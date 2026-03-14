Trump exhorte d'autres pays à sécuriser le détroit d'Ormuz

Le président américain a appelé samedi d'autres pays à envoyer des navires de guerre pour sécuriser le détroit d'Ormuz,par où transite un cinquième des approvisionnements mondiaux en pétrole et qui est de facto bloqué par l'Iran.

«De nombreux pays vont envoyer des navires de guerre, en collaboration avec les Etats-Unis, pour maintenir le détroit ouvert et sûr», a écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social. Vendredi, il avait indiqué que la marine américaine commencerait «très bientôt» à escorter des pétroliers dans le détroit stratégique d'Ormuz.

Téhéran cible le détroit en représailles aux frappes israélo-américaines afin de le rendre impraticable, une stratégie qui vise à nuire à l'économie mondiale pour faire pression sur Washington alors que les cours du pétrole continuent de flamber.

«Nous avons déjà détruit 100% des capacités militaires iraniennes, mais il leur est facile d'envoyer un ou deux drones, de larguer une mine ou de lancer un missile à courte portée quelque part le long ou dans cette voie navigable», a souligné Donald Trump.

«Espérons que la Chine, la France, le Japon, la Corée du Sud, le Royaume-Uni et d'autres (...) enverront des navires dans la région afin que le détroit d'Ormuz ne soit plus menacé par un pays totalement décapité», a-t-il ajouté.

Le président américain a encore indiqué qu'«en attendant», les Etats-Unis allaient continuer à bombarder les côtes iraniennes et viser sa marine. «D'une manière ou d'une autre, nous allons bientôt ouvrir le détroit d'Ormuz», a-t-il dit.

Source: AFP