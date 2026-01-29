DE
Répressions meurtrières
L'Union européenne sanctionne des responsables du régime iranien

L'Union européenne annonce le 29 janvier 2026 des sanctions contre le ministre iranien de l'Intérieur, Eskandar Momeni, et plusieurs dirigeants des Gardiens de la révolution, après la répression meurtrière des manifestations en Iran.
L’Union européenne a annoncé, le 29 janvier 2026, des sanctions contre le ministre iranien de l’Intérieur Eskandar Momeni ainsi que plusieurs responsables des Gardiens de la révolution. Ces mesures font suite à la répression meurtrière des manifestations en Iran.

L'Union européenne a annoncé jeudi avoir sanctionné plusieurs hauts responsables iraniens, dont le ministre de l'Intérieur et des dirigeants des Gardiens de la révolution, à la suite de la répression meurtrière des manifestations en Iran ces dernières semaines.

D'après une liste publiée au Journal officiel de l'UE, sont notamment sanctionnés le ministre Eskandar Momeni et le procureur général de l'Iran, Mohammad Movahedi-Azad. Y figurent aussi le chef de la police Seyed Majid Feiz Jafari et plusieurs dirigeants des Gardiens de la révolution, organisation considérée comme le bras armé de la répression qui a fait des milliers de morts.

