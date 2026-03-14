Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême. Son état de santé reste flou. Il succède à son père Ali Khamenei, mort assassiné le 28 février lors de la première attaque américano israélienne.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 1250 personnes en Iran, selon le Croissant-rouge iranien, de 826 morts au Liban, selon le ministère libanais de la Santé, de 11 morts en Israël et de 7 soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait des dizaines de morts.
Le conflit touche aussi l'Europe: un militaire français a été tué en Irak, tandis qu'un missile a été lancé en Turquie.
Tandis que les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, Israël a étendu la guerre au Liban, bastion du Hezbollah. Le centre de Beyrouth a été frappé.
De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, le prix du pétrole flambe. Les 32 pays membres de l'AIE ont massivement débloqué des réserves stratégiques de pétrole pour calmer les marchés.
Trump exhorte d'autres pays à sécuriser le détroit d'Ormuz
Le président américain a appelé samedi d'autres pays à envoyer des navires de guerre pour sécuriser le détroit d'Ormuz,par où transite un cinquième des approvisionnements mondiaux en pétrole et qui est de facto bloqué par l'Iran.
«De nombreux pays vont envoyer des navires de guerre, en collaboration avec les Etats-Unis, pour maintenir le détroit ouvert et sûr», a écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social. Vendredi, il avait indiqué que la marine américaine commencerait «très bientôt» à escorter des pétroliers dans le détroit stratégique d'Ormuz.
Téhéran cible le détroit en représailles aux frappes israélo-américaines afin de le rendre impraticable, une stratégie qui vise à nuire à l'économie mondiale pour faire pression sur Washington alors que les cours du pétrole continuent de flamber.
«Nous avons déjà détruit 100% des capacités militaires iraniennes, mais il leur est facile d'envoyer un ou deux drones, de larguer une mine ou de lancer un missile à courte portée quelque part le long ou dans cette voie navigable», a souligné Donald Trump.
«Espérons que la Chine, la France, le Japon, la Corée du Sud, le Royaume-Uni et d'autres (...) enverront des navires dans la région afin que le détroit d'Ormuz ne soit plus menacé par un pays totalement décapité», a-t-il ajouté.
Le président américain a encore indiqué qu'«en attendant», les Etats-Unis allaient continuer à bombarder les côtes iraniennes et viser sa marine. «D'une manière ou d'une autre, nous allons bientôt ouvrir le détroit d'Ormuz», a-t-il dit.
Source: AFP
L'Iran demande aux habitants des Emirats arabes unis à s'éloigner des ports
Les forces armées iraniennes ont averti samedi qu'elles considéraient les ports des Emirats arabes unis comme des cibles légitimes et appelé les habitants à se tenir à l'écart, au 15e jour de la guerre déclenchée par Israël et les Etats-Unis.
«Nous informons les dirigeants émiratis que la République islamique d'Iran considère comme son droit légitime de défendre sa souveraineté nationale et son territoire en frappant des missiles ennemis américains situés dans les ports, les docks et les cachettes de l'armée américaine» aux Emirats, a déclaré dans un communiqué le centre de commandement interarmées Khatam al-Anbiya. Le texte, diffusé par la télévision d'Etat, appelle la population à «évacuer» ces zones.
De la fumée s'élevait samedi depuis une importante installation pétrolière des Emirats arabes unis, selon un journaliste de l'AFP, semblant résulter d'une nouvelle frappe contre les infrastructures pétrolières du Golfe.
Des nuages de fumée sombre se dégageaient de Fujaïrah, qui abrite un port important où des attaques iraniennes ont déjà visé un dépôt de pétrole et une plateforme commerciale. Un terminal d'exportation de pétrole se trouve également sur place.
Source: AFP
826 morts au Liban dans les frappes israéliennes depuis le 2 mars
Les frappes israéliennes ont fait au moins 826 morts dont 106 enfants et 2009 blessés au Liban depuis le début de la guerre entre Israël et le Hezbollah pro-iranien le 2 mars, a annoncé le ministère de la Santé samedi.
Parmi les victimes, les autorités dénombrent 31 personnels médicaux tués, après la découverte de nouveaux corps à la suite d'une frappe sur le sud du pays samedi.
Source: AFP
Les Emirats disent que leur consulat au Kurdistan a été visé
Les Emirats arabes unis ont affirmé samedi que leur consulat situé dans la région du Kurdistan autonome, dans le nord de l'Irak, avait été visé par un drone, a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.
Les Emirats ont "fermement condamné" l'attaque, la seconde cette semaine, qui a blessé «deux agents de sécurité» et causé «des dégâts» sur le bâtiment, dit le communiqué.
Le gouvernement régional du Kurdistan irakien a fustigé «un acte terroriste qui menace la souveraineté du territoire kurde et irakien», appelant le gouvernement fédéral de Bagdad à «prendre ses responsabilités» et à faire cesser les activités «des groupes armés ou milices qui attaquent les habitants du Kurdistan ou le territoire irakien.»
Source: AFP
Explosions au-dessus de Jérusalem après que l'armée a détecté des missiles venus d'Iran
Plusieurs explosions ont retenti samedi à Jérusalem, où les sirènes ont été activées après que l'armée israélienne a annoncé avoir détecté des tirs de missiles depuis l'Iran, ont rapporté des journalistes de l'AFP.
L'armée «a identifié des missiles tirés depuis l'Iran en direction du territoire de l'Etat d'Israël», a indiqué un communiqué militaire, précisant que les systèmes de défense anti-aériens étaient entrés en action pour les intercepter.
Source: AFP
Attaque contre l'ambassade américaine en Irak, trois morts dans des frappes sur un groupe pro-Iran
Une attaque a visé samedi à l'aube l'ambassade américaine à Bagdad, après des frappes dans la capitale irakienne contre un influent groupe armé irakien pro-Iran ayant fait trois morts, selon des sources de sécurité.
Avec la guerre, lancée le 28 février par Israël et les Etats-Unis contre l'Iran et qui a embrasé le Moyen-Orient, l'Irak a été aspiré par le conflit: des groupes irakiens pro-iraniens revendiquent quotidiennement des attaques de drone contre des militaires américains ou des sites pétroliers, tandis que les positions de ces factions armées sont visées par des frappes imputées à Washington ou Israël.
Samedi au lever du jour, un journaliste de l'AFP a vu de la fumée noire s'élever au-dessus de l'ambassade américaine, située dans l'ultra-sécurisée zone verte de Bagdad, abritant représentations diplomatiques, institutions internationales et instances gouvernementales.
Deux responsables sécuritaires interrogés par l'AFP ont évoqué une attaque de drone. Contactée par l'AFP, l'ambassade américaine n'a pas réagi dans l'immédiat.
Source: AFP
Les frappes israéliennes ont tué 26 personnels médicaux depuis le 2 mars
Les frappes israéliennes ont tué 26 personnels médicaux depuis le début du conflit entre Israël et le mouvement pro-iranien Hezbollah le 2 mars, a annoncé samedi le ministère libanais de la Santé.
Cette déclaration intervient après l'annonce par les autorités d'une frappe israélienne nocturne ayant tué 12 médecins, secouristes et infirmiers travaillant dans un centre de santé à Burj Qalawiya, dans le sud du pays. Plus tôt, une frappe sur la localité de Sawaneh (sud) avait tué deux ambulanciers affiliés au Hezbollah.
Le ministère a également accusé Israël de «cibler» de façon répétée les ambulanciers en intervention, après qu'Israël a accusé samedi le Hezbollah d'utiliser des ambulances et des infrastructures médicales «à des fins militaires».
Source: AFP
La guerre contre l'Iran entre dans «sa phase décisive»
La guerre israélo-américaine contre l'Iran «s'intensifie et entre dans une phase décisive qui se poursuivra aussi longtemps que nécessaire», a affirmé samedi le ministre israélien de la Défense, Israël Katz.
«Nous entrons dans la phase décisive du conflit, entre les tentatives du régime (iranien) de survivre, tout en infligeant des souffrances croissantes au peuple iranien, et sa capitulation», a également jugé Israël Katz, dans une adresse télévisée diffusée aux médias.
Deux navires à destination de l'Inde ont traversé le détroit d'Ormuz
Deux navires battant pavillon indien et transportant du gaz de pétrole liquéfié ont franchi le détroit d'Ormuz et font route vers des ports de l'ouest de l'Inde, a annoncé samedi le ministère indien chargé du transport maritime.
«Ils ont traversé le détroit d'Ormuz tôt ce matin en toute sécurité et sont en route vers l'Inde», a déclaré Rajesh Kumar Sinha, secrétaire spécial du ministère des Ports, du transport maritime et des Voies navigables, lors d'un point de presse à New Delhi.
Téhéran a en grande partie interrompu le trafic sur cette voie maritime clé depuis le début, il y a deux semaines, de la campagne américano-israélienne de bombardements contre l'Iran.
Source: AFP
Au moins 56 musées et sites historiques endommagés par la guerre
Le ministère iranien du Patrimoine culturel et du Tourisme a fait état samedi de dégâts sur au moins 56 musées et sites historiques à travers l'Iran, au 15e jour de guerre contre Israël et les Etats-Unis.
A Téhéran, les bombardements israélo-américains ont endommagé dès les premiers jours le palais du Golestan, inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco. Ce site, parfois comparé à Versailles, est l'un des plus anciens de la capitale iranienne et servait de résidence à la dynastie royale Qadjar (1789-1925).
Selon le ministère iranien du Patrimoine culturel, la province de Téhéran est celle qui compte le plus de monuments endommagés (19), à des degrés divers. A Ispahan, dans le centre du pays, la place Naqsh-e-Jahan, un joyau architectural construit au XVIIe siècle et entouré de mosquées, d'un palais et d'un bazar historique, a notamment subi des dégâts.
A Bouchehr, cité portuaire sur le Golfe, plusieurs demeures ont été touchées dans le quartier historique de port Siraf, qui compte nombre de bâtisses centenaires ou bicentenaires.
Source: AFP
Aucune infrastructure pétrolière endommagée après le bombardement d'une île stratégique
Aucune infrastructure pétrolière n'a été endommagée sur l'île stratégique de Kharg, hub pétrolier de l'Iran situé dans le Golfe, a rapporté l'agence de presse Fars, après des frappes américaines vendredi contre des sites militaires que Donald Trump affirme avoir «complètement détruit».
Durant cette attaque, 15 explosions ont été entendues mais «aucune infrastructure pétrolière n'a été endommagée», écrit samedi l'agence Fars citant des «sources sur le terrain» non identifiées. Selon Fars, «l'ennemi a tenté d'endommager les défenses de l'armée, la base navale Joshan, la tour de contrôle de l'aéroport et le hangar à hélicoptères de la Continental Shelf Oil Company».
Ile broussailleuse à environ 30 kilomètres des côtes, Kharg abrite le plus grand terminal d'exportation de pétrole de l'Iran qui assure environ 90% de ses exportations de brut, selon une récente note de la banque américaine JP Morgan.
Vendredi soir, le président américain Donald Trump a déclaré, sur son réseau Truth Social, avoir «complètement détruit» des cibles militaires sur l'île et prévenu qu'il détruirait aussi ses infrastructures pétrolières «si l'Iran, ou quiconque d'autre venait à faire quoi que ce soit pour entraver le passage libre et sûr des navires dans le détroit d'Ormuz».
«Toutes les installations pétrolières, économiques et énergétiques appartenant à des compagnies pétrolières de la région en partie détenues par les Etats-Unis ou qui coopèrent avec les Etats-Unis seront immédiatement détruites et réduites en cendres», a menacé en retour le porte-parole du quartier général central de Khatam al-Anbiya, affilié aux Gardiens de la Révolution, cité par les médias iraniens.
Source: AFP
Le Hamas exhorte l'Iran à cesser de bombarder ses voisins
Le mouvement islamiste palestinien Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, a exhorté samedi son allié l'Iran à cesser ses frappes contre ses voisins du Golfe en représailles aux attaques américano-israéliennes dont il est la cible.
"Tout en affirmant le droit de la République islamique d'Iran à riposter à cette agression par tous les moyens disponibles, conformément aux normes et au droit international, le mouvement appelle ses frères en Iran à ne pas prendre pour cible les pays voisins", a écrit le Hamas sur Telegram.
Source: AFP