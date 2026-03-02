Les gardiens de la révolution prétendent avoir ciblé les bureaux de Netanyahu

Les Gardiens de la Révolution iraniens ont annoncé lundi que leurs tirs de missiles avaient visé les bureaux du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ainsi que le quartier général du commandant de l'armée de l'air.

«Les bureaux du Premier ministre criminel du régime sioniste (Israël, ndlr) et le quartier général du commandant de l'armée de l'air du régime ont été pris pour cible», ont indiqué les Gardiens de la Révolution dans un communiqué relayé par l'agence de presse Fars, en précisant que des missiles Kheibar avaient été utilisés lors de l'attaque.