zelensky «a atterri à Damas» pour une visite du président ukrainien, accompagné du ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan, sur «la coopération entre les pays» et «la situation sécuritaire dans la région», a indiqué cette source.
Source: AFP
Trump croit en la conclusion dès demain d'un accord avec l'Iran
Donald Trump a estimé dimanche qu'il existait de «bonnes chances» de parvenir à un accord avec l'Iran lundi, date d'expiration de son ultimatum adressé à Téhéran.
«Je pense qu'il y a de bonnes chances demain» d'avoir un accord, a déclaré le président américain lors d'un entretien par téléphone avec un journaliste de Fox News. Sans accord, «vous allez voir des ponts et des centrales électriques s'effondrer à travers tout le pays», a-t-il de nouveau menacé.
Source: AFP