Face aux menaces, l'Iran défend «son droit» à l'enrichissement nucléaire

L'Iran a défendu jeudi «son droit» à l'enrichissement nucléaire, au lendemain d'une mise en garde des Etats-Unis, qui ont jugé qu'il y avait "de nombreuses raisons" de frapper le pays avec lequel ils ont engagé des pourparlers sous tension.

«La base de l'industrie nucléaire, c'est l'enrichissement», a affirmé le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, Mohammad Eslam. Le programme iranien «progresse conformément aux règles de l'Agence internationale de l'énergie atomique, et aucun pays ne peut priver l'Iran du droit de bénéficier pacifiquement de cette technologie», a-t-il ajouté.

Les Etats-Unis ont averti mercredi l'Iran qu'il serait «bien avisé» de conclure un accord au lendemain d'une deuxième session de pourparlers indirects à Genève, auxquels les deux pays ont annoncé vouloir donner suite.

La porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a lancé cette nouvelle mise en garde après que l'Iran a dit mercredi «élaborer un cadre» pour faire avancer ces tractations avec Washington, reprises le 6 février à Oman via une médiation omanaise.

