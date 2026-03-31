Le Pentagone s'exprime sur l'opération «Epic Fury»

Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême. Il n'est jamais apparu en public depuis et son état de santé reste flou.
Les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, tandis qu'Israël vise des cibles du Hezbollah au Liban. De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.
Au Yémen, les rebelles houtis se sont engagés dans la guerre en fin-mars, après avoir lancé des missiles en direction d'Israël.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3461 personnes en Iran, parmi lesquelles 1551 civils, dont 236 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de 1238 personnes au Liban, dont 124 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
Face à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, le prix du pétrole flambe. Les 32 pays membres de l'AIE ont massivement débloqué des réserves stratégiques de pétrole pour calmer les marchés. Désormais, les Houtis menacent de bloquer un autre passage statégique du commerce mondial: le détroit de Bab el-Mandeb.
«Les prochains jours seront décisifs»
Les prochains jours de la guerre menée par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran seront «décisifs», a affirmé mardi le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth.
«L'Iran le sait, et ils ne peuvent quasiment rien faire militairement contre cela», a déclaré le ministre lors d'une conférence de presse au Pentagone, précisant qu'il avait rendu visite récemment à des troupes américaines déployées dans ce conflit.
Source: AFP
Trump tacle la France sur son manque de coopération
Donald Trump a jugé mardi que la France s'était montrée «très peu coopérative» dans la guerre contre l'Iran, en la critiquant pour avoir interdit le survol de son territoire, sans que l'on ne sache dans l'immédiat à quoi il faisait référence.
Paris n'a pas annoncé officiellement ou publiquement d'interdiction de survol de son territoire pour les appareils américains impliqués dans le conflit, comme l'a en revanche fait l'Espagne.
«La France n'a pas laissé des avions à destination d'Israël, chargés d'équipement militaire, survoler le territoire français. La France a été TRES PEU COOPERATIVE en ce qui concerne le +boucher iranien+ qui a été éliminé avec succès», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.
L'UE condamne les attaques contre des Casques bleus au Liban
Les attaques menées contre des Casques bleus qui ont fait plusieurs morts au Liban sont «absolument inacceptables», a dénoncé l'Union européenne mardi.
«Nous demandons qu'une enquête approfondie soit menée afin de faire la lumière sur ces graves attaques», a affirmé un porte-parole de la Commission européenne, Anouar El Anouni, déplorant une «grave violation du droit international».
Source: AFP
Israël occupera une partie du sud du Liban après la guerre
Le ministre de la Défense israélien, Israël Katz, a déclaré mardi que les forces israéliennes resteraient en occupation dans une partie du sud du Liban une fois la guerre actuelle terminée.
«A la fin de cette opération, Tsahal (l'armé israélienne, NDLR) s'installera dans une zone de sécurité à l'intérieur du Liban, sur une ligne défensive contre les missiles antichars, et maintiendra le contrôle sécuritaire de toute la zone jusqu'au Litani», fleuve qui s'écoule à une trentaine de kilomètres au nord de la ligne de démarcation entre Israël et le Liban, a déclaré Israël Katz, dans une vidéo diffusée par son bureau.
Source: AFP
Une usine de dessalinisation dans le détroit d'Ormuz endommagée
Des frappes ont touché et mis hors service une usine de dessalinisation sur l'île iranienne de Qeshm, située dans le détroit d'Ormuz, a rapporté mardi l'agence de presse iranienne Isna.
«L'une des usines de dessalinisation de l'île de Qeshm a été visée (...) et est complètement hors service, car il n'est pas possible de la réparer à court terme», a déclaré l'agence, citant un responsable du ministère de la Santé, Mohsen Farhadi, sans préciser la date de l'attaque.
Une chute de débris fait plusieurs blessés à Dubaï
Quatre personnes ont été blessées par une chute de débris sur des maisons dans un quartier du sud de Dubaï, aux Emirats arabes unis, ont annoncé les autorités alors que l'Iran poursuit quotidiennement ses frappes contre ses voisins du Golfe.
«Des débris provenant d'une interception sont tombés sur des maisons d'habitation dans le sud de Dubaï, provoquant des dégâts matériels et des blessures légères chez quatre ressortissants asiatiques», ont indiqué les autorités sur X.
Plusieurs explosions avaient été entendues durant la matinée et les autorités avaient appelé les habitants de la ville à se mettre à l'abri face à la menace de missiles.
Source: AFP
Des tirs de missiles iraniens font huit blessés en Israël
Les secours israéliens ont indiqué mardi matin avoir évacué vers des hôpitaux huit blessés légers dans la région de Tel-Aviv, où la police a signalé «la chute d'éléments de munitions» après une alerte aux missiles iraniens.
Six des blessés ont été pris en charge dans la ville de Bnei Brak, majoritairement peuplée de juifs ultra-orthodoxes, a indiqué le Magen David Adom, équivalent israélien de la Croix-Rouge, précisant qu'ils souffraient de blessures légères «dues au souffle d'explosions».
La défense passive a indiqué pour sa part avoir reçu «des signalements de dégâts» dans le centre du pays. Plus tôt mardi, les sirènes d'alerte avaient retenti dans la région de Jérusalem après la détection de tirs de missiles en provenance d'Iran, sans qu'aucun blessé ait été signalé par la suite.
Source: AFP
Attaque de drone sur un pétrolier à Dubaï
Un pétrolier sous pavillon koweïtien a été touché par une frappe de drone près du port de Dubaï, qui a provoqué un incendie sans faire de blessé ni provoquer de fuite de pétrole, selon les autorités émiraties.
Le pétrolier Al-Salmi «était entièrement chargé au moment de l'incident. L'attaque a causé des dégâts matériels sur la coque du navire et un incendie à bord, avec un risque de marée noire dans les eaux environnantes», avait d'abord rapporté l'agence de presse koweïtienne Kuna, citant la société pétrolière nationale Kuwait Petroleum Corporation et accusant l'Iran.
Les autorités des Emirats arabes unis ont ensuite affirmé que les équipes d'intervention étaient venues à bout de l'incendie et qu'il n'y avait «pas eu de fuite de pétrole» ni de blessés. Elles avaient indiqué un peu plus tôt que le pétrolier avait été ciblé par un drone dans les eaux de Dubaï.
Source: AFP
La Chine et le Pakistan vont «renforcer» leur coopération au sujet de l'Iran
Pékin a indiqué que les chefs de la diplomatie chinoise et pakistanaise allaient «renforcer la coordination» entre les deux pays sur la guerre au Moyen-Orient, à l'occasion d'une visite du ministre pakistanais des Affaires étrangères Ishaq Dar prévue mardi.
Le ministre chinois Wang Yi et son homologue «vont renforcer la communication stratégique et la coordination concernant la situation en Iran ainsi que d'autres questions internationales et régionales d'intérêt mutuel», a dit une porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mao Ning.
Source: AFP
Un important site religieux iranien endommagé
Des frappes américano-israéliennes ont endommagé mardi un site musulman chiite dans le nord-ouest de l'Iran, a annoncé la télévision d'Etat.
Le bâtiment de la Grande Hosseinieh, une salle accueillant des rassemblements chiites et des cérémonies de deuil, «a été endommagé à la suite de l'attaque menée le matin par l'ennemi dans la rue Ferdowsi», dans la ville de Zanjan, a déclaré la télévision. «Des parties du dôme et des minarets ont été endommagées», a-t-elle ajouté.
Source: AFP
Habitants de Dubaï appelés à se mettre à l'abri
Des explosions ont été entendues mardi à Dubaï, ont rapporté des journalistes de l'AFP. Des messages d'alerte ont été envoyés sur les téléphones peu avant. «Les systèmes de défense antiaérienne répondent actuellement à une menace de missile», ont indiqué les autorités des Emirats arabes unis, appelant les habitants à se mettre à l'abri.
Source: AFP