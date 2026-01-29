L'Union européenne pourrait décider jeudi d'ajouter les Gardiens de la révolution en Iran à la liste des organisations terroristes de l'UE, a indiqué la cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas.

L'UE pourrait sanctionner les Gardiens de la révolution

ATS Agence télégraphique suisse

L’Union européenne pourrait décider ce jeudi d’ajouter le Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC), force paramilitaire iranienne, à la liste des organisations terroristes de l’Union européenne, a déclaré la cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas, lors d’une réunion des ministres des Affaires étrangères à Bruxelles.

«Je m'attends également à ce que nous convenions d'inscrire les Gardiens de la révolution iraniens sur la liste des organisations terroristes» de l'UE, a-t-elle affirmé peu avant le début d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne.