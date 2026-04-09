Les principales informations à retenir:
Donald Trump a déclaré mardi 7 avril qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale
Israël a de son côté annoncé accepter le cessez-le-feu avec l'Iran, mais pas avec le Liban, où les frappes se poursuivent.
Malgré l'annonce d'une trêve, des attaques iraniennes ont été rapportées aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn, où deux personnes ont été blessées.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3597 personnes en Iran, parmi lesquelles 1551 civils, dont 236 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de 1530 personnes au Liban, dont 130 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
Des pourparlers entre le Liban et Israël prévus la semaine prochaine
Des pourparlers entre Israël et le Liban sont prévus la semaine prochaine au département d'Etat à Washington, a appris l'AFP jeudi auprès d'une source proche du dossier sous couvert de l'anonymat.
Le Premier ministre israélien a annoncé jeudi avoir ordonné à son cabinet d'engager des «négociations directes» avec le Liban, au lendemain de frappes meurtrières sur le pays voisin menaçant, selon la communauté internationale, la trêve conclue entre les Etats-Unis et l'Iran.
Développement suit
Trump se dit «très optimiste» avant des négociations clés au Pakistan
Donald Trump s'est dit jeudi «très optimiste» sur la possibilité de conclure un accord de paix avec l'Iran avant des négociations clés au Pakistan ce weekend malgré la trêve fragile qui prévaut.
«Ils s'expriment très différemment lors des réunions par rapport à ce qu'ils disent à la presse. Ils sont beaucoup plus raisonnables», a déclaré le président américain dans un entretien téléphonique avec la chaîne NBC News parlant des responsables iraniens. «Ils acceptent tout ce qu'ils doivent accepter. N'oubliez pas qu'ils ont été vaincus», a-t-il ajouté.
Mais la communauté internationale redoute qu'il ne soit compromis par la poursuite de la campagne israélienne au Liban. A ce sujet, Donald Trump a confirmé à NBC News s'être entretenu avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu mercredi et avoir plaidé la retenue.
Source: AFP
Netanyahu veut engager des négociations «directes» avec le Liban
Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a dit jeudi avoir ordonné à son cabinet d'engager des «négociations directes» avec le Liban «dans les plus brefs délais», portant notamment sur le désarmement du mouvement islamiste Hezbollah.
«A la suite des demandes répétées du Liban d'ouvrir des négociations directes avec Israël, j'ai donné instruction hier (mercredi) au cabinet d'engager des négociations directes avec le Liban dans les plus brefs délais», a déclaré Netanyahu, cité par son bureau.
«Les négociations porteront sur le désarmement du Hezbollah et sur l'établissement de relations de paix entre Israël et le Liban», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Au Liban, le chef d'état-major israélien évoque un «coup dur» porté au Hezbollah
Le chef d'état-major de l'armée israélienne a déclaré jeudi que son pays avait porté «un coup dur» au Hezbollah avec ses frappes massives menées la veille, lors d'un point de situation dans le sud du Liban où Israël mène une offensive terrestre contre le mouvement pro-iranien.
«Alors que vous progressez et opérez en première ligne, nous avons porté hier (mercredi) un coup dur et puissant au Hezbollah», a affirmé le lieutenant-général Eyal Zamir aux troupes déployées sur le terrain.
Il a affirmé que les combattants du mouvement islamiste, allié de Téhéran, avaient «quitté» la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah, après ces raids meurtriers d'une ampleur sans précédent.
Source: AFP
L'armée israélienne dit avoir commencé à frapper des «sites de tir» du Hezbollah au Liban
L'armée israélienne a annoncé jeudi soir avoir commencé à frapper des «sites de tir» du Hezbollah au Liban, peu après que le Premier ministre Benjamin Netanyahu a dit avoir ordonné à son cabinet d'entamer des pourparlers avec Beyrouth sur le désarmement du mouvement islamiste.
«Il y a peu, l'armée israélienne a commencé à frapper des sites de tir du Hezbollah au Liban», indique un court communiqué militaire.
Source: AFP
Liban: les frappes israéliennes de mercredi ont tué plus de 300 personnes
Le ministère libanais de la Santé a indiqué jeudi que les vagues de frappes israéliennes menées la veille à travers le pays avaient tué plus de 300 personnes, en blessant au moins 1'150 autres, portant à 1'888 le bilan des morts de la campagne israélienne depuis le deux mars.
«Les frappes aériennes de l'ennemi israélien d'hier, mercredi, ont fait un bilan préliminaire de 303 martyrs et 1'150 blessés», a indiqué le ministère dans un communiqué, précisant que le bilan cumulé depuis le début de la guerre entre Israël et le Hezbollah s'élevait à 1'888 morts et 6'092 blessés.
Les recherches des corps «sous les décombres se poursuivent en plusieurs endroits, en plus de l'identification de nombreux martyrs», a-t-il ajouté.
Un député du Hezbollah réaffirme le rejet par son groupe de pourparlers directs entre le Liban et Israël
Un député du Hezbollah a réaffirmé jeudi le refus par son groupe de toute négociation directe entre le Liban et Israël, après que le Premier ministre Benjamin Netanyahu a annoncé son intention d'entamer des pourparlers directs avec Beyrouth.
«Nous réitérons notre rejet de toute négociation directe entre le Liban et l'ennemi israélien, ainsi que la nécessité de s'en tenir aux principes nationaux, au premier rang desquels le retrait israélien, la cessation des hostilités et le retour des habitants dans leurs villages et villes», a déclaré Ali Fayyad dans un communiqué relayé par les médias du groupe soutenu par l'Iran.
Le Hezbollah appelle le gouvernement libanais à poser un cessez-le-feu «comme condition préalable avant d'entreprendre toute autre démarche», a ajouté Ali Fayyad, après qu'un responsable du gouvernement libanais a déclaré à l'AFP que Beyrouth demandait un cessez-le-feu avant toute négociation avec Israël.
Source: AFP
Un pétrolier non-iranien franchit le détroit d'Ormuz, le premier depuis le cessez-le-feu
Le pétrolier «MSG», battant pavillon gabonais, est devenu jeudi le premier tanker non-iranien à franchir le détroit d'Ormuz pour quitter le Golfe depuis l'entrée en vigueur de la trêve fragile entre les Etats-Unis et l'Iran, selon les données de suivi maritime du site MarineTraffic.
Le navire, qui transporte 6941 tonnes de fioul (44'000 barils) chargées le 28 février à Sharjah, aux Émirats arabes unis, a pour destination Aegis Pipavav, en Inde. Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu dans la nuit de mardi à mercredi, deux autres pétroliers, iraniens, et six vraquiers ont franchi le détroit.
Source: AFP
Le Liban veut un cessez-le-feu avant des négociations avec Israël
Le Liban veut un cessez-le-feu avant d'entamer des négociations avec Israël, a indiqué jeudi un responsable du gouvernement libanais à l'AFP, après que le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a ordonné à son cabinet d'engager «des négociations directes» avec le Liban.
«Le Liban veut un cessez-le-feu avant tout début de négociations», a dit ce responsable ayant connaissance de ces négociations et qui a requis l'anonymat.
Source: AFP
La Berd déploie cinq milliards d'euros pour les pays touchés par la guerre au Moyen-Orient
La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) a annoncé jeudi son intention de déployer cinq milliards d'euros en 2026 dans des pays et territoires touchés par la guerre au Moyen-Orient, au premier rang desquels l'Irak, la Jordanie, le Liban, la Cisjordanie et Gaza.
«L'impact économique et social du conflit se fait déjà sentir» dans nombre de pays, indique l'institution dans un communiqué, citant «des perturbations des routes commerciales, des chocs énergétiques et sur les matières premières, un affaiblissement de la confiance des investisseurs et des coûts plus larges pour la population».
Source: AFP
Israël ordonne une évacuation du sud de Beyrouth, incluant la route de l'aéroport
L'armée israélienne a de nouveau appelé jeudi les habitants de plusieurs quartiers du sud de Beyrouth à évacuer, avertissant de nouvelles frappes contre le mouvement islamiste Hezbollah, allié de Téhéran, au lendemain de bombardements meurtriers sur le Liban.
Pour la première fois, cet ordre d'évacuation, qui s'étend au-delà de la banlieue sud, concerne un quartier en bord de mer, populaire et densément peuplé, et jouxtant l'aéroport, le seul du pays. Cet avertissement inclut aussi la route y menant.
«Avertissement urgent aux habitants de la banlieue sud de Beyrouth (...) L'armée israélienne poursuit ses opérations et frappe des infrastructures militaires du Hezbollah dans l'ensemble de la banlieue sud», a déclaré sur X un porte-parole en langue arabe de l'armée, le colonel Avichay Adraee.
Un photographe de l'AFP a vu de nombreuses personnes fuir la zone après l'avertissement.
Source: AFP
La Suisse et sept autre pays réclament la protection du personnel humanitaire au Liban
La Suisse, en collaboration avec sept autres pays, tire la sonnette d'alarme face à la crise au Liban. Dans une déclaration commune, ces pays ont appelé à un arrêt immédiat des combats et à la protection des civils et du personnel humanitaire.
Un groupe de pays, composé de la Suisse, de l'Australie, du Brésil, de la Colombie, de l'Indonésie, de la Jordanie, de la Sierra Leone et du Royaume-Uni se félicite jeudi du cessez-le-feu conclu entre les États-Unis, Israël et l'Iran. Les civils et les infrastructures civiles doivent être protégés contre les conséquences des hostilités.
Le nombre élevé de victimes civiles signalé mercredi souligne la nécessité urgente de protéger la population civile et le personnel humanitaire, ainsi que de respecter le droit international humanitaire en toutes circonstances, a écrit le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) sur la plateforme X, appelant à une désescalade immédiate et au dialogue.
Source: ATS
La Russie estime que l'accord de cessez-le-feu doit concerner le Liban
La Russie estime que l'accord de cessez-le-feu entre Washington et Téhéran «s'étend» au Liban, a indiqué le ministère des Affaires étrangères jeudi, rapportant un entretien téléphonique entre le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov et son homologue iranien Abbas Araghchi.
«Moscou part du principe que ces accords (...) ont une dimension régionale et s'étendent en particulier au Liban», a indiqué la diplomatie russe dans un communiqué.
La porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a pour sa part condamné l'offensive israélienne au Liban, estimant qu'elle «menace de faire échouer le processus de négociation qui commençait à se dessiner».
Source: AFP