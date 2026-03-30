Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême. Il n'est jamais apparu en public depuis et son état de santé reste flou.
Les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, tandis qu'Israël vise des cibles du Hezbollah au Liban. De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.
Au Yémen, les rebelles houtis se sont engagés dans la guerre en fin-mars, après avoir lancé des missiles en direction d'Israël.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3461 personnes en Iran, parmi lesquelles 1551 civils, dont 236 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de 1238 personnes au Liban, dont 124 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
Face à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, le prix du pétrole flambe. Les 32 pays membres de l'AIE ont massivement débloqué des réserves stratégiques de pétrole pour calmer les marchés. Désormais, les Houtis menacent de bloquer un autre passage statégique du commerce mondial: le détroit de Bab el-Mandeb.
L'Espagne ferme son espace aérien aux avions américains impliqués dans la guerre
L'Espagne, dont le gouvernement de gauche est «totalement opposé» aux attaques américano-israéliennes contre l'Iran, a fermé son espace aérien aux avions américains impliqués dans cette guerre, a annoncé lundi la ministre espagnole de la Défense.
«L'utilisation des bases (américaines en Espagne, ndlr) n'est pas autorisée, et bien entendu l'utilisation de l'espace aérien espagnol pour des actions en lien avec la guerre en Iran ne l'est pas non plus», a indiqué Margarita Robles dans des déclarations transmises à l'AFP, confirmant une information du quotidien El País.
Dans les faits, «le refus de coopération de l'Espagne a compliqué l'opération» américaine au Moyen-Orient, affirme El País, car certains bombardiers de Washington ont «dû contourner la péninsule ibérique pour entrer par le détroit de Gibraltar», les obligeant «à modifier leurs itinéraires» et la logistique.
Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez s'est fermement opposé à la guerre menée par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran depuis le 28 février, l'ayant qualifié d'«illégale» et d'«erreur extraordinaire».
Source: AFP
L'Iran confirme la mort d'Alireza Tangsiri, commandant de la marine des Gardiens de la Révolution
L'Iran a confirmé lundi la mort du commandant de la marine des Gardiens de la Révolution, Alireza Tangsiri, qu'Israël avait dit avoir tué la semaine dernière.
Tangsiri, l'un des visages des forces armées les plus connus du grand public, «a succombé à des blessures graves», ont indiqué les Gardiens, l'armée idéologique iranienne, sur leur site Sepah News.
Source: AFP
Trump dit entrevoir un accord avec les nouveaux dirigeants iraniens
Donald Trump a assuré entrevoir un «accord» avec les nouveaux dirigeants iraniens, estimant que la guerre lancée par les Etats-Unis et Israël avait abouti à un «changement de régime», bien que Téhéran poursuive lundi ses frappes contre les pays du Golfe. Ce conflit, déclenché le 28 février par une attaque américano-israélienne, faisant des milliers de morts, en grande majorité en Iran et au Liban, selon les autorités, ne montre aucun signe d'apaisement.
Mais le président américain a affirmé dimanche soir que les liquidations successives des principaux dirigeants de la République islamique, à commencer par le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, tué au premier jour de la guerre, avaient suscité de facto «un changement de régime».
«Nous avons affaire à des personnes différentes de celles auxquelles quiconque a eu affaire auparavant», a-t-il assuré à des journalistes, les qualifiant de «bien plus raisonnables» que leurs prédécesseurs. Donald Trump a dit «entrevoir un accord» avec ces nouveaux dirigeants iraniens, «peut-être bientôt».
l a affirmé que l'Iran était sur le point d'autoriser dans les prochains jours le passage de 20 navires pétroliers par le détroit d'Ormuz, voie stratégique par laquelle transite normalement un cinquième des hydrocarbures mondiaux, dont le blocage a fait exploser les prix. Les cours du pétrole ont d'ailleurs ouvert lundi en nette hausse sur les marchés asiatiques, avant ces déclarations du président américain.
Source: AFP
Israël dit avoir frappé une université de Téhéran des Gardiens de la révolution
L'armée israélienne a annoncé lundi avoir frappé une université de Téhéran dirigée par les Gardiens de la révolution, affirmant que «des activités de recherche et développement sur des armes de pointe» y étaient menées.
«Ces derniers jours, l'un des principaux sites d'infrastructure militaire du Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) a été frappé. Il est situé dans l'enceinte de l'Université Imam Hossein, la principale institution universitaire militaire du CGRI, qui sert également de ressource d'urgence pour les organes militaires du régime», affirme l'armée dans un communiqué.
«Sous couvert d'activités civiles, des activités de recherche et développement sur des armes de pointe étaient menées au sein de l'université», ajoute ce texte.
Source: AFP
Trump menace d'«anéantir» l'île de Kharg si les discussions avec l'Iran n'aboutissent pas «rapidement»
Donald Trump, continuant de souffler le chaud et le froid sur la guerre au Moyen-Orient, a menacé lundi l'Iran d'anéantir l'île de Kharg, un site pétrolier essentiel pour l'Iran, si le détroit d'Ormuz n'est pas rouvert et si les discussions avec Téhéran, qu'il qualifie de «sérieuses», n'aboutissent pas «rapidement».
«Les Etats-Unis d'Amérique sont en discussions sérieuses avec UN REGIME NOUVEAU, ET PLUS RAISONNABLE, afin de mettre fin à nos opérations militaires en Iran. D'énormes progrès ont été réalisés mais, si pour une raison quelconque un accord n'est pas conclu rapidement, ce qui sera probablement le cas, et si le détroit d'Ormuz n'est pas immédiatement ouvert aux affaires, nous conclurons notre charmant séjour en Iran en faisant exploser et en anéantissant complètement toutes leurs centrales électriques, leurs puits de pétrole et l'île de Kharg (et peut-être toutes les usines de dessalement!)», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.
Source: AFP
Des Casques bleus blessés dans des affrontements entre le Hezbollah à l'armée israélienne
Plusieurs Casques bleus ont été blessés lors d'un «incident» dans une ville frontalière du sud du Liban, où des affrontements opposent le Hezbollah à l'armée israélienne, a annoncé lundi à l'AFP la porte-parole de la Finul, Kandice Ardiel.
«Un incident impliquant des Casques bleus s'est produit près de Bani Hayyan, et il y a des blessés», a-t-elle précisé, au lendemain de la mort d'un soldat indonésien de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (Finul), tué par l'explosion d'un projectile d'origine inconnue dans la zone frontalière.
Source: AFP
La Syrie annonce une «vaste attaque» de drones contre ses bases
Damas tente de rester à l'écart de la guerre régionale entrée dans son deuxième mois, mais a signalé plusieurs incidents sur son territoire. Dans un communiqué, l'armée a indiqué qu'une «vaste attaque à l'aide de drones a visé plusieurs bases de l'armée près de la frontière irakienne».
«Nos unités ont pu repousser la plupart des drones et les abattre÷, a ajoute l'armée, qui «étudie ses options» de riposte et «empêchera toute agression contre le territoire syrien».
Dimanche, la Syrie avait annoncé avoir repoussé une attaque de drones en provenance d'Irak contre la base américaine de Qasrak, dans le nord-est. «Nous tenons l'Irak pour responsable et l'appelons à empêcher la répétition d'attaques qui menacent notre stabilité», avait affirmé le vice-ministre syrien de la Défense, Sipan Hamo.
Source: ATS
Des médias israéliens font état d'un impact sur une raffinerie de pétrole à Haïfa
Des médias israéliens ont rapporté lundi un impact sur une raffinerie de pétrole à Haïfa, la plus importante d'Israël, peu après que l'armée a indiqué avoir détecté de nouveaux missiles en provenance d'Iran. La chaîne de télévision Channel 12 a diffusé des images montrant un épais panache de fumée noire s'élevant au-dessus de la zone de la raffinerie.
Il n'était pas clair dans l'immédiat si elle avait été directement touchée par un tir en provenance de l'Iran ou du Liban ou par des éclats provenant d'une interception. La raffinerie de Haïfa, troisième ville d'Israël située dans le nord du pays, se trouve dans une grande zone industrielle.
«Des équipes de recherche et de sauvetage, composées de réservistes et de militaires d'active, se rendent actuellement sur un site situé dans le nord d'Israël où des impacts ont été signalés», a déclaré l'armée dans un communiqué sans préciser le site touché, demandant «à la population d'éviter de se rassembler dans ces zones».
La presse locale avait déjà indiqué que le site avait été touché le 19 mars, après des tirs de missiles iraniens en direction d'Israël.
Source: AFP
L'armée israélienne annoncer frapper des cibles du Hezbollah à Beyrouth
L'armée israélienne a annoncé lundi mener des frappes à Beyrouth contre des infrastructures du mouvement islamiste libanais Hezbollah, un allié de Téhéran, plus d'un mois après le début de la guerre au Moyen-Orient.
L'armée «a commencé à frapper des infrastructures du Hezbollah terroriste à Beyrouth», indique un court communiqué militaire.
Source: AFP
En l'espace de deux jours, Israël affirme avoir frappé près de 40 sites de production de missiles à Téhéran
L'armée israélienne a annoncé lundi avoir frappé pendant deux jours une quarantaine de sites de production d'armes à Téhéran, dont une chaîne de fabrication de missiles sol-air à longue portée, plus d'un mois après le début de la guerre au Moyen-Orient.
«Lors de vagues de frappes aériennes au cours des deux derniers jours à Téhéran, environ 40 installations de production et de recherche d'armements ont été ciblées», a déclaré l'armée dans un communiqué.
Elle a précisé que les sites visés par son aviation comprenaient «une installation utilisée pour l'assemblage de missiles sol-air à longue portée», un site d'assemblage de composants pour «des missiles antichars et de petits missiles antiaériens», ainsi qu'une installation produisant et menant des recherches sur «des moteurs de missiles balistiques».
Source: AFP
A Téhéran, l'électricité a été rétablie
L'électricité a été rétablie à Téhéran et dans une province voisine, a annoncé lundi un haut responsable du ministère iranien de l'Energie, qui avait fait état la veille de coupures de courant après des attaques contre des infrastructures électriques.
«L'ensemble du réseau national d'électricité de l'Iran est stable, les problèmes ont également été résolus à Téhéran et dans l'Alborz», a déclaré Mostafa Rajabi-Mashhadi, vice-ministre, à la télévision d'Etat.
Le président américain Donald Trump avait récemment menacé de frapper les centrales électriques en Iran si Téhéran ne rouvrait pas le stratégique détroit d'Ormuz, avant de repousser à plusieurs reprises son ultimatum.
Source: AFP
Une frappe vise la banlieue sud de Beyrouth après un avertissement israélien
Une frappe a visé lundi la banlieue sud de Beyrouth après un avertissement lancé par l'armée israélienne aux habitants de sept quartiers, selon des images de l'AFPTV.
Les images retransmises en direct montrent un épais panache de fumée s'élever du site touché par la frappe sur cette vaste zone, bastion du Hezbollah pro-iranien pilonné par Israël et vidé d'une grande partie de ses habitants depuis le 2 mars.
Source: AFP
Les Philippines se ruent sur le pétrole russe en urgence
La seule raffinerie de pétrole des Philippines, Petron, a acheté près de 2,5 millions de barils de pétrole russe par «extrême nécessité», a-t-elle indiqué dans un document boursier publié lundi, les Philippines cherchant à accroître leurs réserves de carburant face à la crise énergique qu'entraîne la guerre au Moyen-Orient.
Le prix du carburant a flambé dans l'archipel, très dépendant des importations, depuis le début de la guerre entre Israël, les Etats-Unis et l'Iran le 28 février, provoquant notamment des manifestations de chauffeurs.
Petron «a acheté un total de 2'4800000 barils de pétrole brut provenant de Russie» après avoir vu les livraisons d'au moins quatre millions de barils annulées depuis le début de la guerre au Moyen-Orient et la fermeture de facto par l'Iran du détroit d'Ormuz, par où circule en temps normal 20% de la production mondiale d'hydrocarbures, a indiqué l'entreprise dans le communiqué boursier.
«Les achats ont strictement été effectués par extrême nécessité, à titre de mesure d'urgence extraordinaire en réponse à des perturbations géopolitiques et logistiques sans précédent, et seulement après avoir épuisé toutes les alternatives commercialement et opérationnellement viables», a-t-elle précisé dans ce document daté du 27 mars.
Source: AFP