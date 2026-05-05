Trump affirme que la guerre sera finie dans deux semaines

Les principales informations à retenir:
Donald Trump a déclaré mardi 7 avril qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale.
L'Iran a annoncé l'entière réouverture du détroit d'Ormuz le 17 avril, avant de le refermer à nouveau le 18 avril.
Les Etats-Unis et l'Iran ont échoué à trouver un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, au terme de négociations marathon à Islamabad.
Israël a de son côté annoncé accepter le cessez-le-feu avec l'Iran, puis également avec le Liban.
Malgré l'annonce d'une trêve, des attaques iraniennes ont été rapportées aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn, où deux personnes ont été blessées.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3636 personnes en Iran, parmi lesquelles 1701 civils, dont 254 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de près de 2387 personnes au Liban, dont 177 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
«La guerre pourrait durer encore deux semaines», affirme Donald Trump
Le président américain Donald Trump a déclaré lors d'une interview que les combats entre les Etats-Unis et l'Iran pourraient durer encore deux ou trois semaines.
«Nous avons fait l’essentiel du travail; probablement encore deux semaines, deux semaines, peut-être trois», a ajouté Trump. «Le temps n’est pas un facteur critique pour nous.»
Pour rappel, peu après le début des attaques menées par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran le 28 février, Trump estimait que la guerre durerait «environ quatre semaines». La situation dure depuis neuf semaines.
Emmanuel Macron dit qu'il va parler au président iranien mardi
Le président français Emmanuel Macron a indiqué mardi qu'il allait parler à son homologue iranien Massoud Pezeshkian, après le regain de tensions entre Iran et Etats-Unis dans le détroit d'Ormuz.
«Je parle tout à l'heure au président iranien», a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Erevan, en rappelant qu'il condamnait les nouvelles frappes de l'Iran contre les Emirats arabes unis et appelait à la réouverture du détroit d'Ormuz.
Source: AFP
L'Iran prévient: on «n'a même pas commencé» le bras de fer
L'influent président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a prévenu mardi que son pays n'avait «même pas encore commencé» son bras de fer avec les Etats-Unis. Une déclaration faite au lendemain d'accrochages dans le détroit d'Ormuz.
«Nous savons bien que la poursuite de la situation actuelle est intenable pour les Etats-Unis, alors que nous n'avons même pas encore commencé», a écrit en persan sur le réseau X Mohammad Bagher Ghalibaf, chef de file de l'équipe iranienne dans les discussions destinées à mettre fin à la guerre.
Il a ajouté que les Etats-Unis et ses alliés avaient mis en péril la sécurité du transport maritime et énergétique et jugé que leur «présence malveillante était sur le déclin» au Moyen-Orient.
Source: AFP
Maersk annonce qu'un de ses navires a quitté le détroit d'Ormuz sous escorte américaine
Le géant danois du transport de marchandises par conteneurs Maersk a indiqué mardi que l'un de ses navires, l'Alliance Fairfax, sous pavillon américain, avait quitté le détroit d'Ormuz.
«L'ALLIANCE FAIRFAX, un navire transportant des véhicules battant pavillon américain exploité par Farrell Lines, Inc., une filiale du transporteur américain Maersk Line Limited (MLL), a traversé le détroit d'Ormuz et quitté le golfe Persique le 4 mai», a indiqué Maersk dans un communiqué transmis à l'AFP. «Le transit s'est déroulé sans incident et tous les membres d'équipage sont sains et saufs.»
Source: AFP
Trump menace à nouveau d'anéantir l'Iran
Le président Donald Trump a refusé de dire lundi si le fragile cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran restait en vigueur après que les deux camps ont échangé des coups de feu dans le détroit d'Ormuz.
Lundi matin, lors d'une interview accordée à Fox News, Trump a menacé les forces iraniennes d'être «rayées de la surface de la Terre» si elles tentaient de cibler des navires américains dans le détroit ou le golfe Persique.
Plus tard dans l'interview, il a insisté sur le fait que la guerre avec l'Iran, «militairement… est essentiellement terminée».
Source: CNN
Téhéran rejette la voie militaire et appelle au dialogue
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a affirmé lundi sur les réseaux sociaux que les «événements d’Ormuz» — faisant référence à une reprise des tensions dans le détroit — prouvent que la solution militaire ne peut régler la crise politique.
Il a indiqué que des discussions sous médiation pakistanaise progressent, tout en appelant les Etats-Unis et les Emirats arabes unis à se méfier de certains acteurs «mal intentionnés» susceptibles de les entraîner dans un nouveau «bourbier» de guerre ouverte.
Source: «New York Times»
Macron dénonce les frappes iraniennes «inacceptables» contre les Emirats
Le président français Emmanuel Macron a qualifié d'«inacceptables» les frappes iraniennes contre les Emirats arabes unis, qui ont fait état lundi des premières attaques de Téhéran en plus d'un mois dans la guerre au Moyen-Orient, avec des drones et des missiles de croisière.
«Les frappes iraniennes aujourd'hui (lundi) contre des infrastructures civiles émiriennes sont injustifiées et inacceptables», a dénoncé Macron tôt mardi sur X, assurant les Emirats du soutien de la France et appelant de nouveau à la réouverture du détroit d'Ormuz et à des garanties de sécurité pour les pays de la région.
Source: AFP
Starmer appelle à la fin de l'escalade au Moyen-Orient, après les attaques iraniennes contre les Emirats
Le Premier ministre britannique Keir Starmer a condamné lundi soir les attaques iraniennes contre les Emirats arabes unis, les premières rapportées depuis l'entrée en vigueur de la trêve début avril, et appelé à une solution diplomatique au Moyen-Orient. «Le Royaume-Uni condamne les frappes de drones et de missiles qui ont ciblé les Emirats arabes unis», a réagi Keir Starmer dans un communiqué.
«Cette escalade doit cesser. L'Iran doit s'engager véritablement dans des négociations afin de garantir que le cessez-le-feu au Moyen-Orient perdure et qu'une solution diplomatique de long terme soit obtenue», a ajouté le chef du gouvernement britannique.
Les Emirats arabes unis ont annoncé avoir été ciblés par des attaques iraniennes lundi, au premier jour d'une opération américaine destinée à rétablir une circulation des navires dans le détroit d'Ormuz.
Source: AFP
Ryad appelle à la désescalade après la reprise des tirs dans le détroit d'Ormuz
L'Arabie saoudite a mis en garde mardi contre une nouvelle «escalade militaire» dans le Golfe et appelé à la poursuite des efforts de médiation après une reprise des accrochages entre forces américaines et iraniennes qui menacent le cessez-le-feu.
«Le ministère des Affaires étrangères exprime la préoccupation du Royaume d'Arabie saoudite face à l'escalade militaire actuelle dans la région et appelle à la nécessité de désamorcer la situation, de s'abstenir de toute escalade supplémentaire et de faire preuve de retenue», a-t-il écrit dans un message sur X.
Ryad souligne soutenir «la médiation et les efforts diplomatiques du Pakistan en vue de parvenir à une solution politique qui épargne à la région une dérive vers davantage de tensions et d'instabilité».
La trêve américano-iranienne en vigueur depuis le 8 avril apparaît fragilisée suite aux accrochages entre Iraniens et Américains autour du détroit d'Ormuz lundi et la reprise de tirs de l'Iran vers un de ses voisins du Golfe, les Emirats arabes unis.
Source: AFP
Trump assure qu'il n'y a pas eu de «dégâts» dans le détroit d'Ormuz, à part un vaisseau sud-coréen touché
Donald Trump a jugé lundi qu'il n'y avait pas eu de «dégâts» dans le détroit d'Ormuz, à l'exception de tirs contre un vaisseau sud-coréen, dans un message sur son réseau Truth Social.
«A part le vaisseau sud-coréen, il n'y a pas eu, pour le moment, de dégâts dans le détroit», a écrit le président américain à propos de ce passage stratégique, où les Etats-Unis affirment avoir assuré le passage lundi de deux navires, tandis que l'Iran assure pour sa part que le détroit reste fermé.
Donald Trump juge dans son message que «peut-être il serait temps pour la Corée du sud de venir rejoindre la mission» visant à rétablir la circulation dans le détroit, et annonce que les Etats-Unis ont détruit sept embarcations iraniennes, là où la Marine américaine a parlé de six bateaux iraniens.
Source: AFP
Téhéran dément que les Etats-Unis aient détruit six bateaux iraniens
L'Iran a démenti lundi que les Etats-Unis aient détruit des embarcations iraniennes, a rapporté la télévision d'Etat.
«La déclaration des Etats-Unis affirmant avoir coulé plusieurs embarcations de guerre iraniennes est fausse», a déclaré un haut responsable militaire iranien, cité par la télévision d'Etat.
Les forces américaines ont détruit lundi six embarcations iraniennes et intercepté des missiles ainsi que des drones lancés par l'Iran contre des navires de la Marine américaine et des bâtiments commerciaux, selon un haut responsable militaire américain.
Source: AFP