Trump veut désormais bloquer le détroit d'Ormuz

Après l'échec des pourparlers entre les Etats-Unis et l'Iran, Donald Trump a annoncé que la marine américaine bloquerait désormais le détroit d'Ormuz, alors même que l'ouverture de cette voie commerciale vitale a toujours été un de ses projets phares.

«Avec effet immédiat, la marine américaine, la meilleure au monde, commencera à bloquer tous les navires tentant d'entrer ou de sortir du détroit d'Ormuz. A terme, nous parviendrons à un accord du type 'tous entrent, tous sortent', mais l'Iran l'a empêché en prétendant simplement qu'il pourrait y avoir une mine quelque part, ce dont lui seul est au courant.»

Il a également menacé les autres navires qui oseraient tenter de passer et payer un droit de passage à l'Iran: «J'ai également donné l'ordre à notre marine de traquer et d'intercepter tout navire se trouvant dans les eaux internationales et ayant payé un droit de passage à l'Iran.

Nul ne pourra naviguer en toute sécurité en haute mer s'il paie un droit de passage illégal.» Le président américain va encore plus loin et menace: «Tout Iranien qui nous tire dessus ou qui tire sur des navires pacifiques sera abattu!»