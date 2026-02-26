Le président iranien, Massoud Pezeshkian, déclare que l'Iran n'a pas d'intention nucléaire. Avant les discussions de ce jeudi à Genève, il explique que l'ayatollah Khamenei l'a interdit.

En marge des pourparlers à Genève, l'Iran nie vouloir se procurer des armes nucléaires

AFP Agence France-Presse

Le président iranien Massoud Pezeshkian a assuré jeudi que son pays ne cherchait pas à se procurer des armes nucléaires, au moment où doivent reprendre des pourparlers avec les Etats-Unis en Suisse.

«Notre guide suprême (l'ayatollah Ali Khamenei, NDLR) a déjà déclaré que nous n'aurons pas du tout d'armes nucléaires», a affirmé le président lors d'un discours. «Même si je voulais aller dans cette direction, je ne le pourrais pas, d'un point de vue doctrinal, je n'y serais pas autorisé».

Pourparlers à Genève

L'Iran et les Etats-Unis se retrouvent jeudi pour une troisième session de pourparlers indirects à Genève, alors que le président américain Donald Trump a envoyé dans la région du Golfe un dispositif militaire massif. Les Etats-Unis accusent l'Iran de chercher à se doter de la bombe atomique.

Les deux pays avaient tenu cinq cycles de négociations l'an dernier, qui avaient pris fin après l'attaque d'Israël contre l'Iran en juin, qui a déclenché une guerre de 12 jours. Les Etats-Unis, alliés d'Israël, y ont brièvement participé en effectuant des frappes contre des sites nucléaires iraniens.

«S'ils (les Etats-Unis) nous frappent, une centaine d'autres comme nous se lèveront et dirigeront le pays. Si nous restons unis et joignons nos forces, aucune puissance ne pourra nous mettre à l'arrêt», a affirmé le président iranien jeudi.