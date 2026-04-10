L'Iran exige un cessez-le-feu au Liban et le déblocage des actifs avant toute négociation

Le président du Parlement iranien a exigé vendredi une trêve au Liban et le déblocage des actifs de son pays avant toute négociation de paix avec les Etats-Unis, alors que des pourparlers sont censés se tenir samedi au Pakistan.

«Deux des mesures sur lesquelles les parties se sont mises d'accord doivent encore être appliquées: un cessez-le-feu au Liban et le déblocage des actifs de l'Iran, avant le début des négociations», a affirmé Mohammad Bagher Ghalibaf sur son compte X. «Ces deux questions doivent être résolues avant que les négociations commencent.»

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Des discussions sont prévues au Pakistan entre l'Iran et les Etats-Unis, dont le vice président JD Vance est attendu samedi à Islamabad.

Source: AFP