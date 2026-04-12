Les principales informations à retenir:
Donald Trump a déclaré mardi 7 avril qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale.
Les Etats-Unis et l'Iran ont échoué à trouver un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, au terme de négociations marathon à Islamabad.
Israël a de son côté annoncé accepter le cessez-le-feu avec l'Iran, mais pas avec le Liban, où les frappes se poursuivent.
Malgré l'annonce d'une trêve, des attaques iraniennes ont été rapportées aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn, où deux personnes ont été blessées.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3597 personnes en Iran, parmi lesquelles 1551 civils, dont 236 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de 1530 personnes au Liban, dont 130 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
Donald Trump relance ses menaces d'anéantissement de l'Iran
Donald Trump a réitéré dimanche sa menace de détruire les infrastructures énergétiques iraniennes en l'absence d'accord pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient.
«Je pourrais anéantir l'Iran en une journée. Je pourrais l'anéantir en une heure», a déclaré le président américain sur Fox News, citant pour cibles «toutes leurs infrastructures énergétiques, toutes leurs usines, toutes leurs centrales électriques, ce qui est considérable».
Source: AFP
Trump veut désormais bloquer le détroit d'Ormuz
Après l'échec des pourparlers entre les Etats-Unis et l'Iran, Donald Trump a annoncé que la marine américaine bloquerait désormais le détroit d'Ormuz, alors même que l'ouverture de cette voie commerciale vitale a toujours été un de ses projets phares.
«Avec effet immédiat, la marine américaine, la meilleure au monde, commencera à bloquer tous les navires tentant d'entrer ou de sortir du détroit d'Ormuz. A terme, nous parviendrons à un accord du type 'tous entrent, tous sortent', mais l'Iran l'a empêché en prétendant simplement qu'il pourrait y avoir une mine quelque part, ce dont lui seul est au courant.»
Il a également menacé les autres navires qui oseraient tenter de passer et payer un droit de passage à l'Iran: «J'ai également donné l'ordre à notre marine de traquer et d'intercepter tout navire se trouvant dans les eaux internationales et ayant payé un droit de passage à l'Iran.
Nul ne pourra naviguer en toute sécurité en haute mer s'il paie un droit de passage illégal.» Le président américain va encore plus loin et menace: «Tout Iranien qui nous tire dessus ou qui tire sur des navires pacifiques sera abattu!»
L'Iran met la pression sur les Etats-Unis après l'échec des pourparlers
Au lendemain de négociations de paix infructueuses au Pakistan, les Etats-Unis et l’Iran se renvoient la responsabilité de l’échec des pourparlers. Dès dimanche matin, une source iranienne interne a affirmé à l’agence Fars que la délégation américaine avait refusé de souscrire à un «accord raisonnable», selon des informations relayées notamment par CNN.
Le négociateur en chef iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, s’est également exprimé sur la plateforme X, pointant directement du doigt les Américains. «La partie adverse n’a pas su gagner la confiance de la délégation iranienne lors de ce cycle de discussions», a-t-il écrit, ajoutant que «l’Amérique comprend notre logique et nos principes, mais doit désormais décider si elle veut gagner notre confiance».
Mohammad Bagher Ghalibaf a toutefois assuré que l’Iran restait disposé à conclure un accord. De son côté, le vice-président américain JD Vance a déclaré dimanche que Washington avait présenté à Téhéran, à Islamabad, sa «meilleure et dernière offre». Selon lui, l’Iran a rejeté plusieurs exigences clés, dont l’absence d’engagement clair à renoncer à l’arme nucléaire, rapporte CNN.
L'Iran fait état de 3375 morts dans la guerre contre Israël et les Etats-Unis
L'Organisation de médecine légale iranienne a indiqué dimanche avoir identifié 3.375 personnes tuées depuis le début de la guerre lancée le 28 février par Israël et les Etats-Unis. «
Au cours de la récente guerre qui nous a été imposée, les corps de 3375 martyrs ont été identifiés», a indiqué Abbas Masjedi, à la tête de cet organisme relevant du pouvoir judiciaire, cité par l'agence de presse officielle Irna. Il a indiqué que ce bilan comprenait 2875 hommes, sans préciser s'il s'agissait d'adultes, d'enfants ou de civils.
L'ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), basée aux Etats-Unis, a quant à elle recensé au 6 avril au moins 3597 morts, dont 1.665 civils – parmi lesquels au moins 248 enfants. En raison des restrictions imposées aux médias, l'AFP n'a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante ces bilans.
Source: AFP
Trump menace la Chine de droits de douane à 50% en cas d'aide militaire à l'Iran
Donald Trump a menacé dimanche la Chine, un des principaux partenaires commerciaux des Etats-Unis, de droits de douanes à 50% sur ses marchandises si Pékin apportait une aide militaire à l'Iran dans la guerre au Moyen-Orient.
«S'ils se font prendre à faire ça, ils écoperont de droits de douanes à 50%, ce qui est vertigineux», a déclaré le président américain sur Fox News. Donald Trump doit se rendre à Pékin du 14 au 15 mai, où il rencontrera son homologue chinois Xi Jinping, après avoir reporté un précédent sommet en raison de cette guerre.
Source: AFP
L'Iran menace de piéger ses ennemis dans un «tourbillon mortel» au détroit d'Ormuz
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont affirmé dimanche avoir «entièrement sous contrôle» le trafic dans le détroit d'Ormuz, en menaçant d'y piéger leurs ennemis dans un «tourbillon mortel», après des déclarations américaines.
«Tout le trafic (...) est entièrement sous contrôle des forces armées», a déclaré le commandement naval des Gardiens dans un message publié sur X, après l'annonce par le président Donald Trump d'un blocus naval américain du détroit.
«L'ennemi se retrouvera piégé dans un tourbillon mortel dans le détroit s'il fait un faux pas», a ajouté le commandement naval, en publiant une vidéo montrant des navires dans le viseur.
Source: AFP
Oman appelle les Etats-Unis et l'Iran à des «concessions douloureuses»
Le ministre des Affaires étrangères d'Oman a suggéré dimanche à l'Iran et aux Etats-Unis de faire des «concessions douloureuses» pour faire aboutir leurs négociations, tout en appelant à «une prolongation du cessez-le-feu».
«Pour réussir, chacun devra peut-être faire des concessions douloureuses, mais cela n'est rien comparé à la douleur de l'échec et de la guerre», a estimé sur X Badr al-Busaidi. «Je demande instamment que le cessez-le-feu soit prolongé et que les pourparlers se poursuivent», a ajouté le ministre.
Source: AFP
Poutine se dit prêt à participer à une médiation
Le président russe Vladimir Poutine a déclaré dimanche à son homologue iranien, Massoud Pezeshkian, être prêt à participer à une médiation dans le conflit au Moyen-Orient, a annoncé le Kremlin.
Au cours d'un entretien téléphonique avec Massoud Pezeshkian, Poutine «a souligné qu'il était prêt à continuer de faciliter la recherche d'un règlement politique et diplomatique du conflit et à servir de médiateur dans les efforts en vue de parvenir à une paix juste et durable au Moyen-Orient», selon la même source.
Source: AFP
L'UE prône une approche diplomatique
L'Union européenne reste convaincue que la diplomatie est «essentielle pour résoudre tous les sujets en suspens» dans le conflit au Moyen-Orient, a déclaré dimanche Anouar El Anouni, porte-parole de l'UE pour les Affaires étrangères, après l'échec des pourparlers entre les Etats-Unis et l'Iran.
«Nous saluons le Pakistan pour ses efforts de médiation. L'Union européenne contribuera à tous les efforts diplomatiques, en tenant compte de toute l'étendue de ses intérêts et de ses préoccupations, en pleine coordination avec ses partenaires», a ajouté le porte-parole.
Source: AFP
Report du départ d'une flottille de Barcelone pour Gaza
Une nouvelle flottille de militants pro-palestiniens qui devait partir ce dimanche de Barcelone pour Gaza a reporté son départ en raison de conditions météorologiques défavorables et va se déplacer vers un autre port proche en attendant, ont annoncé les organisateurs.
Une quarantaine d'embarcations devaient quitter Barcelone ce dimanche dans le cadre d'une nouvelle mission de la flottille d'activistes pro-palestiniens qui avait déjà tenté de rejoindre l'an dernier le territoire dévasté.
Mais la dégradation des conditions météorologiques dans le nord-est de l'Espagne, où des averses et de fortes ondes sont attendues dans les prochaines heures, a contraint les organisateurs à modifier leurs plans. Les embarcations vont gagner un autre port à proximité, en attendant une amélioration du temps.
«Nos équipages et nos bateaux sont prêts à partir, ce sont les conditions météorologiques qui ne le permettent pas», a expliqué à la presse Thiago Ávila, membre du comité organisateur de la Flottille globale Sumud («sumud» signifie «résilience» en arabe).
Source: AFP
Le pape adresse ses pensées au Liban
Le pape Léon XIV a adressé dimanche ses meilleures pensées au peuple libanais. «Je suis plus proche que jamais, en ces jours de douleur, de peur et d'espérance indestructible en Dieu, du cher peuple libanais», a déclaré le pape à la foule sur la place Saint-Pierre à l'issue de sa traditionnelle prière dominicale. Il a évoqué l'«obligation morale de protéger la population civile des effets atroces de la guerre», appelant toutes les parties à rechercher la paix.
Source: AFP
24 arrestations au Koweït
Vingt-quatre personnes ont été arrêtées au Koweït pour financement d'entités «terroristes», selon le ministère de l'Intérieur de cette monarchie du Golfe, une source de sécurité précisant que cinq anciens parlementaires faisaient partie des mis en cause.
Les forces de sécurité ont mené une opération qui a permis de «faire échouer une association de malfaiteurs visant à saper la sécurité du pays» et à contribuer au «financement d'entités et d'organisations terroristes», a affirmé le ministère dans un message publié samedi soir sur X.
«L'agence de sécurité de l'Etat a réussi à appréhender 24 ressortissants (ndlr: du Koweït), dont l'un avait été déchu de sa nationalité, en possession d'argent lié à des activités interdites», selon la même source. Une source sécuritaire s'exprimant sous couvert d'anonymat a pour sa part indiqué à l'AFP que cinq anciens parlementaires koweïtiens figuraient parmi les personnes interpellées.
Source: AFP
Le Parlement iranien met la faute sur Washington
Les Etats-Unis ont été «incapables» de gagner la confiance des Iraniens pendant les négociations de paix, a affirmé dimanche le président du Parlement iranien, quelques heures après l'échec de ces pourparlers au Pakistan.
«Mes collègues (...) ont présenté des initiatives constructives, mais en fin de compte l'autre partie a été incapable de gagner la confiance de la délégation iranienne lors de cette session de négociations», a précisé sur X Mohammad Bagher Ghalibaf, qui a participé à ces discussions à Islamabad.
Source: AFP