L'Union européenne a annoncé jeudi avoir sanctionné plusieurs hauts responsables iraniens, dont le ministre de l'Intérieur et des dirigeants des Gardiens de la révolution, à la suite de la répression meurtrière des manifestations en Iran ces dernières semaines.

D'après une liste publiée au Journal officiel de l'UE, sont notamment sanctionnés le ministre Eskandar Momeni et le procureur général de l'Iran, Mohammad Movahedi-Azad. Y figurent aussi le chef de la police Seyed Majid Feiz Jafari et plusieurs dirigeants des Gardiens de la révolution, organisation considérée comme le bras armé de la répression qui a fait des milliers de morts.