Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé dans la nuit de samedi à dimanche la mort du Guide suprême Ali Khamenei dans l'opération américano-israélienne. La transition sera assurée par trois haut-responsables, dont le président.
Les Etats-Unis ont affirmé avoir tué 48 dirigeants iraniens, tandis que l'Iran en a confirmé six.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 200 personnes en Iran et de 31 au Liban Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Moyen-Orient ont fait plusieurs morts: neuf victimes en Israël, trois aux Emirats arabes unis, une au Koweit et une au Bahreïn.
Donald Trump a menacé l'Iran d'une riposte militaire «sans précédent», alors que trois soldats américains ont perdu la vie dans le cadre de l'opération.
Le président américain prévoit une opération en Iran de «quatre semaines ou moins», tandis que l'Iran a fait part dimanche de son refus de négocier.
Un drone aurait frappé une base aérienne britannique à Chypre dans la nuit de dimanche à lundi.
Les dirigeants allemands, français et britanniques se sont dit prêts à des actions défensives contre l'Iran.
Le conflit s'est étendu au Liban lundi matin. Le Hezbollah a annoncé avoir visé Israël en représailles à la mort d'Ali Khamenei.
L'Iran attaque les grandes villes d'Israël, le «complexe gouvernemental ciblé»
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont déclaré lundi avoir lancé un barrage de missiles visant les villes israéliennes de Tel-Aviv et de Haïfa, mais aussi Jérusalem-Est.
«Parmi les cibles de cette dixième salve figurent une frappe ciblée contre le complexe gouvernemental du régime sioniste (israélien, NDLR) à Tel-Aviv, des attaques contre des centres militaires et de sécurité à Haïfa et une frappe contre Jérusalem-Est», secteur occupé et annexé par Israël, a indiqué l'armée idéologique iranienne dans un communiqué, diffusé par la télévision d'Etat.
Source: AFP
Plusieurs explosions entendues à Jérusalem, Tel-Aviv, Abou Dhabi, Dubaï, Doha et Manama
De fortes explosions ont été entendues lundi à Jérusalem, Tel-Aviv Abou Dhabi, Dubaï, Doha et Manama, l'Iran entamant une troisième journée de frappes contre ses voisins du Golfe en réponse aux raids américano-israéliens.
Des journalistes de l'AFP ont indiqué avoir entendu plusieurs fortes détonations dans les capitales qatarie et bahreïnie, ainsi que dans la ville la plus peuplée des Emirats arabes unis.
A Jérusalem, les sirènes ont retenti après l'annonce par l'armée de tirs de missiles iraniens en direction d'Israël. «Il y a peu de temps, les forces armées israéliennes ont identifié des missiles lancés depuis l'Iran vers le territoire de l'Etat d'Israël», a indiqué l'armée, ajoutant que la défense antiaérienne avait été activée pour les intercepter, et appelant la population à gagner les abris.
Source: AFP
Israël riposte et frappe des cibles du Hezbollah «à travers le Liban»
L'armée israélienne a annoncé lundi être en train de frapper des cibles du Hezbollah «à travers le Liban», en riposte à des tirs du mouvement chiite libanais en direction d'Israël. On dénombre à ce stade 31 morts et 149 blessés dans ces frappes.
L'armée israélienne «a commencé à frapper des cibles de l'organisation terroriste Hezbollah à travers le Liban», a-t-elle écrit dans un communiqué, disant agir «en réponse aux tirs de projectiles du Hezbollah vers l'Etat d'Israël».
De son côté, le Hezbollah avait promis de «faire face à l'agression» américano-israélienne contre l'Iran après la mort de l'ayatollah Ali Khamenei. Le mouvement armé pro-iranien basé au Liban a mis ses menaces à exécution, affirmant lundi avoir tiré des missiles et des drones vers Israël, pour la première fois dans ce conflit.
Source: AFP
Drone sur une base britannique à Chypre: l'UE aux côtés des Etats membres face à «toute menace»
L'Union européenne est unie aux côtés de ses Etats membres face à «toute menace», a souligné lundi la présidente de la commission européenne Ursula von der Leyen après qu'un drone iranien s'est écrasé sur une base britannique à Chypre.
«Bien que la République de Chypre n'ait pas été visée, je veux être claire: nous sommes collectivement, fermement et sans équivoque aux côtés de nos Etats membres face à toute menace», a-t-elle indiqué sur X après s'être entretenue avec le président chypriote Nikos Christodoulides.
Source: AFP
La province centrale de Yazd touchée par des frappes israélo-américaines (responsable iranien)
La province de Yazd, dans le centre de l'Iran, a été touchée lundi par des frappes israéliennes et américaines au troisième jour de la guerre, a rapporté un responsable iranien.
Plusieurs sites «dans les villes d'Ardakan et de Yazd, ainsi qu'un site sur la route Yazd-Mehriz, ont été attaqués lors de frappes américaines et israéliennes», a indiqué le vice-gouverneur de la province, Esmail Dehestani, cité par l'agence de presse officielle Irna.
Le président chypriote affirme qu'un drone iranien s'est écrasé sur une base britannique sur l'île
Le président chypriote Nikos Christodoulides a déclaré lundi qu'un drone iranien s'était écrasé sur une base britannique située sur l'île méditerranéenne, alors que la guerre israélo-américaine contre l'Iran s'étend à l'ensemble de la région.
Quelques minutes après minuit (22H00 GMT), «un drone Shahed s'est écrasé sur les installations militaires des bases britanniques à Akrotiri, causant de légers dégâts matériels», a-t-il indiqué.
«Nous nous trouvons dans une région de particulière instabilité géopolitique, confrontée à de nombreux défis et problèmes, qui traverse une crise sans précédent. Notre patrie ne participe en aucune façon et n'a pas l'intention de prendre part à quelque opération militaire que ce soit», a-t-il dit.
Source: AFP
Pékin réitère son appel à un cessez-le-feu, un ou une ressortissante tuée à Téhéran
La Chine a réitéré lundi son appel urgent à un cessez-le-feu et à un retour à la diplomatie au Moyen-Orient, alors qu'une personne de nationalité chinoise a été tué à Téhéran selon les Affaires étrangères.
«La tâche la plus urgente est de cesser les opérations militaires afin d'éviter que le conflit ne se propage», a dit lors d'un point presse régulier une porte-parole des Affaires étrangères, Mao Ning. Elle a rapporté la mort d'une personne de nationalité chinoise à Téhéran sans préciser les circonstances.
Source: AFP
La Turquie annonce la suspension des passages de frontière à la journée avec l'Iran (ministre)
La Turquie a suspendu le passage de frontière à la journée avec l'Iran, a annoncé lundi le ministre turc du Commerce. «Les passages des voyageurs à la journée aux trois postes-frontières sont mutuellement suspendus», a affirmé le ministre du Commerce, Omer Bolat, sur X, ajoutant toutefois que la situation sur place était normale.
«L'Iran autorise ses citoyens à entrer sur son territoire via la Turquie. La Turquie autorise également ses citoyens et les ressortissants de pays tiers à entrer sur son territoire en provenance d'Iran», a-t-il déclaré, sans préciser si ces passages autorisés sont pour un long séjour.
Source: AFP
Au moins 27 morts dans le nord-ouest de l'Iran en deux jours de frappes israélo-américaines
Des frappes d'Israël et des Etats-Unis ont fait au moins 27 morts dans le nord-ouest de l'Iran en deux jours, a rapporté lundi un responsable iranien.
Majid Farshi, directeur général du département de gestion de crise de la province d'Azerbaïdjan oriental, a déclaré que «le nombre de martyrs tombés au cours des deux derniers jours dans la province à la suite des attaques israéliennes et américaines a atteint 27», d'après l'agence officielle Irna.
Source: AFP
Trois morts dans des frappes sur l'ouest de l'Iran (médias d'Etat)
Des frappes sur l'ouest de l'Iran ont fait au moins trois morts lundi, ont rapporté des médias d'Etat iraniens, au troisième jour de la guerre avec les Etats-Unis et Israël.
Des immeubles résidentiels de la ville de Sanandaj ont été touchés par des frappes aériennes, selon le gouverneur Gharib Sajjadi, cité par l'agence de presse officielle Irna. «Trois personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées», a-t-il déclaré, en affirmant que le bilan devrait s'alourdir.
Source: AFP
Irak: explosions entendues près de l'aéroport d'Erbil (journaliste AFP)
Des explosions ont été entendues lundi près de l'aéroport irakien d'Erbil qui abrite des troupes de la coalition emmenée par les Etats-Unis, a rapporté un journaliste de l'AFP.
Des systèmes de défense anti-aérienne proches de l'aéroport ont abattu des drones, a indiqué un photographe de l'AFP. Depuis le début de la campagne militaire israélo-américaine contre l'Iran, des drones ont été interceptés à plusieurs reprises au-dessus d'Erbil, ville du nord-est de l'Irak où se trouve un important bâtiment consulaire américain.
Source: AFP
Les frappes au Liban pourraient durer de «nombreux jours», prévient Israël
Le chef de l'armée israélienne, le général Eyal Zamir, a affirmé lundi que les frappes menées au Liban contre le Hezbollah pourraient durer de «nombreux jours»
«Nous avons lancé une campagne offensive contre le Hezbollah», a déclaré le général Zamir dans une vidéo publiée par l'armée, quelques heures après des frappes israéliennes meurtrières sur la banlieue sud de Beyrouth et le sud du Liban, menées en riposte à des tirs de roquettes du Hezbollah, soutenu par l'Iran, vers Israël.
«Nous devons nous préparer à plusieurs jours de combats, de nombreux jours», a-t-il ajouté.
Source: AFP
«Ne venez pas à l'ambassade»: la représentation américaine visée au Koweït
Une épaisse fumée noire s'élève lundi de l'ambassade des Etats-Unis au Koweït, a rapporté un journaliste de l'AFP dans l'émirat du Golfe.
Des sirènes avaient rententi plus tôt dans la capitale koweitienne tandis que les autorités ont dit avoir intercepté un nombre indéterminé de drones visant le pays.
«Ne venez pas à l'ambassade», a invité l'ambassade américaine dans un communiqué, faisant état d'une "menace persistante d'attaques de missiles et de drones" et précisant que le personnel de l'ambassade était «confiné sur place».
Source: AFP