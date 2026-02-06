Washington impose de nouvelles sanctions pétrolières contre l'Iran après des discussions
Les Etats-Unis ont annoncé vendredi de nouvelles sanctions pétrolières contre l'Iran quelques heures après une première session de pourparlers à Oman, tenue dans une "atmosphère positive" selon Téhéran.
Le président Donald Trump «s'est engagé à réduire les exportations illicites de pétrole et de produits pétrochimiques du régime iranien dans le cadre de la campagne de pression maximale menée par son administration», a déclaré Tommy Pigott, porte-parole du département d'Etat, dans un communiqué.
Négociations en cours
«Au lieu d'investir dans le bien-être de son propre peuple et dans ses infrastructures délabrées, le régime iranien continue de financer des activités déstabilisatrices à travers le monde et d'intensifier sa répression à l'intérieur de l'Iran», a-t-il ajouté.
Ces nouvelles sanctions visent 15 entités, deux personnes et 14 navires de la flotte fantôme liés au commerce illicite de pétrole, y compris des navires battant pavillon en Turquie, Inde et les Emirats arabes unis, a précisé le département d'Etat.
L'annonce survient alors que des délégations iranienne et américaine se sont rencontrées à Mascate et ont convenu de «poursuivre leurs négociations», selon le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi.
Source: AFP
L'Iran et les Etats-Unis sont convenus de «poursuivre leurs négociations», a indiqué le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, à l'issue vendredi d'une première session de pourparlers tenue à Oman dans une atmosphère «très positive» selon lui.
«Dans une atmosphère très positive, nos idées ont été échangées et les points de vue de l'autre partie nous ont été présentés», a déclaré M. Araghchi à la télévision d'Etat iranienne, ajoutant que les deux parties étaient «convenues de poursuivre les négociations, mais que les modalités et le calendrier seraient décidés ultérieurement».
«La marche à suivre dépendra de nos consultations avec nos capitales», a-t-il affirmé.
Téhéran et Washington négocient à Oman après la répression sanglante en Iran
L'Iran et les Etats-Unis entament vendredi des négociations à Oman, que Téhéran veut limiter strictement à son programme nucléaire, Washington laissant pour sa part planer la menace militaire en cas d'échec.
Ces discussions, qui doivent selon Téhéran s'ouvrir dans la matinée à Mascate, sont les premières depuis les frappes sur des sites nucléaires iraniens menées en juin par les Etats-Unis, lors de la guerre de 12 jours déclenchée par une attaque israélienne contre l'Iran.
Elles seront pilotés par l'émissaire du président américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, et le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi. Ce dernier est arrivé à Mascate jeudi soir, a rapporté l'agence de presse officielle Irna.
Les pourparlers interviennent après la sanglante répression par le pouvoir iranien du vaste mouvement de contestation de début janvier – qui a fait des milliers de morts selon les défenseurs des droits – et des échanges de propos bellicistes entre Washington et Téhéran. La diplomatie iranienne a dit jeudi soir espérer que Washington fasse preuve de «responsabilité, réalisme et sérieux».
L'Iran appelle au «respect mutuel» avant les pourparlers avec Washington
Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a appelé vendredi au «respect mutuel» avant les pourparlers avec les émissaires du président américain Donald Trump qui doivent s'ouvrir dans la journée à Oman.
«L'égalité, le respect mutuel et l'intérêt réciproque ne sont pas de vaines paroles, mais des conditions indispensables et les piliers d'un accord durable», a déclaré dans un message en anglais sur X le diplomate, qui représente son pays à ces pourparlers.
L'Iran se défendra contre «toute exigence excessive ou tentative d'aventurisme» des Etats-Unis
L'Iran qui tiendra vendredi des pourparlers sur le nucléaire avec les Etats-Unis sous médiation omanaise est «prêt» à se défendre contre «toute exigence excessive ou tentative d'aventurisme», selon le chef de la diplomatie iranienne.
«La République islamique utilise la diplomatie pour défendre les intérêts nationaux de l'Iran», a déclaré Abbas Araghchi lors d'une rencontre avec son homologue omanais Badr al-Busaidi avant le début des pourparlers.
L'Iran est «prêt à défendre la souveraineté et la sécurité nationale du pays contre toute exigence excessive ou toute tentative d'aventurisme» des Etats-Unis, a ajouté le diplomate alors que le président américain Donald Trump n'écarte pas l'option militaire.
Pourparlers Iran – Etats-Unis: le chef de la diplomatie iranienne s'entretient avec son homologue omanais
Le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi s'est entretenu vendredi matin à Mascate avec son homologue du sultanat d'Oman, pays médiateur à des pourparlers centrés sur le nucléaire avec les Etats-Unis qui doivent débuter dans la matinée.
Abbas Araghchi et Badr al-Busaidi «ont discuté des sujets bilatéraux, régionaux et internationaux les plus importants», a rapporté l'agence de presse iranienne Mehr en publiant une photo des deux diplomates assis derrière une table sur laquelle des drapeaux de leurs pays respectifs étaient posés.
Oman avait déjà servi de médiateur entre l'Iran et les Etats-Unis pour des négociations sur le nucléaire au printemps 2025, interrompues en juin par une guerre déclenchée par Israël à laquelle s'était brièvement joint l'armée américaine.
Des discussions prévues vendredi à Oman?
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a affirmé mercredi que des pourparlers avec les Etats-Unis étaient prévus vendredi à Oman.
«Les pourparlers nucléaires avec les Etats-Unis doivent se tenir à Mascate vers 10h vendredi», a écrit M. Araghchi sur X. Les Etats-Unis n'ont pas réagi dans l'immédiat à cette annonce et selon le site Axios, les discussions seraient sur le point de capoter.
Trump juge que Khamenei «devrait se faire beaucoup de soucis»
Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, «devrait se faire beaucoup de soucis en ce moment», a jugé Donald Trump mercredi, dans un extrait d'interview diffusé par la chaîne NBC.
«Je pense qu'il devrait se faire beaucoup de soucis en ce moment. Comme vous savez, ils négocient avec nous», a dit le président américain.
Washington dit avoir abattu un drone iranien ayant approché un porte-avions
Un avion furtif américain a abattu mardi un drone iranien qui s'était approché «de manière agressive» d'un porte-avions américain dans la mer d'Arabie, a annoncé un porte-militaire.
«Un avion de combat F-35C du (porte-avions) Abraham Lincoln a abattu le drone iranien en état de légitime défense et pour protéger le porte-avions et le personnel à bord», a expliqué dans un communiqué le porte-parole du commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom), le capitaine Tim Hawk.
Un pétrolier américain approché par des bateaux armés iraniens dans le détroit d'Ormuz
Un pétrolier américain a été approché par des bateaux armés iraniens dans le détroit d'Ormuz, avant de poursuivre sa route, a indiqué mardi la société de sécurité maritime Vanguard Tech.
Le navire Stena Imperative a été approché par six petits bateaux des Gardiens de la Révolution, «alors qu'il traversait le détroit d'Ormuz, à environ 16 milles marins au nord d'Oman», a affirmé la société britannique.
Les bateaux l'ont contacté par radio, ordonnant au capitaine «d'arrêter les moteurs et de se préparer à être arraisonné», mais le pétrolier a augmenté sa vitesse et poursuivi sa route, explique Vanguard Tech en précisant qu'il n'était pas entré dans les eaux territoriales iraniennes. «Il est désormais escorté par un navire de guerre américain», ajoute la société.
L'agence de sécurité maritime britannique UKMTO avait rapporté plus tôt l'incident sans préciser la nationalité du navire ni celle des bateaux qui l'avaient approché.
