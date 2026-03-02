Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé dans la nuit de samedi à dimanche la mort du Guide suprême Ali Khamenei dans l'opération américano-israélienne. La transition sera assurée par trois haut-responsables, dont le président.
Les Etats-Unis ont affirmé avoir tué 48 dirigeants iraniens, tandis que l'Iran en a confirmé six.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 200 personnes en Iran et de 31 au Liban Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Moyen-Orient ont fait plusieurs morts: neuf victimes en Israël, trois aux Emirats arabes unis, une au Koweit et une au Bahreïn.
Donald Trump a menacé l'Iran d'une riposte militaire «sans précédent», alors que quatre soldats américains ont perdu la vie dans le cadre de l'opération.
Le président américain prévoit une opération en Iran de «quatre semaines ou moins», tandis que l'Iran a fait part dimanche de son refus de négocier.
Un drone aurait frappé une base aérienne britannique à Chypre dans la nuit de dimanche à lundi.
Les dirigeants allemands, français et britanniques se sont dit prêts à des actions défensives contre l'Iran.
Le conflit s'est étendu au Liban lundi matin. Le Hezbollah a annoncé avoir visé Israël en représailles à la mort d'Ali Khamenei.
Les Etats-Unis affirment que la guerre a commencé... depuis l'espace
Lors d'une conférence de presse tenue lundi par le Pentagone, le chef d'état-major américain, Dan Caine, a souligné le rôle crucial des forces spatiales américaines dans le déclenchement de la guerre contre l'Iran.
L'Iran tire une nouvelle salve de missiles sur Israël, un quartier résidentiel touché
La télévision d'Etat iranienne a annoncé lundi de nouveaux tirs de missiles iraniens vers Israël, en représailles aux bombardements israélo-américains.
«La 11e vague de l'opération 'Promesse honnête-4' est en cours, avec des tirs de missiles et de drones sur des cibles à Beersheba», a indiqué vers 15h30 locales (13h30 en Suisse) la télévision iranienne, citant une courte déclaration des Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique d'Iran.
Au moins 15 personnes auraient été blessées lors de ces frappes, aux alentours de Beer-sheva, selon le «Times of Israel». Les roquettes auraient notamment touché un quartier résidentiel du centre-ville. La plupart des victimes n'auraient été que légèrement blessées.
Source: AFP, Blick
Les gardiens de la révolution prétendent avoir ciblé les bureaux de Netanyahu
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont annoncé lundi que leurs tirs de missiles avaient visé les bureaux du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ainsi que le quartier général du commandant de l'armée de l'air.
«Les bureaux du Premier ministre criminel du régime sioniste (Israël, ndlr) et le quartier général du commandant de l'armée de l'air du régime ont été pris pour cible», ont indiqué les Gardiens de la Révolution dans un communiqué relayé par l'agence de presse Fars, en précisant que des missiles Kheibar avaient été utilisés lors de l'attaque.
Source: AFP
L'ambassade américaine appelle à nouveau ses ressortissants à quitter le Liban
L'ambassade américaine au Liban a appelé à nouveau lundi ses ressortissants à quitter le pays «immédiatement» tant que des vols commerciaux sont disponibles.
Dans un communiqué, l'ambassade a par ailleurs demandé aux Américains «de ne pas se rendre au Liban», estimant que la situation dans le pays soumis à d'intenses frappes israéliennes était «volatile et imprévisible».
Source: AFP
L'UE devrait discuter d'assistance mutuelle après des attaques à Chypre (porte-parole)
L'Union européenne va débattre dans les prochains jours d'une possible activation de sa clause de défense mutuelle, après une attaque de drones ayant visé des bases britanniques à Chypre, Etat membre de l'UE. La porte-parole de la Commission européenne, Paula Pihno, a précisé qu'aucune discussion formelle n'avait encore eu lieu à ce stade, mais que la question était légitime et serait abordée lors de prochaines réunions.
Prévue par l'article 42.7 du traité sur l'Union européenne, cette clause impose aux Etats membres d'apporter aide et assistance à un pays de l'UE victime d'une agression armée sur son territoire. Elle n'a été activée qu'une seule fois jusqu'ici, à la demande de la France après les attentats du 13 novembre 2015 à Paris.
Lundi matin, une base aérienne britannique à Chypre a été frappée par un drone iranien, quelques heures après la décision de Londres d'autoriser Washington à utiliser ses installations militaires contre l'Iran. Deux autres drones ont été interceptés. Face aux menaces, Chypre, qui assure la présidence semestrielle du Conseil de l'UE, a reporté une réunion informelle des ministres des Affaires européennes.
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a assuré que l'UE était «fermement et sans équivoque» aux côtés de ses Etats membres face à toute menace. Bien que la République de Chypre n'ait pas été directement visée, elle a réaffirmé la solidarité européenne après un entretien avec le président chypriote Nikos Christodoulides.
Source: AFP
Pas de soldats américains actuellement sur le territoire iranien mais «nous irons aussi loin que nécessaire», dit le ministre américain de la Défense
Le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, a indiqué qu'aucun soldat américain ne se trouvait actuellement sur le territoire iranien, mais a affirmé que les Etats-Unis iraient «aussi loin que nécessaire».
Lors d'une conférence de presse, le ministre a dit refuser de déclarer ouvertement «ce que nous sommes prêts à faire ou à ne pas faire». «C'est de la stupidité», a déclaré Pete Hegseth comme on lui demandait si des soldats américains étaient déployés en Iran. Mais «le président Trump s'assure que nos ennemis comprennent que nous irons aussi loin que nécessaire pour défendre les intérêts américains», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Poutine appelle à un cessez-le-feu au Moyen-Orient
Le président russe Vladimir Poutine a réclamé lundi un cessez-le-feu au Moyen-Orient, alors que le conflit déclenché par les frappes israélo-américaines sur l'Iran se répand dans la région, lors d'entretiens téléphoniques avec les dirigeants du Qatar et des Emirats arabes unis, alliés de Washington.
Le président russe et son homologue des Emirats arabes unis, Mohammed ben Zayed, ont «souligné la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat» lors d'un entretien téléphonique, selon un communiqué du Kremlin lundi.
Le président russe s'est également dit prêt à faire part à Téhéran des craintes des Emirats après les frappes iraniennes sur le pays et «à apporter toute l'aide possible en vue de stabiliser la situation générale dans la région».
Frappes contre l'Iran: l'épouse de Khamenei succombe à ses blessures (médias iraniens)
Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, l'épouse du guide suprême Ali Khamenei tué samedi par des frappes américaines contre sa résidence à Téhéran, a succombé lundi à ses blessures, selon plusieurs médias iraniens dont l'agence Tasnim. Agée de 79 ans, elle était dans le coma depuis les frappes, selon Tasnim.
Source: AFP
Berlin annonce l'envoi d'avions en Arabie saoudite et à Oman pour évacuer des touristes bloqués
Berlin a déclaré lundi vouloir envoyer des avions civils en Arabie saoudite et à Oman pour évacuer les touristes «vulnérables» bloqués au Moyen-Orient, en raison de la fermeture de l'espace aérien de plusieurs pays suite aux frappes israélo-américaines en Iran.
L'Allemagne enverra «dès que possible» des avions civils à Riyad et Mascate «pour les groupes particulièrement vulnérables», a indiqué le ministre des Affaires étrangères allemand Johann Wadephul, ajoutant qu'il est en pourparlers avec le groupe de transport aérien allemand Lufthansa afin d'organiser ces vols.
Source: AFP
Les Etats-Unis possèdent la «supériorité aérienne» sur l'Iran, affirme le chef d'état-major américain
Le chef d'état-major américain, le général Dan Caine, a affirmé lundi que les Etats-Unis avaient réussi à obtenir le contrôle des cieux au-dessus de l'Iran grâce aux frappes américano-israéliennes menées depuis samedi.
«L'impact combiné de ces frappes - rapides, précises et écrasantes – a abouti à l'établissement d'une supériorité aérienne locale. Cette supériorité aérienne renforcera non seulement la protection de nos forces, mais leur permettra également de continuer leur travail au-dessus de l'Iran», a déclaré le général Dan Caine lors d'une conférence de presse.
Source: AFP
Les compagnies aériennes appellent à ne pas s'en prendre à l'aviation civile
La principale organisation mondiale de compagnies aériennes a exhorté lundi les belligérants au Moyen-Orient à ne pas s'en prendre aux avions et aéroports, après que des infrastructures ont été visées dans la région.
«Il est essentiel que les pays respectent leurs obligations d'épargner les civils et l'aviation civile», a affirmé le directeur général de l'Association internationale du transport aérien (Iata) Willie Walsh, cité dans un communiqué.
«Nous espérons tous une fin rapide et pacifique aux hostilités actuelles», a ajouté Willie Walsh, dont l'organisation fédère plus de 360 compagnies aériennes représentant 85% du trafic commercial mondial.
Source: AFP
L'ambassade de France en Irak conseille à ses ressortissants de quitter la région autonome du Kurdistan via la Turquie
L'ambassade de France en Irak a conseillé lundi à ses ressortissants de quitter la région autonome du Kurdistan via la Turquie, sur fond d'embrasement du Moyen-Orient après le lancement de l'attaque israélo-américaine contre l'Iran voisin.
«Compte tenu de la dégradation de la situation sécuritaire régionale et des frappes survenues» au Kurdistan, «il est conseillé aux Français de quitter la région» via la Turquie, a écrit l'ambassade dans un message envoyé aux Français se trouvant sur place, et que l'AFP a pu lire. «L'espace aérien est actuellement fermé et la reprise des liaisons aériennes ne devrait pas intervenir à brève échéance», précise l'ambassade.
Source: AFP
Ce n'est pas «un exercice de construction de démocratie», affirme le ministre américain de la Défense
Le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, a affirmé lundi que l'opération américaine lancée contre l'Iran ne constituait pas «un exercice de construction de démocratie».
«Plus de règles stupides de combat, plus de bourbier visant à construire une nation, pas un exercice de construction de démocratie», a affirmé le ministre lors de sa première conférence de presse depuis le déclenchement de la guerre.
Source: AFP