Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême. Son état de santé reste flou. Il succède à son père Ali Khamenei, mort assassiné le 28 février lors de la première attaque américano israélienne.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 1250 personnes en Iran, selon le Croissant-rouge iranien, de 826 morts au Liban, selon le ministère libanais de la Santé, de 11 morts en Israël et de 7 soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait des dizaines de morts.
Le conflit touche aussi l'Europe: un militaire français a été tué en Irak, tandis qu'un missile a été lancé en Turquie.
Tandis que les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, Israël a étendu la guerre au Liban, bastion du Hezbollah. Le centre de Beyrouth a été frappé.
De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, le prix du pétrole flambe. Les 32 pays membres de l'AIE ont massivement débloqué des réserves stratégiques de pétrole pour calmer les marchés.
Les Gardiens de la Révolution jurent de «traquer et tuer» Netanyahu
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont juré dimanche de «traquer et tuer» le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, au 16ème jour de la guerre entre la République islamique, Israël et les Etats-Unis.
«Si ce criminel tueur d'enfants est encore en vie, nous continuerons à le traquer et nous le tuerons de toutes nos forces», ont écrit les Gardiens sur leur site internet Sepah News.
Source: AFP
De fortes explosions retentissent dans la capitale du Bahreïn
De fortes explosions ont retenti tôt dimanche matin à Manama, la capitale du Bahreïn, alors que l'Iran poursuit ses frappes contre ses voisins du Golfe, selon deux journalistes de l'AFP sur place.
Depuis le début de la guerre, le Bahreïn a dit avoir intercepté 125 missiles et 203 drones iraniens et déplore un bilan de deux morts. Dans les autres pays du Golfe, ces attaques ont fait 24 morts.
Source: AFP
Les Emirats ont le «droit de se défendre» mais choisissent la «retenue»
Les Emirats arabes unis ont «le droit de se défendre» contre les frappes iraniennes mais continuent de choisir «la retenue», a déclaré samedi soir le conseiller du président émirati, Anwar Gargash, sur X.
«Les Emirats arabes unis ont le droit de se défendre contre cette agression terroriste qui leur est imposée, mais ils continuent de privilégier la raison et la logique, de faire preuve de retenue et de chercher une issue pour l'Iran et la région», a-t-il écrit.
Les Emirats «ont déployé des efforts sincères jusqu'au tout dernier moment pour servir de médiateurs entre Washington et Téhéran afin d'éviter cette guerre», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Trois nouvelles footballeuses iraniennes retirent leur demande d'asile en Australie
Trois membres supplémentaires d'une équipe de football féminin iranienne qui avaient demandé et obtenu l'asile en Australie ont décidé de retourner en Iran, après une première joueuse cette semaine, a indiqué dimanche le ministre australien de l'Intérieur Tony Burke.
«Trois membres de l'équipe iranienne de football féminin ont pris la décision cette nuit de rejoindre le reste de l'équipe et de retourner en Iran», a-t-il déclaré dans un communiqué.
Sept membres de la délégation féminine iranienne – six joueuses et un membre du staff – avaient demandé refuge en Australie après avoir été qualifiés de «traîtresses en temps de guerre» dans leur pays pour avoir refusé de chanter l'hymne national avant un match disputé pendant le conflit en cours entre la République islamique et les Etats-Unis et leur allié Israël.
Source: AFP
Pas de GP au Bahreïn ni en Arabie saoudite
Les Grands Prix de F1 du Bahreïn et d'Arabie saoudite, prévus en avril, ont été annulés. Ceci en raison de la poursuite de la guerre au Moyen-Orient, a annoncé la Fédération internationale de l'automobile (FIA).
«On a confirmé qu'après de minutieuses évaluations, en raison de la situation en cours au Moyen-Orient, les Grands Prix du Bahreïn et d'Arabie saoudite n'auront pas lieu en avril», a écrit dans un communiqué l'organisation mondiale qui chapeaute les disciplines du sport automobile, dont la très prospère F1.
Les essais, qualifications et courses de Formule 1 dans ces deux pays arabes du Golfe, régulièrement ciblés depuis fin février par des frappes de l'Iran, devaient avoir lieu les 10-12 avril et 17-19 avril et ne seront pas remplacés par d'autres Grands Prix.
Source: AFP
Deux hauts responsables iraniens auraient été tués
L'armée israélienne a annoncé samedi avoir tué la veille à Téhéran deux hauts responsables du renseignement liés aux Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique, qu'elle a présentés comme des figures majeures de l'appareil sécuritaire iranien.
«Hier (vendredi), l'armée de l'air israélienne a mené une frappe ciblée à Téhéran et éliminé Abdollah Jalali-Nasab et Amir Shariat, hauts responsables de la direction du renseignement» du centre de commandement interarmées Khatam al-Anbiya, a-t-elle indiqué dans un communiqué.
Ils «figuraient parmi les personnalités importantes de la communauté du renseignement iranienne», a ajouté l'armée, précisant que le commandement d'urgence de Khatam al-Anbiya est chargé d'analyser le renseignement transmis ensuite aux responsables iraniens pour conduire la guerre contre Israël.
D'après l'armée, les deux hommes avaient été désignés pour succéder à Saleh Asadi, chef de la direction du renseignement tué le 28 février, au début de l'offensive israélo-américaine contre l'Iran qui a déclenché la guerre au Moyen-Orient.
Source: AFP
Une base militaire à l'aéroport de Bagdad visée par des drones
Une attaque de drones a visé tard samedi une base militaire à l'aéroport international de Bagdad qui accueillait jusqu'à récemment des troupes de la coalition internationale antijihadiste emmenée par Washington, ont indiqué deux responsables sécuritaires à l'AFP.
«Un drone est tombé à l'extérieur du mur d'enceinte, sur des entrepôts et des structures temporaires, provoquant un incendie», a précisé à l'AFP une de ces sources.
Source: AFP
L'Iran affirme avoir frappé les forces américaines en Arabie saoudite
Les Gardiens de la révolution iraniens ont annoncé samedi soir avoir tiré une salve de missiles contre les forces américaines stationnées sur la base aérienne Prince Sultan, près de Ryad.
Si les autorités saoudiennes n'ont pas confirmé cette attaque dans l'immédiat, le ministère de la Défense du royaume avait indiqué plus tôt avoir intercepté six missiles se dirigeant vers Al-Kharj, où se trouve la base.
Source: AFP
Affrontements «directs» entre le Hezbollah et Tsahal au Liban
Le Hezbollah libanais, soutenu par Téhéran, a fait état samedi soir d'affrontements «directs» avec l'armée israélienne dans la localité de Khiam, située dans le sud du Liban.
Les combats ont débuté à 21h20 (20h20 suisses), impliquant des «armes légères et de petit calibre ainsi que des projectiles de type roquettes», selon un communiqué. Le Hezbollah a ajouté avoir ciblé les forces israéliennes dans trois villages frontaliers.
Source: ATS
Le Liban forme une délégation pour négocier avec Israël afin de stopper la guerre
Le Liban forme une délégation pour négocier avec Israël en vue d'une fin de la guerre, a indiqué une source officielle à l'AFP, soulignant toutefois que ni la date ni le lieu de telles discussions n'avaient encore été fixées, Paris et Chypre étant envisagés.
«Des négociations sont à l'ordre du jour et les préparatifs pour la formation d'une délégation sont en cours», a affirmé samedi cette source, tout en relevant qu'il «faut aussi un engagement israélien en faveur d'une trêve ou d'un cessez-le-feu».
Le site américain Axios, citant trois sources au fait du dossier, a affirmé que la France avait élaboré une proposition pour mettre fin à la guerre prévoyant la reconnaissance de l'Etat d'Israël par le Liban.
Source: AFP
Koweït: trois personnes arrêtées pour l'utilisation de drones équipés de caméra
Trois personnes ont été arrêtées au Koweït pour avoir utilisé des drones équipés de caméras, selon les autorités. Les pays du Golfe durcissent les mesures contre la diffusion d'images et d'informations sur les attaques iraniennes.
Les personnes arrêtées ont agi «en violation des avertissements et des instructions», a affirmé sur X le service de communication du gouvernement en annonçant ces interpellations.
Source: AFP