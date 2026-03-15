Les Gardiens de la Révolution jurent de «traquer et tuer» Netanyahu

Les Gardiens de la Révolution iraniens ont juré dimanche de «traquer et tuer» le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, au 16ème jour de la guerre entre la République islamique, Israël et les Etats-Unis.

«Si ce criminel tueur d'enfants est encore en vie, nous continuerons à le traquer et nous le tuerons de toutes nos forces», ont écrit les Gardiens sur leur site internet Sepah News.

Source: AFP