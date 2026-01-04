La force de l'ONU fait état de tirs israéliens près de ses Casques bleus

La Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) a indiqué que l'armée israélienne avait tiré vendredi près de Casques bleus à deux reprises dans le sud du pays, sans faire des victimes. Israël n'a pas réagi dans l'immédiat à cette annonce.

La force de l'ONU opère dans le sud du Liban en coopération avec l'armée libanaise dans le cadre d'un cessez-le-feu en vigueur depuis novembre 2024 entre Israël et le mouvement chiite pro-iranien Hezbollah.«Des incidents de ce type se produisent trop régulièrement et constituent une tendance inquiétante» , a indiqué la Finul dans un communiqué.

Plusieurs centaines de tirs

Des soldats patrouillant dans le sud du Liban vendredi «ont signalé avoir essuyé 15 tirs d'armes légères à moins de 50 mètres d'eux» , a-t-elle indiqué. «Peu après, des Casques bleus effectuant une seconde patrouille dans la même zone ont signalé avoir essuyé une centaine de tirs de mitrailleuses à environ 50 mètres d'eux», a-t-elle ajouté, sans faire état de dégâts ni de blessés.

«Les Casques bleus ont estimé que les tirs provenaient dans les deux cas d'une position des Forces de défense israéliennes (FDI) au sud de la Ligne bleue» faisant office de frontière entre le Liban et Israël, selon le communiqué.

La Finul a souligné qu'elle avait informé à l'avance l'armée israélienne des activités des Casques bleus dans le secteur. Elle a indiqué avoir appelé «de nouveau» l'armée israélienne «à cesser tout comportement agressif et toute attaque contre ou à proximité des Casques bleus».

Source: AFP