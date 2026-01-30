Trump dit espérer ne pas avoir à frapper l'Iran, qui promet de riposter

Donald Trump a déclaré jeudi espérer ne pas avoir à frapper l'Iran, Téhéran menaçant pour sa part de s'en prendre «instantanément» aux bases et porte-avions américains en cas d'attaque.

«Nous sommes forts. Nous sommes puissants financièrement. Nous sommes puissants militairement. (...) Et désormais nous avons un groupe (aéronaval) qui se dirige vers un pays appelé Iran. Et j'espère ne pas devoir utiliser cette force», a déclaré le président américain, jeudi soir à Washington devant la presse.

L'Union européenne a de son côté ajouté une pression supplémentaire jeudi, ses 27 ministres des Affaires étrangères s'accordant pour désigner comme «organisation terroriste» les Gardiens de la Révolution, bras armé de la République islamique accusé d'avoir orchestré la répression sanglante en janvier. «'Terroriste', c'est bien ainsi que l'on qualifie un régime qui réprime les manifestations de son propre peuple dans le sang», a déclaré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

«Tout régime qui tue des milliers de ses propres citoyens travaille à sa propre perte», a abondé la cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas, tout en estimant, en réaction à l'éventualité de frappes américaines, que le Moyen-Orient n'avait pas besoin d'une «nouvelle guerre». «Nous devons nous préparer à la guerre», a pourtant dit le vice-président iranien Mohammad Reza Aref.

Source: AFP