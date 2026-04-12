L'Iran met la pression sur les Etats-Unis après l'échec des pourparlers

Au lendemain de négociations de paix infructueuses au Pakistan, les Etats-Unis et l’Iran se renvoient la responsabilité de l’échec des pourparlers. Dès dimanche matin, une source iranienne interne a affirmé à l’agence Fars que la délégation américaine avait refusé de souscrire à un «accord raisonnable», selon des informations relayées notamment par CNN.

Le négociateur en chef iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, s’est également exprimé sur la plateforme X, pointant directement du doigt les Américains. «La partie adverse n’a pas su gagner la confiance de la délégation iranienne lors de ce cycle de discussions», a-t-il écrit, ajoutant que «l’Amérique comprend notre logique et nos principes, mais doit désormais décider si elle veut gagner notre confiance».

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Mohammad Bagher Ghalibaf a toutefois assuré que l’Iran restait disposé à conclure un accord. De son côté, le vice-président américain JD Vance a déclaré dimanche que Washington avait présenté à Téhéran, à Islamabad, sa «meilleure et dernière offre». Selon lui, l’Iran a rejeté plusieurs exigences clés, dont l’absence d’engagement clair à renoncer à l’arme nucléaire, rapporte CNN.