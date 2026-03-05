Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé dans la nuit de samedi à dimanche la mort du Guide suprême Ali Khamenei dans l'opération américano-israélienne. La transition sera assurée par trois haut-responsables, dont le président.
Les Etats-Unis ont affirmé avoir tué 48 dirigeants iraniens, tandis que l'Iran en a confirmé six.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 1000 personnes en Iran selon l'agence officielle, de 75 au Liban, de 10 en Israël et de six soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait 13 morts.
Plus de 5200 touristes suisses sont encore bloqués au Moyen-Orient.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, les bourses ont plongé en ce début de semaine, tandis que les prix du pétrole et du gaz ont explosé.
Le trafic aérien est toujours fortement restreint au Moyen-Orient jeudi, après l'annulation de plus de 19'000 vols. De nombreux pays entament les évacuations de leurs ressortissants.
Série d'explosions à Téhéran et en périphérie
Plusieurs explosions ont frappé jeudi matin Téhéran et sa périphérie ouest, ont rapporté les médias locaux, après l'annonce par Israël de nouvelles frappes au sixième jour d'une guerre qui s'est étendue à l'ensemble du Moyen-Orient avec des représailles de l'Iran.
L'agence Fars a fait état d'une explosion dans l'ouest de Téhéran, les quotidiens Shargh et Iran rapportant de leur côté au moins une explosion à Karaj, une ville limitrophe à l'ouest de Téhéran.
Des journalistes de l'AFP présents dans la ville ont entendu des avions militaires au-dessus de l'ouest de Téhéran, ainsi que des explosions lointaines mais très fortes. L'un d'eux a signalé une fumée s'élevant du sud de Téhéran.
L'armée israélienne avait annoncé un peu plus tôt avoir lancé "une vague d'attaques à grande échelle contre les infrastructures du régime terroriste iranien à travers Téhéran".
Source: AFP
Le vol spécial de Swiss est parti d'Oman en direction de Zurich
Le vol spécial organisé par Swiss pour permettre à des voyageurs bloqués au Moyen-Orient de rentrer en Suisse a décollé d'Oman jeudi matin avec un peu de retard. Il doit arriver à Zurich vers 14h30.
Avec ce vol, la compagnie souhaite «apporter une contribution concrète et soutenir les personnes concernées dans cette situation difficile», avait-elle annoncé mercredi. Cet Airbus A340 permettra de ramener au pays 120 personnes.
Celles-ci peuvent voler à un tarif préférentiel, qui ne couvre pas les coûts de la compagnie. Le vol est effectué en étroite coordination avec le DFAE mais ce n'est pas un vol d’évacuation subventionné, a précisé Swiss.
Sur place, la situation reste tendue au Moyen-Orient, au sixième jour des attaques américano-israéliennes contre l'Iran: le nombre de touristes suisses bloqués se monte à 5200 au moins, selon le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).
Source: AFP
L'agence de presse libanaise rapporte qu'une frappe israélienne a tué un chef du Hamas
L'agence de presse officielle libanaise Ani a rapporté jeudi qu'une frappe israélienne avait tué un chef du mouvement islamiste Hamas dans un camp de réfugiés palestiniens du nord du Liban.
Wassim Atallah al-Ali et sa femme ont été tués lorsqu'un «drone ennemi a visé leur habitation» au camp de Beddawi, près de Tripoli, pendant la nuit, a rapporté l'Ani, le décrivant comme un haut responsable du Hamas. Il s'agit du premier dirigeant du groupe islamiste palestinien tué depuis le début de l'offensive américano-israélienne sur l'Iran.
Source: AFP
Deux premiers vols de rapatriement de citoyens israéliens ont atterri à Tel-Aviv
Deux premiers vols transportant des Israéliens de retour dans leur pays ont atterri jeudi matin sur l'aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv, qui était fermé depuis le début le 28 février de l'offensive menée par Israël et les Etats-Unis contre l'Iran, a annoncé le ministère des Transports.
Un premier vol opéré par la compagnie nationale israélienne El Al est arrivé d'Athènes et un second de la compagnie Israir est arrivé de Rome, a précisé le ministère. Ils transportaient chacun 170 passagers.
Israël avait annoncé la réouverture progressive à partir de jeudi de son espace aérien afin de permettre le retour de ses ressortissants via l'aéroport Ben Gourion, le principal aéroport international du pays. «Nous faisons tout notre possible pour ramener tous les Israéliens chez eux en toute sécurité», a déclaré la ministre des Transports, Miri Regev, citée dans le communiqué.
Source: AFP
Le ministre français des Affaires étrangères s'est entretenu avec son homologue iranien
Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, s'est entretenu au téléphone avec son homologue iranien Abbas Araghchi mercredi, au cinquième jour du conflit qui enflamme le Moyen-Orient, a annoncé jeudi le ministère.
«Le ministre a condamné les frappes iraniennes, rappelé l'attachement de la France à la stabilité du Moyen-Orient, à la désescalade et à la reprise d'un dialogue diplomatique exigeant, dans le respect du droit international dans lequel doit s'inscrire l'usage de la force», a indiqué le Quai d'Orsay.
Jean-Noël Barrot a également fait part de la «préoccupation constante de la France» sur le sort des «ressortissants détenus en Iran» et appelé à leur «libération immédiate et inconditionnelle».
Source: AFP
Téhéran dit que les Etats-Unis «regretteront amèrement» d'avoir coulé une frégate iranienne
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a accusé jeudi les Etats-Unis d'avoir commis une atrocité en coulant la veille une frégate de la marine iranienne au large du Sri Lanka et averti qu'ils «regretteront amèrement le précédent créé».
«Les Etats-Unis ont perpétré une atrocité en mer, à 2000 miles des côtes iraniennes. La frégate Dena, invitée de la marine indienne et transportant près de 130 marins, a été frappée sans avertissement dans les eaux internationales», a-t-il écrit sur X. «Retenez bien mes mots: les Etats-Unis regretteront amèrement le précédent qu'ils ont créé», a-t-il ajouté.
Source: AFP
L'armée israélienne déclare avoir visé des cibles «à travers Téhéran»
L'armée israélienne a déclaré avoir lancé jeudi une vague d'attaques contre la capitale iranienne, Téhéran.
«L'armée israélienne vient de lancer une vague d'attaques à grande échelle contre les infrastructures du régime terroriste iranien à travers Téhéran», a-t-elle indiqué dans un communiqué.
Source: AFP
L'Australie dit avoir déployé des «ressources militaires» au Moyen-Orient
L'Australie a déployé des «ressources militaires» au Moyen-Orient en réaction à la guerre provoquée par l'offensive américano-israélienne sur l'Iran, a annoncé jeudi le Premier ministre Anthony Albanese.
«Nous avons déployé des ressources militaires dans le cadre de nos plans d'urgence déclenchés au début de la semaine», a déclaré Anthony Albanese au Parlement, alors que quelque 115'000 ressortissants australiens se trouvent dans la région. Il n'a pas précisé quels étaient les moyens en question, le média australien SBS News affirmant qu'il s'agissait d'avions.
Source: AFP
L'armée iranienne attaque des groupes kurdes en Irak
Les forces iraniennes auraient de nouveau attaqué des groupes kurdes en Irak. L'agence de presse officielle IRNA a rapporté que trois roquettes avaient été tirées sur le quartier général de groupes d'opposition.
Des informations récentes font état d'une offensive terrestre menée par des combattants kurdes en Iran. Un représentant kurde a déclaré que ses hommes avaient pris position sur le territoire iranien. On ignore pour l'instant si cette attaque a été coordonnée avec les Etats-Unis. La Maison Blanche a publié des déclarations contradictoires à ce sujet.
L'économie mondiale «de nouveau mise à l'épreuve» par la guerre au Moyen-Orient
L'économie mondiale est «de nouveau mise à l'épreuve» par la guerre au Moyen-Orient, a affirmé jeudi depuis Bangkok la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI) Kristalina Georgieva.
«Nous vivons dans un monde où les chocs sont plus fréquents et plus inattendus, et nous prévenons nos membres depuis un certain temps que l'incertitude est désormais la nouvelle norme», a-t-elle déclaré à l'occasion d'une conférence sur l'Asie en 2050.
Source: AFP
L'agence de presse iranienne Tasnim fait état d'explosions à Téhéran
L'agence de presse iranienne Tasnim a rapporté jeudi que plusieurs explosions avaient été entendues à Téhéran.
«Plusieurs explosions ont été entendues et les défenses ont été activées» dans la capitale iranienne, a publié l'agence sur son canal Telegram.
Source: AFP
La Corée du Sud active un fonds de stabilisation du marché
Le président sud-coréen Lee Jae Myung a ordonné jeudi l'activation d'un fonds de stabilisation des marchés financiers en raison de la guerre au Moyen-Orient, qui a causé un plongeon boursier spectaculaire de la Bourse de Séoul.
Le dirigeant de la quatrième économie d'Asie, très dépendante aux importations d'hydrocarbures et aux exportations de l'industrie technologique, a demandé au gouvernement d'avoir recours à ce fonds de 100'000 milliards de wons (presque 58,8 milliards d'euros) «pour prévenir toute instabilité sur les marchés de capitaux».
Source: AFP
Mark Carney n'exclut pas une participation militaire du Canada
Le Premier ministre canadien Mark Carney a déclaré jeudi qu'il ne pouvait exclure la participation militaire de son pays à la guerre qui s'intensifie au Moyen-Orient.
«On ne peut jamais exclure catégoriquement une participation», a-t-il déclaré aux côtés de son homologue australien Anthony Albanese, à Canberra. «Nous soutiendrons nos alliés», a-t-il ajouté.
Mark Carney a tenu ces propos depuis la capitale australienne au troisième jour de sa visite officielle dans le pays d'Océanie, un voyage qui vise à attirer des investissements et à approfondir les liens avec Canberra.
Samedi, après le début de l'opération militaire israélo-américaine, Mark Carney avait assuré les Etats-Unis du soutien du Canada, estimant que l'Iran avait échoué à démanteler son programme nucléaire et à cesser de soutenir des groupes armés.
Source: AFP