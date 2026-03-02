Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé dans la nuit de samedi à dimanche la mort du Guide suprême Ali Khamenei dans l'opération américano-israélienne. La transition sera assurée par trois haut-responsables, dont le président.
Les Etats-Unis ont affirmé avoir tué 48 dirigeants iraniens, tandis que l'Iran en a confirmé six.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 200 personnes en Iran et de 31 au Liban Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Moyen-Orient ont fait plusieurs morts: neuf victimes en Israël, trois aux Emirats arabes unis, une au Koweit et une au Bahreïn.
Donald Trump a menacé l'Iran d'une riposte militaire «sans précédent», alors que trois soldats américains ont perdu la vie dans le cadre de l'opération.
Le président américain prévoit une opération en Iran de «quatre semaines ou moins», tandis que l'Iran a fait part dimanche de son refus de négocier.
Un drone aurait frappé une base aérienne britannique à Chypre dans la nuit de dimanche à lundi.
Les dirigeants allemands, français et britanniques se sont dit prêts à des actions défensives contre l'Iran.
Le conflit s'est étendu au Liban lundi matin. Le Hezbollah a annoncé avoir visé Israël en représailles à la mort d'Ali Khamenei.
Les gardiens de la révolution prétendent avoir ciblé les bureaux de Netanyahu
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont annoncé lundi que leurs tirs de missiles avaient visé les bureaux du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ainsi que le quartier général du commandant de l'armée de l'air.
«Les bureaux du Premier ministre criminel du régime sioniste (Israël, ndlr) et le quartier général du commandant de l'armée de l'air du régime ont été pris pour cible», ont indiqué les Gardiens de la Révolution dans un communiqué relayé par l'agence de presse Fars, en précisant que des missiles Kheibar avaient été utilisés lors de l'attaque.
L'Iran attaque les grandes villes d'Israël, le «complexe gouvernemental ciblé»
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont déclaré lundi avoir lancé un barrage de missiles visant les villes israéliennes de Tel-Aviv et de Haïfa, mais aussi Jérusalem-Est.
«Parmi les cibles de cette dixième salve figurent une frappe ciblée contre le complexe gouvernemental du régime sioniste (israélien, NDLR) à Tel-Aviv, des attaques contre des centres militaires et de sécurité à Haïfa et une frappe contre Jérusalem-Est», secteur occupé et annexé par Israël, a indiqué l'armée idéologique iranienne dans un communiqué, diffusé par la télévision d'Etat.
Source: AFP
Des drones iraniens visent une centrale électrique et une installation énergétique au Qatar (ministère qatari)
Deux drones iraniens ont visé lundi une centrale électrique au Qatar ainsi qu'une autre installation énergétique, a indiqué le ministère de la Défense de l'État du Golfe, alors que Téhéran menait pour la troisième journée consécutive des frappes contre des pays de la région abritant des bases américaines.
Un drone a pris pour cible un réservoir d'eau appartenant à une centrale électrique à Mesaieed, au sud de Doha, et un autre a visé une installation énergétique à Ras Laffan, sur la côte nord, principal site de production de gaz naturel liquéfié du Qatar, a précisé le ministère. Il n'y a pas eu de victimes, a-t-il ajouté.
Source: AFP
Nouvelles fortes détonations entendues à Téhéran
De fortes explosions ont été entendues lundi dans plusieurs quartiers de Téhéran, selon des journalistes de l'AFP sur place, au troisième jour de la guerre opposant Israël et les Etats-Unis à l'Iran.
Les déflagrations, qui se poursuivent, ont secoué des bâtiments résidentiels du centre de la capitale iranienne et ont été entendues dans l'est de la ville, d'après les journalistes de l'AFP.
Dans la foulée, l'armée israélienne a annoncé avoir lancé «une nouvelle frappe d'envergure» au «coeur» de Téhéran, au troisième jour de la guerre israélo-américaine lancée contre l'Iran.
«L'armée de l'air israélienne, sous la conduite des services de renseignement israéliens, a lancé une nouvelle frappe d'envergure contre des cibles du régime terroriste iranien en plein coeur de Téhéran», a déclaré l'armée dans un communiqué.
Source: AFP
Un pétrolier touché au large des côtes d'Oman, un mort
Un pétrolier a été touché par une frappe au large d'Oman. Les autorités maritimes locales font état d'un mort.
Bahreïn: un navire visé par «des projectiles d'origine inconnue» dans un port (agence maritime britannique)
Un navire a été touché lundi par "des projectiles d'origine inconnue" dans un port de Bahreïn, provoquant un incendie qui n'a fait aucune victime, a rapporté une agence britannique de sécurité maritime, alors que l'Iran poursuit ses frappes dans le Golfe en réponse aux raids américano-israéliens.
L'organisme United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) a déclaré avoir «reçu une alerte d'incident dans le port de Bahreïn» après qu'un navire eut été «frappé par deux projectiles inconnus, provoquant un incendie. L'incendie a été éteint et le navire reste à quai. Tous les membres de l'équipage sont en sécurité et ont évacué le navire».
Source: AFP
Des missiles iraniens visant une base saoudienne ont été interceptés (source du Golfe)
Des missiles iraniens visant une base aérienne située près de la capitale saoudienne Ryad ont été interceptés lundi, a affirmé à l'AFP une source du Golfe.
«Des missiles iraniens ciblant la base du prince Sultan» – qui abrite des militaires américains – «ont été de nouveau interceptés lundi matin», a dit cette source. Deux témoins ont également indiqué à l'AFP avoir entendu lundi des explosions au-dessus de la ville de Kharj, au sud-est de Ryad, près de la base.
Source: AFP
Nouvelles explosions entendues de Jérusalem (journalistes AFP)
Une série d'explosions ont été entendues lundi de Jérusalem, ont rapporté des journalistes de l'AFP, après que l'armée israélienne a annoncé avoir détecté de nouveaux tirs de missiles iraniens.
«Il y a peu, l'armée a identifié des missiles tirés de l'Iran vers le territoire d'Israël. Les systèmes de défense sont en action pour intercepter la menace», a déclaré l'armée dans un communiqué.
Source: AFP
«Rien ne justifie» pour l'instant une invasion du Liban (armée israélienne)
L'armée israélienne a indiqué lundi exclure pour l'heure une invasion du Liban, alors qu'Israël a étendu ses frappes sur son voisin du nord ces dernières heures, au troisième jour de la guerre israélo-américaine lancée contre l'Iran.
«Rien sur le terrain ne justifie une invasion terrestre imminente, ni des préparatifs en ce sens», a déclaré à des journalistes de la presse étrangère le lieutenant-colonel Nadav Shoshani, porte-parole international de l'armée, en réponse à une question sur des projets d'offensive au sol au Liban. «A court terme, dans l'immédiat, la réponse est non», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Trois membres des Gardiens de la Révolution et cinq militaires tués par des frappes
Trois membres des Gardiens de la Révolution et cinq militaires iraniens ont été tués dans des frappes américaines et israéliennes sur l'Iran, selon des communiqués diffusés lundi par des agences iraniennes.
«Trois membres des Gardiens de la Révolution ont été tués» dans une frappe sur la province du Lorestan (ouest), a indiqué un communiqué des Gardiens, l'armée idéologique iranienne, cité par l'agence Isna.
Dans une autre frappe sur la ville de Khorramabad (ouest), «cinq membres de l'armée iranienne ont été tués», selon l'agence Tasnim citant un communiqué de l'armée.
Source: AFP
Israël annonce avoir mené une «frappe ciblée» à Beyrouth contre un «haut responsable» du Hezbollah
L'armée israélienne a annoncé lundi avoir mené une «frappe ciblée» contre un haut responsable du Hezbollah à Beyrouth, durant l'offensive lancée pendant la nuit en riposte à des tirs vers Israël du mouvement libanais soutenu par l'Iran.
«Premières informations: Tsahal (l'armée israélienne) a ciblé il y a peu de temps un haut responsable terroriste du Hezbollah à Beyrouth. Plus d'informations à venir», indique un bref communiqué militaire alors que le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, affirme sur X que le secrétaire-général du Hezbollah, Naïm Qassem, est désormais «une cible désignée à abattre».
Une nouvelle frappe israélienne a visé lundi matin la banlieue sud de Beyrouth, un des bastions du Hezbollah, ont rapporté des journalistes AFP dans la capitale libanaise.
Source: AFP
Le palais du Golestan à Téhéran, classé par l'Unesco, endommagé par les frappes israélo-américaines (médias)
Le palais du Golestan à Téhéran, inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco, a été touché par des frappes israélo-américaines sur la capitale iranienne, ont affirmé lundi des médias du pays.
«A la suite de l'attaque conjointe américano-israélienne (...) dans le sud de Téhéran dimanche soir, le palais du Golestan (...) a été en partie endommagé», a indiqué l'agence de presse Isna, précisant que des fenêtres, des portes et des miroirs avaient été touchés par les ondes de choc. L'agence de presse Mehr a rapporté des informations similaires.
Source: AFP