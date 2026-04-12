Les principales informations à retenir:
Donald Trump a déclaré mardi 7 avril qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale.
Les Etats-Unis et l'Iran ont échoué à trouver un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, au terme de négociations marathon à Islamabad.
Israël a de son côté annoncé accepter le cessez-le-feu avec l'Iran, mais pas avec le Liban, où les frappes se poursuivent.
Malgré l'annonce d'une trêve, des attaques iraniennes ont été rapportées aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn, où deux personnes ont été blessées.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3597 personnes en Iran, parmi lesquelles 1551 civils, dont 236 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de 1530 personnes au Liban, dont 130 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
L'Iran met la pression sur les Etats-Unis après l'échec des pourparlers
Au lendemain de négociations de paix infructueuses au Pakistan, les Etats-Unis et l’Iran se renvoient la responsabilité de l’échec des pourparlers. Dès dimanche matin, une source iranienne interne a affirmé à l’agence Fars que la délégation américaine avait refusé de souscrire à un «accord raisonnable», selon des informations relayées notamment par CNN.
Le négociateur en chef iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, s’est également exprimé sur la plateforme X, pointant directement du doigt les Américains. «La partie adverse n’a pas su gagner la confiance de la délégation iranienne lors de ce cycle de discussions», a-t-il écrit, ajoutant que «l’Amérique comprend notre logique et nos principes, mais doit désormais décider si elle veut gagner notre confiance».
Mohammad Bagher Ghalibaf a toutefois assuré que l’Iran restait disposé à conclure un accord. De son côté, le vice-président américain JD Vance a déclaré dimanche que Washington avait présenté à Téhéran, à Islamabad, sa «meilleure et dernière offre». Selon lui, l’Iran a rejeté plusieurs exigences clés, dont l’absence d’engagement clair à renoncer à l’arme nucléaire, rapporte CNN.
Report du départ d'une flottille de Barcelone pour Gaza
Une nouvelle flottille de militants pro-palestiniens qui devait partir ce dimanche de Barcelone pour Gaza a reporté son départ en raison de conditions météorologiques défavorables et va se déplacer vers un autre port proche en attendant, ont annoncé les organisateurs.
Une quarantaine d'embarcations devaient quitter Barcelone ce dimanche dans le cadre d'une nouvelle mission de la flottille d'activistes pro-palestiniens qui avait déjà tenté de rejoindre l'an dernier le territoire dévasté.
Mais la dégradation des conditions météorologiques dans le nord-est de l'Espagne, où des averses et de fortes ondes sont attendues dans les prochaines heures, a contraint les organisateurs à modifier leurs plans. Les embarcations vont gagner un autre port à proximité, en attendant une amélioration du temps.
«Nos équipages et nos bateaux sont prêts à partir, ce sont les conditions météorologiques qui ne le permettent pas», a expliqué à la presse Thiago Ávila, membre du comité organisateur de la Flottille globale Sumud («sumud» signifie «résilience» en arabe).
Source: AFP
JD Vance rentre aux Etats-Unis sans accord avec l'Iran
Le vice-président américain JD Vance a annoncé dimanche qu'il rentrait aux Etats-Unis sans accord avec l'Iran, et après avoir formulé une «offre finale et la meilleure possible» pour mettre fin à la guerre. «Nous rentrons aux Etats-Unis sans être parvenus à un accord», a déclaré JD Vance lors d'une brève conférence de presse à Islamabad, où Américains et Iraniens négociaient depuis samedi.
«Nous repartons d'ici avec une proposition très simple, une approche qui constitue notre offre finale et la meilleure que nous puissions faire. Nous verrons si les Iraniens l'acceptent», a-t-il poursuivi. Le vice-président américain a laissé entendre qu'il accordait encore du temps à l'Iran pour examiner l'offre des Etats-Unis, qui ont annoncé mardi suspendre pour deux semaines leur campagne militaire lancée avec Israël le 28 février.
«Le fait est simplement que nous avons besoin d'un engagement formel de leur part, par lequel ils ne chercheront pas à se doter d'une arme nucléaire et qu'ils ne chercheront pas à se procurer les moyens qui leur permettraient d'en fabriquer une rapidement», a déclaré JD Vance. «La question est simple: voyons-nous un engagement fondamental de la part des Iraniens à ne pas développer d'arme nucléaire - pas seulement aujourd'hui, pas seulement dans deux ans, mais à long terme? Nous n'avons pas encore vu cela. Nous espérons le voir», a-t-il poursuivi.
Source: AFP
Le pape adresse ses pensées au Liban
Le pape Léon XIV a adressé dimanche ses meilleures pensées au peuple libanais. «Je suis plus proche que jamais, en ces jours de douleur, de peur et d'espérance indestructible en Dieu, du cher peuple libanais», a déclaré le pape à la foule sur la place Saint-Pierre à l'issue de sa traditionnelle prière dominicale. Il a évoqué l'«obligation morale de protéger la population civile des effets atroces de la guerre», appelant toutes les parties à rechercher la paix.
Source: AFP
24 arrestations au Koweït
Vingt-quatre personnes ont été arrêtées au Koweït pour financement d'entités «terroristes», selon le ministère de l'Intérieur de cette monarchie du Golfe, une source de sécurité précisant que cinq anciens parlementaires faisaient partie des mis en cause.
Les forces de sécurité ont mené une opération qui a permis de «faire échouer une association de malfaiteurs visant à saper la sécurité du pays» et à contribuer au «financement d'entités et d'organisations terroristes», a affirmé le ministère dans un message publié samedi soir sur X.
«L'agence de sécurité de l'Etat a réussi à appréhender 24 ressortissants (ndlr: du Koweït), dont l'un avait été déchu de sa nationalité, en possession d'argent lié à des activités interdites», selon la même source. Une source sécuritaire s'exprimant sous couvert d'anonymat a pour sa part indiqué à l'AFP que cinq anciens parlementaires koweïtiens figuraient parmi les personnes interpellées.
Source: AFP
Le Parlement iranien met la faute sur Washington
Les Etats-Unis ont été «incapables» de gagner la confiance des Iraniens pendant les négociations de paix, a affirmé dimanche le président du Parlement iranien, quelques heures après l'échec de ces pourparlers au Pakistan.
«Mes collègues (...) ont présenté des initiatives constructives, mais en fin de compte l'autre partie a été incapable de gagner la confiance de la délégation iranienne lors de cette session de négociations», a précisé sur X Mohammad Bagher Ghalibaf, qui a participé à ces discussions à Islamabad.
Source: AFP
Le Hezbollah dément avoir préparé un attentat à Damas
Le Hezbollah a démenti dimanche tout lien avec une cellule que le ministère syrien de l'Intérieur accusait de planifier «une attaque» contre «une personnalité religieuse» non identifiée à Damas. Le ministère syrien de l'Intérieur avait annoncé samedi que ses forces de sécurité avaient arrêté une femme en train de déposer «un engin explosif devant la maison d'une personnalité religieuse» près d'une église dans le quartier de Bab Touma à Damas.
Les forces de sécurité ont désamorcé l'engin et arrêté cinq personnes, avait ajouté le ministère, qui avait indiqué que selon les premiers éléments de l'enquête, «la cellule était liée au Hezbollah libanais». Le mouvement pro-iranien a démenti «les allégations fausses et fabriquées de toutes pièces du ministère de l'Intérieur».
Le Hezbollah a affirmé n'avoir «aucune activité, aucun lien ni aucune relation avec aucun parti en Syrie, et n'avoir aucune présence sur le sol syrien», mentionnant son «souci pour la sécurité, la stabilité et la sûreté de la Syrie et de son peuple dans toute sa diversité».
Source: AFP
Londres déplore l'absence d'accord entre les USA et l'Iran
Un ministre britannique a jugé dimanche «décevant» que les négociations entre l'Iran et les Etats-Unis à Islamabad n'aient pas abouti, tout en appelant à les poursuivre.
«Il est évidemment décevant de ne pas avoir encore constaté de percée dans les négociations ni de fin de cette guerre en Iran qui soit durable», a déclaré le ministre de la Santé Wes Streeting à Sky News. «Comme toujours en diplomatie, on échoue jusqu'à ce qu'on réussisse. Donc, même si ces discussions n'ont pas abouti, cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas de mérite à continuer d'essayer», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Une délégation du Hamas au Caire pour discuter du cessez-le-feu
Une délégation du Hamas est arrivée au Caire et doit rencontrer dimanche des responsables égyptiens afin d'aborder les violations présumées du cessez-le-feu en vigueur dans la bande de Gaza depuis six mois, ont indiqué à l'AFP deux sources au sein du mouvement islamiste palestinien. La mise en oeuvre des dispositions restantes de la première phase de l'accord de paix doit aussi être traitée.
Conduite par Khalil al-Hayya, l'homme des négociations avec Israël via les pays médiateurs, la délégation «est arrivée au Caire samedi soir, où elle a entamé des réunions et des discussions avec des responsables des services de renseignement égyptiens chargés du dossier palestinien», selon un responsable du Hamas ayant requis l'anonymat.
Il s'agit de la deuxième délégation du Hamas à se rendre au Caire en moins d'un mois dans le but de faire progresser l'application de l'accord. Selon ce responsable, le mouvement insistera sur la nécessité pour Israël de mettre fin à toutes les violations de la trêve, de démanteler ses positions militaires à Gaza, de rouvrir pleinement les points de passage, d'augmenter le flux de voyageurs et de permettre l'entrée de volumes plus importants d'aide humanitaire.
Source: AFP
Un grand oléoduc saoudien fonctionne à nouveau
L'oléoduc traversant d'est en ouest l'Arabie saoudite, équipement crucial pour l'exportation de brut en période de blocage du détroit d'Ormuz, est à nouveau «en état de fonctionnement» après des attaques, ont annoncé dimanche les autorités du pays.
«Les équipements énergétiques et l'oléoduc est-ouest endommagés par des attaques sont à nouveau en état de fonctionnement, améliorant la fiabilité de l'approvisionnement», a affirmé le ministère saoudien de l'Energie, cité par l'agence officielle SPA.
Le «Financial Times» avait affirmé qu'une importante attaque de drone avait visé mercredi cet équipement, la Petroline, malgré l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran. Ni le gouvernement saoudien ni le géant pétrolier public Aramco, propriétaire de l'oléoduc, n'avaient alors commenté l'information.
Source: AFP
«L'Iran n'est pas pressé» de négocier
D'après CNN, Téhéran n'aurait pas forcément envie de poursuivre les négociations avec Washington. «L'Iran n'est pas pressé», aurait déclaré à l'agence de presse Fars une source proche de l'équipe de négociation iranienne. Tant que les Etats-Unis n'accepteront pas un «accord raisonnable», rien ne changera non plus quant au statut du détroit d'Ormuz, a ajouté cette source.
Selon le ministère iranien des Affaires étrangères, les deux parties n’étaient pas loin d’un accord lors des discussions au Pakistan. Des divergences sur « deux ou trois questions clés » auraient empêché la conclusion d’un accord, a déclaré un porte-parole à la chaîne de télévision publique iranienne IRIB.
L'Iran va agir sévèrement contre les navires militaires transitant par Ormuz
Les Gardiens de la révolution, armée idéologique de la République islamique d'Iran, ont indiqué qu'ils allaient agir sévèrement contre tout navire militaire transitant par le détroit d'Ormuz, a rapporté dimanche la télévision d'Etat.
«Toute tentative de navires militaires de franchir le détroit d'Ormuz fera l'objet d'une réaction sévère. La marine des Gardiens de la révolution dispose de l'autorité totale pour gérer intelligemment le détroit d'Ormuz», a déclaré le commandement naval des Gardiens, selon la télévision d'Etat (Irib), ajoutant que le passage du détroit ne serait «accordé qu'aux navires civils dans des conditions spécifiques».
Cette déclaration intervient après l'annonce du Commandement central américain indiquant que deux navires de guerre de l'US Navy avaient franchi cette voie maritime stratégique pour neutraliser des mines posées par Téhéran.
Source: AFP
Téhéran assure que personne ne s'attendait à un accord
Téhéran a considéré dimanche que «personne ne s'attendait» à ce que les Etats-Unis et l'Iran parviennent à un accord dès le premier cycle de négociations, selon le porte-parole de la diplomatie iranienne, après l'annonce de l'échec des discussions à Islamabad pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.
«Il était évident dès le départ que nous ne devions pas nous attendre à atteindre un accord en une seule session (de négociations)», a déclaré Esmaeil Baqaei à la télévision d'Etat iranienne, évoquant «une atmosphère de suspicion et de méfiance». Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien s'est dit par ailleurs «sûr que nos contacts avec le Pakistan, ainsi que nos autres amis dans la région, se poursuivront».
Confirmant la fin des discussions, l'Iran a attribué leur échec aux «demandes déraisonnables» des Etats-Unis, selon la télévision d'Etat iranienne. Esmaeil Baqaei a évoqué «la complexité des problèmes et des conditions entourant les négociations». «Lors de ce cycle, de nouveaux sujets ont été ajoutés, notamment la question du détroit d'Ormuz et les dossiers régionaux, chacun avec ses propres conditions et considérations spécifiques», a-t-il ajouté.
Source: AFP