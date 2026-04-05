Un média d'Etat iranien affirme que Téhéran a rejeté une proposition de cessez-le-feu

L'agence de presse gouvernementale Irna a affirmé lundi, sans préciser de source, que l'Iran avait rejeté une proposition de cessez-le-feu avec les Etats-Unis et Israël, portée par les efforts de médiation du Pakistan. «L'Iran a transmis au Pakistan sa réponse à la proposition américaine pour mettre fin à la guerre», écrit Irna, sans détailler la teneur de cette proposition.

«Dans cette réponse – en dix points – l'Iran (...) a rejeté un cessez-le-feu et insiste sur la nécessité d'une fin définitive du conflit», ajoute l'agence de presse, au moment ou plusieurs pays tentent de trouver une solution diplomatique pour mettre fin à 38 jours de guerre déclenchée par Israël et les Etats-Unis contre l'Iran, qui riposte en ciblant l'ensemble du Moyen-Orient.

Source: AFP