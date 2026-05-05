Trump affirme que la guerre sera finie dans deux semaines

«La guerre pourrait durer encore deux semaines», affirme Donald Trump

Le président américain Donald Trump a déclaré lors d'une interview que les combats entre les Etats-Unis et l'Iran pourraient durer encore deux ou trois semaines.

«Nous avons fait l’essentiel du travail; probablement encore deux semaines, deux semaines, peut-être trois», a ajouté Trump. «Le temps n’est pas un facteur critique pour nous.»

Pour rappel, peu après le début des attaques menées par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran le 28 février, Trump estimait que la guerre durerait «environ quatre semaines». La situation dure depuis neuf semaines.