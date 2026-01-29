L'UE pourrait sanctionner les Gardiens de la révolution

ATS Agence télégraphique suisse
L’Union européenne pourrait décider ce jeudi d’ajouter le Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC), force paramilitaire iranienne, à la liste des organisations terroristes de l’Union européenne, a déclaré la cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas, lors d’une réunion des ministres des Affaires étrangères à Bruxelles.
«Je m'attends également à ce que nous convenions d'inscrire les Gardiens de la révolution iraniens sur la liste des organisations terroristes» de l'UE, a-t-elle affirmé peu avant le début d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne.
