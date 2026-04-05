L'Iran frappe un immeuble résidentiel à Haïfa, dans le nord d'Israël

Un immeuble résidentiel de sept étages a été touché dimanche par un impact direct de missile iranien à Haïfa, faisant au moins quatre blessés, dont un grave, ont annoncé l'armée et les secours israéliens.

De son côté, le Magen David Adom (MDA), équivalent israélien de la Croix-Rouge, a fait état d'un octogénaire extrait des décombres et gravement blessé. Deux femmes âgées de 77 ans et 38 ans ainsi qu'un bébé de 10 mois ont été plus légèrement blessés par des éclats et le souffle de l'impact, a précisé MDA.

«Nous avons réussi à déplacer de gros blocs de béton avec nos mains et à extraire des décombres un homme de 82 ans, grièvement blessé mais conscient», a raconté un secouriste, ajoutant que l'homme a été transporté à l'hôpital.

Source: AFP