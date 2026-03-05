Série d'explosions à Téhéran et en périphérie

Plusieurs explosions ont frappé jeudi matin Téhéran et sa périphérie ouest, ont rapporté les médias locaux, après l'annonce par Israël de nouvelles frappes au sixième jour d'une guerre qui s'est étendue à l'ensemble du Moyen-Orient avec des représailles de l'Iran.

L'agence Fars a fait état d'une explosion dans l'ouest de Téhéran, les quotidiens Shargh et Iran rapportant de leur côté au moins une explosion à Karaj, une ville limitrophe à l'ouest de Téhéran.

Des journalistes de l'AFP présents dans la ville ont entendu des avions militaires au-dessus de l'ouest de Téhéran, ainsi que des explosions lointaines mais très fortes. L'un d'eux a signalé une fumée s'élevant du sud de Téhéran.

L'armée israélienne avait annoncé un peu plus tôt avoir lancé "une vague d'attaques à grande échelle contre les infrastructures du régime terroriste iranien à travers Téhéran".

Source: AFP