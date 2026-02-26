DE
Discussions sur l'Iran
Le porte-avion américain USS Gerald Ford quitte la Crète au début des pourparlers

L'USS Gerald R. Ford a quitté jeudi la Crète, après avoir été déployé en Méditerranée par les Etats-Unis pour faire pression sur l'Iran. Cela survient en pleine reprise des négociations sur le nucléaire iranien à Genève.
Publié: il y a 13 minutes
Le porte-avions USS Gerald R. Ford a quitté la Crète au début des négociations sur le nucléaire. Où va-t-il aller?
Photo: AFP
L'USS Gerald R. Ford, le plus grand porte-avions du monde, envoyé cette semaine en Méditerranée par les Etats-Unis dans le cadre d'un renforcement militaire visant à faire pression sur l'Iran, a quitté jeudi une base navale en Crète, a constaté un photographe de l'AFP.

Son départ intervient tandis qu'un nouveau cycle de pourparlers indirects a débuté jeudi à Genève entre les Etats-Unis et l'Iran sur le programme nucléaire de Téhéran, sous la médiation du ministre des Affaires étrangères d'Oman.

Silence de l'ambassade américaine

Le navire se trouvait depuis lundi sur la base navale américaine de la baie de Souda, en Crète. L'ambassade américaine à Athènes s'est refusée à tout commentaire sur la présence du porte-avions, renvoyant les questions de l'AFP au Pentagone à Washington.

L'an passé, le président Donald Trump avait ordonné des frappes contre l'Iran. Il a menacé récemment à plusieurs reprises Téhéran de nouvelles actions militaires si le pays ne concluait pas un nouvel accord sur son programme nucléaire controversé, qui pourrait être destiné à la fabrication d'une arme atomique comme le redoute l'Occident.

Washington compte actuellement treize navires de guerre au Moyen-Orient: un porte-avions, le Abraham Lincoln, arrivé fin janvier, neuf destroyers et trois frégates légères. Il est rare que deux porte-avions américains, qui transportent des dizaines d'avions de combat et sont servis par des milliers de marins, se trouvent en même temps au Moyen-Orient.

