Washington impose de nouvelles sanctions pétrolières contre l'Iran après des discussions

Les Etats-Unis ont annoncé vendredi de nouvelles sanctions pétrolières contre l'Iran quelques heures après une première session de pourparlers à Oman, tenue dans une "atmosphère positive" selon Téhéran.

Le président Donald Trump «s'est engagé à réduire les exportations illicites de pétrole et de produits pétrochimiques du régime iranien dans le cadre de la campagne de pression maximale menée par son administration», a déclaré Tommy Pigott, porte-parole du département d'Etat, dans un communiqué.

Négociations en cours

«Au lieu d'investir dans le bien-être de son propre peuple et dans ses infrastructures délabrées, le régime iranien continue de financer des activités déstabilisatrices à travers le monde et d'intensifier sa répression à l'intérieur de l'Iran», a-t-il ajouté.

Ces nouvelles sanctions visent 15 entités, deux personnes et 14 navires de la flotte fantôme liés au commerce illicite de pétrole, y compris des navires battant pavillon en Turquie, Inde et les Emirats arabes unis, a précisé le département d'Etat.

L'annonce survient alors que des délégations iranienne et américaine se sont rencontrées à Mascate et ont convenu de «poursuivre leurs négociations», selon le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi.

Source: AFP