Les Etats-Unis pourraient déployer une arme inédite

Plusieurs indices laissent penser à une reprise imminente des combats en Iran. Selon «​​The Times of Israel​​», les Etats-Unis pourraient rouvrir un front en République islamique dès le début de la semaine prochaine.

En cas d’escalade, une arme américaine inédite pourrait être utilisée pour la première fois en situation de guerre. D’après Bloomberg, le commandement central américain a demandé le déploiement au Moyen-Orient du missile hypersonique Dark Eagle, encore non opérationnel à ce stade.

Cette demande s’explique notamment par l’évolution du dispositif iranien. L’armée américaine affirme que Téhéran a déplacé ses sites de lancement de missiles à l’intérieur des terres, les plaçant hors de portée de nombreux systèmes conventionnels américains, dont la portée est estimée à environ 500 kilomètres selon plusieurs médias.

Le Dark Eagle, lui, dépasserait les 2800 kilomètres de portée. Selon ​​Fox News​​, il est conçu pour atteindre sa cible à une vitesse supérieure à cinq fois celle du son, tout en étant capable d’effectuer des manœuvres complexes en vol. Mais selon Bloomberg, aucune décision n’a encore été prise à ce sujet. Le commandement central américain s’est refusé à tout commentaire.

Sur le plan technique, les drones kamikazes iraniens Shahed ne rivalisent pas avec ce type d’armement. Ils n’en restent pas moins redoutables: utilisés sur plusieurs champs de bataille depuis des années, ils provoquent des dégâts considérables.