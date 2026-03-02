Plusieurs explosions entendues à Jérusalem, Tel-Aviv, Abou Dhabi, Dubaï, Doha et Manama

De fortes explosions ont été entendues lundi à Jérusalem, Tel-Aviv Abou Dhabi, Dubaï, Doha et Manama, l'Iran entamant une troisième journée de frappes contre ses voisins du Golfe en réponse aux raids américano-israéliens.

Des journalistes de l'AFP ont indiqué avoir entendu plusieurs fortes détonations dans les capitales qatarie et bahreïnie, ainsi que dans la ville la plus peuplée des Emirats arabes unis.

A Jérusalem, les sirènes ont retenti après l'annonce par l'armée de tirs de missiles iraniens en direction d'Israël. «Il y a peu de temps, les forces armées israéliennes ont identifié des missiles lancés depuis l'Iran vers le territoire de l'Etat d'Israël», a indiqué l'armée, ajoutant que la défense antiaérienne avait été activée pour les intercepter, et appelant la population à gagner les abris.

Source: AFP