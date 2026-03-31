Le Pentagone s'exprime sur l'opération «Epic Fury»

Trump tacle la France sur son manque de coopération

Donald Trump a jugé mardi que la France s'était montrée «très peu coopérative» dans la guerre contre l'Iran, en la critiquant pour avoir interdit le survol de son territoire, sans que l'on ne sache dans l'immédiat à quoi il faisait référence.

Paris n'a pas annoncé officiellement ou publiquement d'interdiction de survol de son territoire pour les appareils américains impliqués dans le conflit, comme l'a en revanche fait l'Espagne.

«La France n'a pas laissé des avions à destination d'Israël, chargés d'équipement militaire, survoler le territoire français. La France a été TRES PEU COOPERATIVE en ce qui concerne le +boucher iranien+ qui a été éliminé avec succès», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.

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