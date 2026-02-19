Netanyahu promet le pire à l'Iran en cas d'attaque
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a menacé jeudi l'Iran d'une riposte massive s'il attaquait Israël, après une nouvelle mise en garde du président américain Donald Trump contre Téhéran.
«Si les ayatollahs commettent l'erreur de nous attaquer, ils feront face à une riposte qu'ils ne peuvent même pas imaginer», a déclaré Benjamin Netanyahu, dans une allocution télévisée prononcée lors d'une cérémonie militaire.
Face aux menaces, l'Iran défend «son droit» à l'enrichissement nucléaire
L'Iran a défendu jeudi «son droit» à l'enrichissement nucléaire, au lendemain d'une mise en garde des Etats-Unis, qui ont jugé qu'il y avait "de nombreuses raisons" de frapper le pays avec lequel ils ont engagé des pourparlers sous tension.
«La base de l'industrie nucléaire, c'est l'enrichissement», a affirmé le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, Mohammad Eslam. Le programme iranien «progresse conformément aux règles de l'Agence internationale de l'énergie atomique, et aucun pays ne peut priver l'Iran du droit de bénéficier pacifiquement de cette technologie», a-t-il ajouté.
Les Etats-Unis ont averti mercredi l'Iran qu'il serait «bien avisé» de conclure un accord au lendemain d'une deuxième session de pourparlers indirects à Genève, auxquels les deux pays ont annoncé vouloir donner suite.
La porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a lancé cette nouvelle mise en garde après que l'Iran a dit mercredi «élaborer un cadre» pour faire avancer ces tractations avec Washington, reprises le 6 février à Oman via une médiation omanaise.
Le Kremlin appelle à la «retenue» face à une «escalade sans précédent» sur l'Iran
Le Kremlin a appelé jeudi toutes les parties à la «retenue» face à une «escalade des tensions sans précédent» autour de l'Iran et à l'intensification du déploiement militaire américain dans le Golfe.
«Nous appelons nos amis iraniens et toutes les parties de la région à la retenue, la prudence et l'acceptation des moyens politico-diplomatiques comme priorité absolue dans le règlement des problèmes», a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, regrettant «une escalade des tensions sans précédent dans la région».
«Mais nous espérons que les moyens politico-diplomatiques et les négociations vont continuer de prévaloir dans les recherches d'un règlement», a souligné Dmitri Peskov. L'Iran est un important partenaire diplomatique, économique et militaire de la Russie au Moyen-Orient.
Le déploiement militaire américain au Moyen-Orient s'intensifie
Les Etats-Unis mettent en place au Moyen-Orient une imposante force de frappe navale et aérienne, un déploiement militaire massif qui pourrait préparer le terrain à une importante campagne de frappes contre l'Iran. Selon CNN et CBS mercredi, l'armée est prête à frapper l'Iran dès ce week-end si Donald Trump le décide.
Le président américain, qui a déjà ordonné des bombardements aériens en juin dernier, a menacé à de multiples reprises Téhéran d'intervention militaire si les discussions en cours n'aboutissent pas à un accord sur le programme nucléaire iranien, après qu'il a retiré son pays du précédent en 2018 pendant son premier mandat.
Washington déploie actuellement au Moyen-Orient navires et avions de guerre par dizaines. Et dispose aussi de dizaines de milliers de soldats dans des bases militaires à travers la région, certaines potentiellement vulnérables en cas de contre-attaque iranienne.
Les Etats-Unis pressent l'Iran de conclure un accord pour éviter des frappes
Les Etats-Unis ont averti mercredi l'Iran qu'il serait «bien avisé» de conclure un accord, estimant qu'il y avait «de nombreuses raisons» de le frapper, au lendemain de pourparlers auxquels les deux pays ont annoncé vouloir donner suite. La porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a lancé cette nouvelle mise en garde après que l'Iran a dit mercredi «élaborer un cadre» pour faire avancer ses tractations avec les Etats-Unis.
Donald Trump a pour sa part averti Londres de ne pas «céder» une base militaire dans l'océan Indien, affirmant qu'elle serait vitale en cas d'attaque contre l'Iran, si Téhéran «décidait de ne pas conclure d'accord».
Les deux pays ennemis ont achevé mardi près de Genève une deuxième session de pourparlers indirects, via une médiation omanaise, dans un contexte d'intensification du déploiement militaire américain dans le Golfe. A l'issue de cette séance, Téhéran et Washington ont indiqué qu'ils allaient poursuivre les discussions – gelées en juin par la guerre de 12 jours déclenchée par une attaque israélienne en Iran – mais ont souligné être loin d'avoir rapproché leurs positions.
Vance dit que l'Iran n'accepte pas certaines «lignes rouges» de Trump
Le vice-président américain JD Vance a livré mardi un bilan mitigé des pourparlers tenus en Suisse avec l'Iran, assurant que Téhéran n'acceptait pas certaines «lignes rouges» fixées par Donald Trump.
«D'un côté, cela s'est bien passé» puisque les deux pays ennemis ont accepté de poursuivre le dialogue, a-t-il déclaré sur Fox News, en ajoutant toutefois: «D'un autre côté, il était très clair que le président (américain, ndlr) a établi certaines lignes rouges que les Iraniens ne sont pas encore prêts à reconnaître et résoudre.»
Ignazio Cassis demande au ministre iranien de protéger sa population
Le conseiller fédéral Ignazio Cassis a demandé à Genève à son homologue iranien Abbas Araghchi de protéger sa population civile. Lors de leur rencontre de mardi après-midi, il a relevé l'importance d'honorer les libertés fondamentales.
Les deux ministres «ont reconnu des vues différentes» au sujet des nombreuses victimes et arrestations après la répression récente des manifestations en Iran, a dit le chef du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) sur les réseaux sociaux. Des milliers de personnes au moins ont été tuées dans ces protestations contre le régime islamique.
Ignazio Cassis a en revanche salué les discussions indirectes entre les Etats-Unis et l'Iran de mardi à Genève, facilitées par Oman. Il se réjouit de la possibilité d'une nouvelle série de pourparlers entre Washington et Téhéran. Même si aucune annonce précise n'a encore été faite sur une prochaine nouvelle rencontre par les responsables des deux Etats.
L'Iran a offert depuis Genève plusieurs concessions aux Etats-Unis sur son programme nucléaire. Mardi, en pleines tensions dans le Golfe, Téhéran a proposé un moratoire de trois ans sur l'enrichissement d'uranium, mais pas le renoncement souhaité par Washington.
Les discussions indirectes, les secondes après celles de Mascate le 6 février, ont à nouveau été facilitées par Oman. Pendant environ trois heures, ces pourparlers indirects par l'entremise du ministre omanais des Affaires étrangères Badr al-Busaidi, ont eu lieu à la résidence de l’ambassadeur du sultanat auprès de l’ONU à Cologny (GE).
Selon des sources officielles iraniennes, l'Iran propose également d'exporter une partie de son stock d'uranium enrichi dans des pays comme la Russie. Et d'oeuvrer à des accords économiques avec les Etats-Unis. Washington n'avait pas réagi dans l'immédiat, sa délégation entamant ensuite des pourparlers avec l'Ukraine et la Russie.
Les pourparlers entre Etats-Unis et Iran ont commencé à Cologny (GE)
Les Etats-Unis et l'Iran ont entamé à Genève leur seconde série de pourparlers indirects en quelques semaines. Mardi matin, les deux délégations sont arrivées à la résidence de l’ambassadeur omanais à l’ONU à Cologny (GE).
Le sultanat oeuvre comme facilitateur. Sur la table, la question du nucléaire iranien. Le début des discussions a été annoncé par les agences officielles iraniennes. Dans la nuit de lundi à mardi, Donald Trump a remis un coup de pression sur Téhéran. Il a mis en garde les autorités iraniennes en cas d'absence d'accord.
Un discours attendu cet après-midi
Ses émissaires Jared Kushner et Steve Witkoff doivent tenter d'obtenir des engagements de l'Iran sur son stock d'uranium enrichi. Israël souhaite non seulement le déplacement de ces substances dans un autre pays, mais le démantèlement de toute infrastructure qui pourra les fabriquer.
Côté iranien, le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi souhaite un arrangement rapide, notamment pour atteindre en échange une levée des sanctions américaines. Il devrait apporter dans l'après-midi de premières réponses lors d'un discours devant la Conférence du désarmement (CD) à Genève.
