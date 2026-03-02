Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé dans la nuit de samedi à dimanche la mort du Guide suprême Ali Khamenei dans l'opération américano-israélienne. La transition sera assurée par trois haut-responsables, dont le président.
Les Etats-Unis ont affirmé avoir tué 48 dirigeants iraniens, tandis que l'Iran en a confirmé six.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 200 personnes en Iran et de 31 au Liban Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Moyen-Orient ont fait plusieurs morts: neuf victimes en Israël, trois aux Emirats arabes unis, une au Koweit et une au Bahreïn.
Donald Trump a menacé l'Iran d'une riposte militaire «sans précédent», alors que trois soldats américains ont perdu la vie dans le cadre de l'opération.
Le président américain prévoit une opération en Iran de «quatre semaines ou moins», tandis que l'Iran a fait part dimanche de son refus de négocier.
Un drone aurait frappé une base aérienne britannique à Chypre dans la nuit de dimanche à lundi.
Les dirigeants allemands, français et britanniques se sont dit prêts à des actions défensives contre l'Iran.
Le conflit s'est étendu au Liban lundi matin. Le Hezbollah a annoncé avoir visé Israël en représailles à la mort d'Ali Khamenei.
L'Iran tire une nouvelle salve de missiles sur Israël, un quartier résidentiel touché
La télévision d'Etat iranienne a annoncé lundi de nouveaux tirs de missiles iraniens vers Israël, en représailles aux bombardements israélo-américains.
«La 11e vague de l'opération 'Promesse honnête-4' est en cours, avec des tirs de missiles et de drones sur des cibles à Beersheba», a indiqué vers 15h30 locales (13h30 en Suisse) la télévision iranienne, citant une courte déclaration des Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique d'Iran.
Au moins 15 personnes auraient été blessées lors de ces frappes, aux alentours de Beer-sheva, selon le «Times of Israel». Les roquettes auraient notamment touché un quartier résidentiel du centre-ville. La plupart des victimes n'auraient été que légèrement blessées.
Source: AFP, Blick
Les gardiens de la révolution prétendent avoir ciblé les bureaux de Netanyahu
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont annoncé lundi que leurs tirs de missiles avaient visé les bureaux du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ainsi que le quartier général du commandant de l'armée de l'air.
«Les bureaux du Premier ministre criminel du régime sioniste (Israël, ndlr) et le quartier général du commandant de l'armée de l'air du régime ont été pris pour cible», ont indiqué les Gardiens de la Révolution dans un communiqué relayé par l'agence de presse Fars, en précisant que des missiles Kheibar avaient été utilisés lors de l'attaque.
Source: AFP
Un quatrième militaire américain tué
Un quatrième militaire américain a été tué dans le cadre de l'opération contre l'Iran, a annoncé lundi le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom).
«Le quatrième militaire, gravement blessé lors des premières attaques iraniennes, a finalement succombé à ses blessures», a annoncé le Centcom sur X. Aucun détail sur la localisation ou l'identité du soldat n'a été révélé par le Centcom.
Source: AFP
QatarEnergy ferme les vannes, les prix du gaz explosent
Le prix du gaz européen, déjà en très forte progression lundi matin, explosait après l'annonce par la compagnie énergétique publique du Qatar, QatarEnergy, de l'arrêt de sa production de GNL à la suite d'une attaque de drones iraniens.
Vers 13h30, le contrat à terme du TTF néerlandais, considéré comme la référence européenne s'affichait en hausse de plus de 39% à 44,605 euros, après avoir atteint plus haut depuis mars 2025 à 46,200 euros (+44,56%).
Attaque de drones
Un peu plus tôt, des drones iraniens ont visé une centrale électrique et un complexe terrestre de traitement du gaz au Qatar, selon le ministère de la Défense de l'Etat du Golfe.
Un drone a pris pour cible un réservoir d'eau appartenant à une centrale électrique à Mesaieed, également une base clé pour la production de gaz naturel, à 40 km au sud de Doha. Un autre «a visé une installation énergétique dans la cité industrielle de Ras Laffan, appartenant à QatarEnergy», à 80 km au nord de la capitale, a précisé un communiqué du ministère.
Le riche émirat est l'un des plus grands producteurs mondiaux de gaz naturel liquéfié (GNL), aux côtés des États-Unis, de l'Australie et de la Russie.
Source: AFP
Le siège des services d'urgence à Téhéran aurait été visé par des frappes
L'agence de presse iranienne Isna a affirmé lundi que des frappes avaient visé le siège des services d'urgences de Téhéran, au troisième jour de bombardements israélo-américains contre l'Iran.
«Le bâtiment principal de l'Organisation provinciale des services d'urgence, situé rue Iranshahr, dans le centre de Téhéran a été attaqué», écrit Isna, citant le porte-parole de l'organisation, Shervin Tabrizi. «Plusieurs de nos collègues ont été légèrement blessés», a-t-il ajouté. L'AFP n'était pas en mesure dans l'immédiat de vérifier indépendamment ces affirmations.
Source: AFP
L'approvisionnement de l'UE en pétrole et en gaz assuré… pour le moment
La guerre en cours au Moyen-Orient n'entraîne pas «d'inquiétudes immédiates» pour l'approvisionnement de l'Union européenne en pétrole et en gaz, a affirmé lundi une porte-parole de la Commission.
En ce qui concerne plus particulièrement le gaz, les stocks européens sont à un niveau suffisant pour finir l'hiver à un niveau adéquat, et il n'y a pas besoin de prendre des mesures d'urgence, a-t-elle souligné. Des évaluations nationales étaient attendues lundi par Bruxelles au sujet de l'énergie.
Source: AFP
La Grèce envoie deux frégates et des avions F-16 à Chypre
La Grèce envoie deux frégates et des avions F-16 à Chypre, où deux drones ont visé une base britannique lundi en fin de matinée, a annoncé dans un communiqué le ministère grec de la défense.
«La frégate Kimon est immédiatement envoyée en République de Chypre accompagnée d'une seconde frégate (...) et d'une paire d'avions de chasse F-16», a précisé le ministère de la défense grecque, en assurant que la Grèce aiderait Chypre à «faire face aux menaces et aux actions illégales sur son territoire».
Le ministre de la défense Nikos Dendias a également précisé qu'il se rendra mardi à Chypre.
Source: AFP
Israël affirme que le chef du Hezbollah finira «au fin fond de l'enfer comme Khamenei»
Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a affirmé lundi que le chef du Hezbollah finirait «au fin fond de l'enfer», alors qu'Israël a étendu ses frappes sur son voisin du nord ces dernières heures.
«Nous frapperons le Hezbollah avec force, et Naïm Qassem, le dirigeant de l'organisation terroriste Hezbollah, découvrira que quiconque suit la voie de Khamenei finit comme Khamenei: au fin fond de l'enfer», a déclaré le ministre, lors d'une visite au centre des opérations de l'armée de l'air.
Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a été tué samedi au premier jour de la guerre israélo-américaine contre l'Iran, qui s'est depuis étendue à la région.
Source: AFP
Trump reproche à Starmer d'avoir tardé à autoriser l'utilisation d'une base militaire contre l'Iran
Donald Trump a reproché au Premier ministre britannique Keir Starmer d'avoir pris «beaucoup trop de temps» à autoriser les Etats-Unis à utiliser la base militaire clé de Diego Garcia, dans l'océan Indien, contre l'Iran, dans une interview lundi au quotidien The Daily Telegraph.
Le dirigeant travailliste a annoncé dimanche soir avoir accepté que les Etats-Unis utilisent des bases militaires britanniques pour frapper des sites de missiles iraniens, comme demandé par les Américains. Parmi elles, figure la base stratégique de Diego Garcia, dans l'archipel de Chagos. «Cela a pris beaucoup trop de temps. Beaucoup trop de temps», a déclaré le président américain au Telegraph. «Nous avons été très déçus par Keir», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Une base britannique évacuée à Chypre
Une base souveraine britannique à Chypre, accueillant personnels militaires et employés civils, était en cours d'évacuation lundi après le déclenchement des sirènes, a indiqué un correspondant de l'AFP. Environ 70 voitures ont été vues quittant la zone de la base d'Akrotiri, sur la côte sud de l'île méditerranéenne, a précisé le journaliste.
Source: AFP
Iran: un général des Gardiens de la Révolution nommé ministre de la Défense par intérim
Un général des Gardiens de la Révolution, Majid Ebnelreza, a été nommé lundi ministre de la Défense par intérim de l'Iran par le président, après la mort de son prédécesseur dans les frappes américaines et israéliennes.
«Sur décision du président Massoud Pezeshkian, le général des Gardiens de la Révolution Majid Ebnelreza a été nommé ministre de la Défense par intérim», a annoncé un porte-parole de la présidence dans un message sur X.
Source: AFP
Liban: le gouvernement interdit les activités militaires du Hezbollah, exige qu'il remette ses armes
Le gouvernement libanais a interdit les activités militaires du Hezbollah pro-iranien et lui demande de remettre ses armes à l'Etat, a annoncé lundi le Premier ministre Nawaf Salam à l'issue d'une réunion du cabinet.
Cette décision intervient après que le Hezbollah a lancé des roquettes sur Israël, entraînant le Liban dans la guerre régionale. Le Premier ministre a annoncé «l'interdiction immédiate de toutes les activités militaires et sécuritaires du Hezbollah», exigeant que la formation «remette ses armes à l'Etat libanais» et se limite à l'action politique.
Source: AFP