Tensions en Iran
L'UE pourrait sanctionner les Gardiens de la révolution

L'Union européenne pourrait décider jeudi d'ajouter les Gardiens de la révolution en Iran à la liste des organisations terroristes de l'UE, a indiqué la cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas.
Publié: il y a 15 minutes
Le Corps des Gardiens de la révolution islamique, bras idéologique du guide suprême iranien Ali Khamenei, est accusé par les Occidentaux d'orchestrer et de participer à la répression du vaste mouvement contestataire en Iran (image d'illustration).
Photo: ABEDIN TAHERKENAREH
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L’Union européenne pourrait décider ce jeudi d’ajouter le Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC), force paramilitaire iranienne, à la liste des organisations terroristes de l’Union européenne, a déclaré la cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas, lors d’une réunion des ministres des Affaires étrangères à Bruxelles. 

«Je m'attends également à ce que nous convenions d'inscrire les Gardiens de la révolution iraniens sur la liste des organisations terroristes» de l'UE, a-t-elle affirmé peu avant le début d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne.

