Trump dit entrevoir un accord avec les nouveaux dirigeants iraniens

Donald Trump a assuré entrevoir un «accord» avec les nouveaux dirigeants iraniens, estimant que la guerre lancée par les Etats-Unis et Israël avait abouti à un «changement de régime», bien que Téhéran poursuive lundi ses frappes contre les pays du Golfe. Ce conflit, déclenché le 28 février par une attaque américano-israélienne, faisant des milliers de morts, en grande majorité en Iran et au Liban, selon les autorités, ne montre aucun signe d'apaisement.

Mais le président américain a affirmé dimanche soir que les liquidations successives des principaux dirigeants de la République islamique, à commencer par le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, tué au premier jour de la guerre, avaient suscité de facto «un changement de régime».

«Nous avons affaire à des personnes différentes de celles auxquelles quiconque a eu affaire auparavant», a-t-il assuré à des journalistes, les qualifiant de «bien plus raisonnables» que leurs prédécesseurs. Donald Trump a dit «entrevoir un accord» avec ces nouveaux dirigeants iraniens, «peut-être bientôt».

l a affirmé que l'Iran était sur le point d'autoriser dans les prochains jours le passage de 20 navires pétroliers par le détroit d'Ormuz, voie stratégique par laquelle transite normalement un cinquième des hydrocarbures mondiaux, dont le blocage a fait exploser les prix. Les cours du pétrole ont d'ailleurs ouvert lundi en nette hausse sur les marchés asiatiques, avant ces déclarations du président américain.

Source: AFP