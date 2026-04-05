Trump ne «s'inquiète pas» de commettre des crimes de guerre en Iran

Donald Trump a affirmé lundi qu'il ne «s'inquiétait pas» du risque de commettre des crimes de guerre en Iran s'il mettait à exécution sa menace de bombarder des infrastructures civiles.

«Cela ne m'inquiète pas», a dit le président américain à un journaliste qui l'interrogeait plus précisément sur sa menace de détruire des centrales électriques et sur le fait que cela pourrait constituer un crime de guerre, pendant une célébration de la fête de Pâques à la Maison Blanche.

Il a estimé que le «crime de guerre» serait de laisser l'Iran se doter de l'arme nucléaire et a avancé une autre justification en évoquant les répressions de manifestations par les autorités iraniennes: «Ils tuent des manifestants. Ce sont des animaux».

Source: AFP