L'Espagne ferme son espace aérien aux avions américains impliqués dans la guerre

L'Espagne, dont le gouvernement de gauche est «totalement opposé» aux attaques américano-israéliennes contre l'Iran, a fermé son espace aérien aux avions américains impliqués dans cette guerre, a annoncé lundi la ministre espagnole de la Défense.

«L'utilisation des bases (américaines en Espagne, ndlr) n'est pas autorisée, et bien entendu l'utilisation de l'espace aérien espagnol pour des actions en lien avec la guerre en Iran ne l'est pas non plus», a indiqué Margarita Robles dans des déclarations transmises à l'AFP, confirmant une information du quotidien El País.

Dans les faits, «le refus de coopération de l'Espagne a compliqué l'opération» américaine au Moyen-Orient, affirme El País, car certains bombardiers de Washington ont «dû contourner la péninsule ibérique pour entrer par le détroit de Gibraltar», les obligeant «à modifier leurs itinéraires» et la logistique.

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez s'est fermement opposé à la guerre menée par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran depuis le 28 février, l'ayant qualifié d'«illégale» et d'«erreur extraordinaire».

Source: AFP