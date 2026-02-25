DE
Pourparlers avec Washington
Le chef de la diplomatie iranienne est en route pour Genève

Ce 25 février, Abbas Araghchi, chef de la diplomatie iranienne, rejoint Genève pour des discussions avec les Etats-Unis sur le nucléaire. Les précédents pourparlers ont été médiés par Oman.
Abbas Araghchi, chef de la diplomatie iranienne, rejoint Genève pour des discussions avec les Etats-Unis.
Photo: keystone-sda.ch
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, et son équipe ont quitté mercredi Téhéran pour rejoindre Genève, à la veille de nouveaux pourparlers avec les Etats-Unis, a rapporté la télévision d'Etat.

L'Iran et les Etats-Unis ont renoué le dialogue le 6 février à Mascate pour tenter de trouver un accord, notamment sur le programme nucléaire iranien, et ont depuis tenu deux sessions de discussions indirectes, via la médiation du sultanat d'Oman.

De son côté, le président iranien Massoud Pezeshkian a évoqué mercredi une «perspective favorable», à la veille de nouvelles discussions avec les Etats-Unis. «Nous observons une perspective favorable», a-t-il déclaré, cité par la télévision d'Etat. «Nous poursuivons le processus sous l'égide du Guide suprême, de manière à sortir de cette situation 'ni guerre ni paix'», a-t-il ajouté.


