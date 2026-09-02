Après une frappe américaine meurtrière lors d’un mariage, l’Iran riposte avec des attaques de drones et missiles. Mohammad Bagher Ghalibaf fustige les Etats-Unis, qualifiés de «Grand Satan», mercredi sur X.

Le négociateur en chef iranien qualifie les Etats-Unis de «Satan»

Le négociateur en chef iranien qualifie les Etats-Unis de «Satan»

AFP Agence France-Presse

Le président du Parlement iranien et négociateur en chef, Mohammad Bagher Ghalibaf, a qualifié mercredi les Etats-Unis de «Satan» après une attaque lors d'un mariage dans le sud, pointant une série de frappes depuis le début de la guerre.

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«Ecole de Minab: des enfants massacrés. (...) Mariage de Kouhestak: des enfants tués avec leurs familles. Si une puissance agit comme Satan, choisit ses cibles comme Satan et tue comme Satan, c'est Satan», a-t-il écrit dans un message publié sur X, une expression que les dirigeants iraniens utilisent depuis la Révolution islamique de 1979 pour désigner les Etats-Unis. Et si elle «protège un Satan junior qui fait la même chose», manifestement en référence à Israël, alors «c'est LE Grand Satan», a ajouté le haut responsable.

En riposte aux nouvelles frappes américaines, l'Iran a lancé des attaques de drones et de missiles à travers le Moyen-Orient, notamment à Bahreïn, au Koweït, aux Emirats arabes unis et dans la région du Kurdistan irakien. L'armée américaine n'a pas commenté directement la frappe contre le mariage. Mais le porte-parole du Commandement central américain (Centcom), Tim Hawkins, a déclaré que «l'armée américaine ne prenait jamais pour cible des civils, contrairement aux Gardiens de la Révolution».







