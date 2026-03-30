Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême. Il n'est jamais apparu en public depuis et son état de santé reste flou.
Les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, tandis qu'Israël vise des cibles du Hezbollah au Liban. De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.
Au Yémen, les rebelles houtis se sont engagés dans la guerre en fin-mars, après avoir lancé des missiles en direction d'Israël.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3461 personnes en Iran, parmi lesquelles 1551 civils, dont 236 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de 1238 personnes au Liban, dont 124 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
Face à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, le prix du pétrole flambe. Les 32 pays membres de l'AIE ont massivement débloqué des réserves stratégiques de pétrole pour calmer les marchés. Désormais, les Houtis menacent de bloquer un autre passage statégique du commerce mondial: le détroit de Bab el-Mandeb.
L'Iran confirme la mort d'Alireza Tangsiri, commandant de la marine des Gardiens de la Révolution
L'Iran a confirmé lundi la mort du commandant de la marine des Gardiens de la Révolution, Alireza Tangsiri, qu'Israël avait dit avoir tué la semaine dernière.
Tangsiri, l'un des visages des forces armées les plus connus du grand public, «a succombé à des blessures graves», ont indiqué les Gardiens, l'armée idéologique iranienne, sur leur site Sepah News.
Source: AFP
Trump dit entrevoir un accord avec les nouveaux dirigeants iraniens
Donald Trump a assuré entrevoir un «accord» avec les nouveaux dirigeants iraniens, estimant que la guerre lancée par les Etats-Unis et Israël avait abouti à un «changement de régime», bien que Téhéran poursuive lundi ses frappes contre les pays du Golfe. Ce conflit, déclenché le 28 février par une attaque américano-israélienne, faisant des milliers de morts, en grande majorité en Iran et au Liban, selon les autorités, ne montre aucun signe d'apaisement.
Mais le président américain a affirmé dimanche soir que les liquidations successives des principaux dirigeants de la République islamique, à commencer par le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, tué au premier jour de la guerre, avaient suscité de facto «un changement de régime».
«Nous avons affaire à des personnes différentes de celles auxquelles quiconque a eu affaire auparavant», a-t-il assuré à des journalistes, les qualifiant de «bien plus raisonnables» que leurs prédécesseurs. Donald Trump a dit «entrevoir un accord» avec ces nouveaux dirigeants iraniens, «peut-être bientôt».
l a affirmé que l'Iran était sur le point d'autoriser dans les prochains jours le passage de 20 navires pétroliers par le détroit d'Ormuz, voie stratégique par laquelle transite normalement un cinquième des hydrocarbures mondiaux, dont le blocage a fait exploser les prix. Les cours du pétrole ont d'ailleurs ouvert lundi en nette hausse sur les marchés asiatiques, avant ces déclarations du président américain.
Source: AFP
Un Casque bleu de la Finul tué par une explosion dans le sud du Liban
La Force intérimaire des Nations Unies au Liban (Finul) a annoncé tôt lundi que l'explosion d'un projectile d'origine inconnue avait tué un Casque bleu dans le sud du Liban.
«Un Casque bleu a été tué tragiquement tué hier soir lorsqu'un projectile a explosé sur une position de la Finul près d'Adchit Al Qusayr», dans le sud du Liban où des affrontements ont lieu entre Israël et le mouvement pro-iranien Hezbollah, et «un autre a été grièvement blessé», a écrit la force de l'Onu dans un communiqué.
«Nous ne connaissons pas l'origine du projectile. Nous avons ouvert une enquête pour déterminer toutes les circonstances» de l'explosion, a ajouté la Finul.
Source: AFP
En l'espace de deux jours, Israël affirme avoir frappé près de 40 sites de production de missiles à Téhéran
L'armée israélienne a annoncé lundi avoir frappé pendant deux jours une quarantaine de sites de production d'armes à Téhéran, dont une chaîne de fabrication de missiles sol-air à longue portée, plus d'un mois après le début de la guerre au Moyen-Orient.
«Lors de vagues de frappes aériennes au cours des deux derniers jours à Téhéran, environ 40 installations de production et de recherche d'armements ont été ciblées», a déclaré l'armée dans un communiqué.
Elle a précisé que les sites visés par son aviation comprenaient «une installation utilisée pour l'assemblage de missiles sol-air à longue portée», un site d'assemblage de composants pour «des missiles antichars et de petits missiles antiaériens», ainsi qu'une installation produisant et menant des recherches sur «des moteurs de missiles balistiques».
Source: AFP
A Téhéran, l'électricité a été rétablie
L'électricité a été rétablie à Téhéran et dans une province voisine, a annoncé lundi un haut responsable du ministère iranien de l'Energie, qui avait fait état la veille de coupures de courant après des attaques contre des infrastructures électriques.
«L'ensemble du réseau national d'électricité de l'Iran est stable, les problèmes ont également été résolus à Téhéran et dans l'Alborz», a déclaré Mostafa Rajabi-Mashhadi, vice-ministre, à la télévision d'Etat.
Le président américain Donald Trump avait récemment menacé de frapper les centrales électriques en Iran si Téhéran ne rouvrait pas le stratégique détroit d'Ormuz, avant de repousser à plusieurs reprises son ultimatum.
Source: AFP
Une frappe vise la banlieue sud de Beyrouth après un avertissement israélien
Une frappe a visé lundi la banlieue sud de Beyrouth après un avertissement lancé par l'armée israélienne aux habitants de sept quartiers, selon des images de l'AFPTV.
Les images retransmises en direct montrent un épais panache de fumée s'élever du site touché par la frappe sur cette vaste zone, bastion du Hezbollah pro-iranien pilonné par Israël et vidé d'une grande partie de ses habitants depuis le 2 mars.
Source: AFP
Les Philippines se ruent sur le pétrole russe en urgence
La seule raffinerie de pétrole des Philippines, Petron, a acheté près de 2,5 millions de barils de pétrole russe par «extrême nécessité», a-t-elle indiqué dans un document boursier publié lundi, les Philippines cherchant à accroître leurs réserves de carburant face à la crise énergique qu'entraîne la guerre au Moyen-Orient.
Le prix du carburant a flambé dans l'archipel, très dépendant des importations, depuis le début de la guerre entre Israël, les Etats-Unis et l'Iran le 28 février, provoquant notamment des manifestations de chauffeurs.
Petron «a acheté un total de 2'4800000 barils de pétrole brut provenant de Russie» après avoir vu les livraisons d'au moins quatre millions de barils annulées depuis le début de la guerre au Moyen-Orient et la fermeture de facto par l'Iran du détroit d'Ormuz, par où circule en temps normal 20% de la production mondiale d'hydrocarbures, a indiqué l'entreprise dans le communiqué boursier.
«Les achats ont strictement été effectués par extrême nécessité, à titre de mesure d'urgence extraordinaire en réponse à des perturbations géopolitiques et logistiques sans précédent, et seulement après avoir épuisé toutes les alternatives commercialement et opérationnellement viables», a-t-elle précisé dans ce document daté du 27 mars.
Source: AFP
Des missiles iraniens tirés en direction d'Israël, selon l'armée
L'armée israélienne a dit répondre lundi matin à une attaque de missiles venant d'Iran.
«Il y a peu, l'armée israélienne a identifié des missiles lancés depuis l'Iran en direction du territoire d'Israël», a-t-elle déclaré sur le réseau Telegram, ajoutant que ses systèmes de défense étaient en action «pour intercepter la menace».
Source: AFP
L'armée israélienne dit mener des frappes sur Téhéran
L'armée israélienne a dit lundi mener des frappes sur des infrastructures militaires à Téhéran, alors que la guerre au Moyen-Orient est entrée dans son deuxième mois.
«L'armée israélienne frappe actuellement des infrastructures militaires du régime terroriste iranien à travers Téhéran», a écrit un porte-parole de l'armée sur Telegram sans autre précision.
Source: AFP
Jakarta annonce que le Casque bleu mort au Liban était Indonésien
Jakarta a annoncé lundi que le Casque bleu de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (Finul) mort au Liban à la suite de l'explosion d'un projectile était de nationalité indonésienne, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.
Le gouvernement indonésien «exprime ses plus sincères condoléances à la suite du décès d'un Casque bleu indonésien et des blessures subies par trois autres», servant au sein de la Finul, après des tirs d'artillerie «indirects à proximité de la position du contingent indonésien de la Finul, près d'Adchit Al Qusayr, le 29 mars 2026», a indiqué le ministère dans une publication sur X.
Source: AFP
Les Etats-Unis peuvent prendre «très facilement» l'île de Kharg, prévient Trump
Donald Trump a prévenu que l'armée américaine pouvait prendre «très facilement» le contrôle de l'île de Kharg, un site pétrolier essentiel pour l'Iran, lors d'un entretien au «Financial Times» diffusé dimanche soir.
«Peut-être que nous prendrons l'île de Kharg, peut-être que non. Nous avons beaucoup d'options (...) Je ne pense pas qu'ils aient la moindre défense. Nous pourrions la prendre très facilement», a assuré le président américain, interrogé par le quotidien sur l'état des défenses iraniennes au niveau de l'île de Kharg.
Cible mi-mars d'une attaque américaine, cette bande de terre située dans le nord du Golfe abrite le plus grand terminal pétrolier de l'Iran qui assure environ 90% de ses exportations de brut, selon une récente note de la banque américaine JP Morgan.
Source: AFP
Trump affirme que l'Iran laissera passer 20 pétroliers par le détroit d'Ormuz ces prochains jours
Donald Trump a affirmé dimanche que les Etats-Unis ont négocié avec l'Iran le passage imminent de 20 cargos pétroliers dans le détroit d'Ormuz, dont la paralysie depuis le début de la guerre au Moyen-Orient a fait exploser les prix de l'or noir.
«Ils nous ont donné, par respect je pense, 20 bateaux de pétrole de grands, grands bateaux de pétrole qui vont passer par le détroit d'Ormuz, et ça commence demain matin, pour les prochains jours», a assuré le président américain lors d'un point presse.
Source: AFP
Trump considère avoir obtenu un «changement de régime» en Iran
Donald Trump a expliqué dimanche considérer que les Etats-Unis avaient obtenu un «changement de régime» grâce à leurs frappes aériennes en Iran avec Israël, qui ont tué à la fois le Guide suprême Ali Khamenei et plusieurs hauts responsables de la République islamique.
«Nous avons eu un changement de régime, on le voit déjà, parce que le premier régime a été décimé, détruit, ils sont tous morts», a estimé le président américain lors d'un point presse. «Le régime suivant», nommé dans la foulée de la mort de Khamenei «est en grande partie mort» également, a-t-il remarqué.
Cela a résulté en la mise en place d'un «troisième régime» en Iran, selon lui. «Nous avons affaire à des personnes différentes de celles auxquelles quiconque a eu affaire auparavant. C'est tout un autre groupe de personnes, donc je considérerais que c'est un changement de régime».
Source: AFP